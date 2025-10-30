Защищаем кошелек: 8 способов экстремальной экономии во время тотальных распродаж

Отдать все карты маме Фото - © Банковская карта МИР/Медиасток.рф Да, абсолютно все – и кредитные, и дебетовые, и те, которыми давно не пользуетесь, и наличные тоже. Отдайте и попросите не выдавать ни при каких условиях. А себе возьмите карту родственника, которую он сам будет пополнять, ну, чтобы вы с голоду не умерли. Можно маме отдать, можно папе, брату или мужу – тому, кого не тронут ваши слезные просьбы, кого вы не сможете разжалобить, кто с удовольствием выполнит вашу просьбу и будет вас контролировать. Главное, после распродаж не забудьте помириться, ведь споры неизбежны.

Удалить все приложения маркетплейсов и отменить все подписки Фото - © Adobe Stock Свой смартфон стоит подвергнуть тщательной ревизии и удалить все приложения маркетплейсов. Удалить стоит и кошелек с картами лояльности, чтобы никакие уведомления об акциях и скидках вас не соблазняли. Само собой, нужно заблокировать смс-уведомления от магазинов, а еще лучше – убрать свой смартфон подальше и пользоваться обычным «кнопочным» или вовсе остаться без связи и со всеми общаться только лично. Вспомните, как это было в домобильную эру.

Поиграть на нервах полицейского и сесть на 15 суток Фото - © Медиасток.рф Экстремальный и не совсем законный, но зато точно работающий способ – заставить полицейского задержать вас на 15 суток. Тут, конечно, главное – не переборщить и не оказаться за решеткой на месяцы. Хотя можно найти понимающего человека в погонах и просто попросить его посадить вас за решетку. Тогда можно рассчитывать на камеру с удобствами.

Уехать в глушь, где нет интернета и доставки Фото - © Данила Большаков / Фотобанк Лори Возьмите отпуск и уезжайте дальше от любого вида связи. С каждым днем в современном мире это сделать все сложнее, но и вы не из тех, кто легко сдается. Ищите деревни и поселки посреди лесов и гор, места, где нет никаких вышек, лучше выбирать такие места, где и электричество в дефиците. В общем, максимально далеко от цивилизации. Но учтите, что такой детокс может вам понравиться и вы рискуете переехать из мегаполиса навсегда.

Установить на обои фото экономного родственника Фото - © Adobe Stock Или вечно недовольного. Кого-то только недовольный взгляд мамы останавливает, кого-то строгий взгляд мужа, кому-то подойдет фото строгого деда. В целом, на фотографии должен быть тот, кто все время напоминает вам, что нужно быть экономнее, не тратить деньги на «всякую ерунду» и «вести себя как взрослый человек». Такое фото можно положить в кошелек как напоминание, что здесь могли быть деньги, но вы экономите.

Обеспечить себя кучей дел и безответно влюбиться Фото - © ingram Publishing / Фотобанк Лори Ходят слухи, что если работать с утра до ночи, то делать покупки просто некогда. Эти слухи можно проверить и взять подработку или решиться наконец помочь двоюродной сестре с ее пятью детьми. В условиях тотальной загруженности листать ленты маркетплейсов вам просто не дадут. А еще можно безответно влюбиться, и тогда все мысли будут заняты объектом любви и решением вопроса «как его завоевать». Но тут надо быть осторожнее, есть риск кардинально изменить свою жизнь в хорошую или не очень сторону.

Сказать всем, что перед праздником вы уезжаете Фото - © Adobe Stock Неочевидный, но действенный способ сэкономить, например, перед Новым годом. Если сказать всем родственникам и друзьям, что вы уезжаете с середины декабря и не сможете быть на корпоративах и предновогодних встречах, то можно не запасаться подарками. А отметить праздник одному или в очень узком кругу. Подарки, кстати, можно купить потом, в январе, когда ажиотаж спадет вместе с ценами – и вот вы уже не жмот, а занятой человек, который все-таки не забыл о подарках и всем уделил внимание.