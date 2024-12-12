Ситуация в зоне СВО сейчас: насколько близко освобождение Донбасса и других новых регионов РФ

1 ноября мы опубликовали материал о положении дел на фронтах специальной военной операции (СВО) и прогнозами по ее дальнейшему ходу. Рассказываем, что изменилось за прошедший месяц с небольшим.

Что происходит сейчас на Херсонском и Запорожском фронтах

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В Херсонской области, где линия боевого соприкосновения (ЛБС) проходит по Днепру, ситуация не меняется – ни одна из сторон не предпринимает серьезных попыток форсирования водной преграды, ограничиваясь артиллерийскими обстрелами и атаками беспилотников.

В Запорожской области, несмотря на ожидания украинской стороной серьезного наступления российских войск, этого так и не произошло. Некоторые попытки движения вперед были, в том числе в районе города Орехов, но к значимым территориальным приобретениям РФ не привели, и сейчас бои в основном носят позиционный характер.

Что происходит в декабре на фронте в ДНР

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В Донецкой народной республике, ситуация остается весьма динамичной.

В частности, за прошедшие полтора месяца российские войска активизировали усилия по разгрому противника в районе села Великая (или Большая) Новосёлка – последнему оплоту противника на границе с Запорожской областью, а также южной частью Днепропетровской области. Здесь ВС РФ сопутствовал определенный успех – они освободили близлежащие села Новодаровку, Ровнополь, Раздольное и Благодатное, а также зашли в саму Великую Новосёлку, которую пока делят с противником.

Продолжаются попытки освободить от ВСУ относительно крупный и важный с логистической точки зрения город Курахово. Судя по всему, эта задача может быть решена до конца текущего года – согласно сообщениям блогеров, украинские силы начали частично покидать населенный пункт, а российские войска практически взяли под свой контроль центральный район многоэтажек. Когда это произойдет, ВСУ останутся только в расположенной западнее промзоне. Кроме того, с запада им угрожает окружение, если ВС РФ смогут занять село Дачное на берегу Кураховского водохранилища и проходящую через него дорогу.

Что касается одной из крупнейших в Донбассе Покровской агломерации, куда входят города Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров), то непосредственно к боям за них российская армия пока не приступила. В то же время происходит довольно стремительный охват Покровска с юга, где многие источники с обеих сторон конфликта отмечают слабый уровень украинской обороны. Так, на днях ВС РФ сумели быстро занять крупный поселок Шевченко. По состоянию на 11 декабря, до административной границы Покровска российским войскам осталось пройти около двух километров.

Каковы перспективы дальнейшего освобождения Донбасса

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Учитывая размер Покровской агломерации, ожидать ее взятия в текущем году не приходится – если только украинские войска не оставят ее без боя. Более реальным выглядит срок, озвученный политологом Сергеем Марковым, который мы приводили в прошлом обзоре – весна-лето 2025 года.

Впрочем, при удачном стечении обстоятельств российские войска могут успеть до Нового года освободить города Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, упорные бои за которые продолжаются уже долгое время. Так, в Торецке противник был выбит из шахты «Центральная», которую аналитики называли ключевым узлом его обороны. В Часовом Яру российские войска медленно выдавливают ВСУ с огнеупорного комбината, расположенного в центральной части города, одновременно охватывая населенный пункт с севера и юга, и многие наблюдатели отмечают критическое положение украинских частей на данном участке.

Освобождение Торецка и Часова Яра откроет российской армии дорогу на расположенную неподалеку Константиновку, через которую проходит дорога на Славянск и Краматорск – крупнейшие города на пока неподконтрольной РФ части Донбасса.

Что происходит на фронте в Харьковской области

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Северный участок Харьковского фронта, проходящий через Глубокое, Липцы и Волчанск, остается стабильным многие месяцы, несмотря на постоянно ведущиеся здесь упорные бои.

Что касается расположенного южнее участка фронта на реке Оскол, то ситуация здесь более динамична. Так, российские войска постоянно пытаются захватить восточную часть города Купянск, а также создать плацдармы на западном берегу Оскола. На данный момент один из таких плацдармов, расположенный южнее поселка Двуречное, ВС РФ удается удерживать.

Еще южнее российские части продолжают медленное продвижение с востока в сторону крупного поселка Боровая.