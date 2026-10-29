13-я зарплата: кому она положена, а кто может остаться ни с чем

В конце года у сотрудников появляется ожидание: вдруг вместе с декабрьской зарплатой придет еще одна — тринадцатая. Однако, как объяснила РИАМО HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова, с точки зрения трудового законодательства 13-я зарплата — это, как правило, премия, и ее выплата не является обязательной для каждого работодателя.

В Трудовом кодексе РФ нет нормы, которая предписывала бы всем компаниям ежегодно выплачивать сотрудникам дополнительную зарплату в конце года. Право на такое вознаграждение и условия его получения зависят от того, как устроена система оплаты труда в конкретной организации.

«Основные правила закреплены в статьях 129 и 135 Трудового кодекса РФ. Они определяют, что заработная плата может включать оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе премии, а система оплаты труда устанавливается работодателем с учетом требований законодательства», — пояснила Курникова.

Условия премирования могут быть прописаны в коллективном договоре, положении об оплате труда, отдельном положении о премировании или трудовом договоре сотрудника. Именно в этих документах стоит искать ответ на вопрос, положена ли работнику 13-я зарплата и от чего зависит ее размер.

Если в документах компании предусмотрена ежегодная премия по итогам года и сотрудник выполнил установленные условия, у работодателя могут возникнуть обязательства по ее выплате. Например, право на вознаграждение может зависеть от результатов работы компании, выполнения индивидуальных показателей, стажа в организации или фактически отработанного времени.

Если же ежегодная премия нигде не закреплена и работодатель не принимал на себя обязательств по ее выплате, решение о дополнительном вознаграждении обычно остается за ним, резюмировала эксперт.

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