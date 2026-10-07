Женские витамины: что такое инозитол, помогает ли он похудеть и когда действительно нужен

Врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин рассказал РИАМО о популярном среди пользователей соцсетей препарате инозитол и его побочных эффектах.

Что такое инозитол Фото - © apteka.ru Инозитол, который часто называют витамином В8 — это не витамин в обычном его понимании. Это сахароспирт, который организм производит сам из глюкозы и получает из пищи (бобовые, фрукты, злаки). Сегодня его считают не витаминов группы В, а рассматривают как витаминоподобное вещество, участвующее в работе клеточных мембран и передаче сигналов внутри клеток. Проще говоря, инозитол помогает клеткам «понимать» гормональные сигналы и правильно на них реагировать.

Почему инозитол нужен организму Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Так как В8 может не только поступать с пищей, но и синтезируется самим организмом, его выраженный дефицит встречается крайне редко. Но если витамина не хватает, это может вредить здоровью. Инозитол играет важную роль в работе нервной и гормональной системы. Он участвует в формировании и правильной работе клеточных стенок, помогает передавать сигналы между клетками, регулирует обмен веществ, участвует в поддержании баланса гормонов и укрепляет половое здоровье. Исследования показали связь между метаболическими нарушениями и репродуктивным здоровьем. В этом контексте ключевую роль играет мио-инозитол — форма, которая активно участвует в регуляции чувствительности к инсулину. А именно инсулин, как оказалось, тесно связан с работой яичников и процессом овуляции. Именно поэтому чаще всего препарат назначают женщинам, так как он способствует нормализации менструального цикла, улучшению фертильности и снижению симптомов предменструального синдрома. Могут использовать инозитол и для лечения мужского бесплодия. Производные мио-инозитола влияют на метаболизм митохондрий, которые обеспечивают энергией двигательную активность сперматозоидов.

В каких продуктах больше всего витамина B8 Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори Витамин В8, содержится во многих продуктах питания, например в говяжьем сердце и печени, в злаках, рисе, гречневой крупе, киноа, бобовых, зародышах пшеницы, овсянке, цитрусовых, дыне, пивных дрожжах, шпинате, арахисе, фисташках и миндале. Но усвоение витамина из еды во многом зависит от состояния микрофлоры кишечника. Если человек здоров и питается сбалансированно, то чаще всего ему не нужен дополнительный прием витаминов.

К чему приводит недостаток витамина В8 Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори В первую очередь недостаток инозитола отражается на нервной системе: он может проявляться повышенной тревожностью, раздражительностью, нарушением сна, ухудшением памяти и концентрации внимания. Нехватка вещества может сопровождаться нарушением обмена веществ, гормональным дисбалансом, сбоями в работе половой системы, ухудшением состояния кожи. Но при обнаружении каких-либо симптомов нельзя назначать инозитол самостоятельно, предупреждает доктор Гаврикин. Эта биологически активная добавка влияет на метаболический и гормональный баланс, а значит нужна предварительная оценка организма. «Важно обратиться к врачу, как можно подробнее рассказать ему о своем состоянии, следовать его рекомендациям. Бесконтрольное применение инозитола может навредить здоровью», — говорит эксперт.

Доказанная эффективность инозитола Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори По словам Гаврикина, доказана эффективность инозитола при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ). «Систематический обзор и метаанализ 2024 года, выполненный для обновления международных рекомендаций по СПКЯ, подтвердил: мио-инозитол и D-хиро-инозитол улучшают некоторые метаболические показатели и могут положительно влиять на овуляцию. Отдельные исследования показывают, что комбинация мио- и D-хиро-инозитола в физиологическом соотношении 40:1 более эффективна, чем мио-инозитол отдельно. Также есть данные о профилактике гестационного диабета: мета — анализ семи рандомизированных исследований (1319 беременных) показал снижение риска ГСД на 60% при приеме инозитола», — говорит врач. То есть препарат действительно нужен только женщинам с подтвержденным СПКЯ. Это единственная категория с убедительной доказательной базой, объясняет эксперт. Препарат назначается гинекологом.

Помогает ли инозитол похудеть Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори По словам Гаврикина, похудение, снижение кортизола, лечение депрессии — все это недоказанные свойства инозитола. Препарат в этом случае работает косвенно — например, при СПКЯ улучшает чувствительность к инсулину, что может снизить тягу к сладкому. «Но это не „жиросжигатель“. Он может помочь снижению веса в сочетании с другими препаратами, но опять-таки обязательно нужно консультироваться с врачом», — предупреждает собеседник РИАМО.