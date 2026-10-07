Женские витамины: что такое инозитол, помогает ли он похудеть и когда действительно нужен
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин рассказал РИАМО о популярном среди пользователей соцсетей препарате инозитол и его побочных эффектах.
Что такое инозитол
Фото - © apteka.ru
Инозитол, который часто называют витамином В8 — это не витамин в обычном его понимании. Это сахароспирт, который организм производит сам из глюкозы и получает из пищи (бобовые, фрукты, злаки).
Сегодня его считают не витаминов группы В, а рассматривают как витаминоподобное вещество, участвующее в работе клеточных мембран и передаче сигналов внутри клеток. Проще говоря, инозитол помогает клеткам «понимать» гормональные сигналы и правильно на них реагировать.
Почему инозитол нужен организму
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Так как В8 может не только поступать с пищей, но и синтезируется самим организмом, его выраженный дефицит встречается крайне редко. Но если витамина не хватает, это может вредить здоровью. Инозитол играет важную роль в работе нервной и гормональной системы. Он участвует в формировании и правильной работе клеточных стенок, помогает передавать сигналы между клетками, регулирует обмен веществ, участвует в поддержании баланса гормонов и укрепляет половое здоровье.
Исследования показали связь между метаболическими нарушениями и репродуктивным здоровьем. В этом контексте ключевую роль играет мио-инозитол — форма, которая активно участвует в регуляции чувствительности к инсулину. А именно инсулин, как оказалось, тесно связан с работой яичников и процессом овуляции. Именно поэтому чаще всего препарат назначают женщинам, так как он способствует нормализации менструального цикла, улучшению фертильности и снижению симптомов предменструального синдрома. Могут использовать инозитол и для лечения мужского бесплодия. Производные мио-инозитола влияют на метаболизм митохондрий, которые обеспечивают энергией двигательную активность сперматозоидов.
В каких продуктах больше всего витамина B8
Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори
Витамин В8, содержится во многих продуктах питания, например в говяжьем сердце и печени, в злаках, рисе, гречневой крупе, киноа, бобовых, зародышах пшеницы, овсянке, цитрусовых, дыне, пивных дрожжах, шпинате, арахисе, фисташках и миндале. Но усвоение витамина из еды во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника. Если человек здоров и питается сбалансированно, то чаще всего ему не нужен дополнительный прием витаминов.
К чему приводит недостаток витамина В8
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В первую очередь недостаток инозитола отражается на нервной системе: он может проявляться повышенной тревожностью, раздражительностью, нарушением сна, ухудшением памяти и концентрации внимания. Нехватка вещества может сопровождаться нарушением обмена веществ, гормональным дисбалансом, сбоями в работе половой системы, ухудшением состояния кожи.
Но при обнаружении каких-либо симптомов нельзя назначать инозитол самостоятельно, предупреждает доктор Гаврикин. Эта биологически активная добавка влияет на метаболический и гормональный баланс, а значит нужна предварительная оценка организма.
«Важно обратиться к врачу, как можно подробнее рассказать ему о своем состоянии, следовать его рекомендациям. Бесконтрольное применение инозитола может навредить здоровью», — говорит эксперт.
Доказанная эффективность инозитола
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
По словам Гаврикина, доказана эффективность инозитола при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).
«Систематический обзор и метаанализ 2024 года, выполненный для обновления международных рекомендаций по СПКЯ, подтвердил: мио-инозитол и D-хиро-инозитол улучшают некоторые метаболические показатели и могут положительно влиять на овуляцию. Отдельные исследования показывают, что комбинация мио- и D-хиро-инозитола в физиологическом соотношении 40:1 более эффективна, чем мио-инозитол отдельно. Также есть данные о профилактике гестационного диабета: мета — анализ семи рандомизированных исследований (1319 беременных) показал снижение риска ГСД на 60% при приеме инозитола», — говорит врач.
То есть препарат действительно нужен только женщинам с подтвержденным СПКЯ. Это единственная категория с убедительной доказательной базой, объясняет эксперт. Препарат назначается гинекологом.
Помогает ли инозитол похудеть
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
По словам Гаврикина, похудение, снижение кортизола, лечение депрессии — все это недоказанные свойства инозитола. Препарат в этом случае работает косвенно — например, при СПКЯ улучшает чувствительность к инсулину, что может снизить тягу к сладкому.
«Но это не „жиросжигатель“. Он может помочь снижению веса в сочетании с другими препаратами, но опять-таки обязательно нужно консультироваться с врачом», — предупреждает собеседник РИАМО.
Чем грозит передозировка инозитола и почему не стоит верить блогерам
Фото - © Медиасток.рф
При дозах выше 12 грамм возможны вздутие, диарея, тошнота — это самые частые побочные эффекты. Инозитол может снижать сахар, поэтому если его принимать вместе с метформином или инсулином, может случиться приступ гипогликемии. При биполярном расстройстве высокие дозы могут спровоцировать гипоманию.
Важно понимать, что принимать инозитол самостоятельно нельзя. Это не витамин для всего, он не улучшает состояние кожи и ногтей, как волшебная палочка. Он работает конкретном диагнозе, подтвержденном анализами, предупреждает медик.
«Если вам его продают как средство для похудения, „женского здоровья“ и „от всего сразу“ — это маркетинг. Начните с врача, а не с корзины на маркетплейсе», — советует эксперт.