13 млрд рублей инвестируют в развитие стекольного производства в Подмосковье

Компания «Клинский стекольный завод» (КСЗ) инвестирует в расширение действующего предприятия по производству стекольной продукции более 13 млрд рублей. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали в рамках ПМЭФ заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ООО «Клинский стекольный завод» Сергей Сретинский.

В рамках инвестпроекта компания реконструирует производственную линию по выпуску полированного стекла для производства просветленного стекла толщиной от 3 до 12 мм. Также инвестор приобретет магнетронное оборудование для запуска новой линии нанесения специальных солнцезащитных и энергосберегающих покрытий на стекло.

«За счет расширения предприятия инвестор создаст более 130 рабочих мест. Первая производственная линия выйдет на проектную мощность уже в следующем году, полностью проект будет реализован в 2026 году», — сказала Зиновьева.

Основные клиенты КСЗ — ведущие компании РФ, которые осуществляют переработку сырьевого стекла для последующей установки на объекты строительства. Еще компания планирует поставлять продукцию на экспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году на ПМЭФ Подмосковье планирует заключить соглашения на рекордную сумму — свыше 300 млрд рублей.

«С 2014 года мы заключили около 250 инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн рублей. В этот раз планируем еще свыше 40 соглашений — это более 300 млрд инвестиций, 15 тыс. новых рабочих мест для региона. Нам, безусловно, важны технологии, все, что касается „цифры“ и искусственного интеллекта», — сказал Воробьев.

ПМЭФ — это одно из самых известных и значимых мировых событий. В 2025 году он проходит с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента РФ.