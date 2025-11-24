Высокий доход, но огромный риск: какие финансовые инструменты могут принести прибыль

Какие высокорискованные инструменты могут обеспечить высокую доходность до конца 2025 года, и какие риски при этом ждут инвесторов, РИАМО рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Замещающие облигации Фото - © Иван Михайлов / Фотобанк Лори Валютные активы для россиян сегодня токсичны из-за санкций и вероятности, что США или другие страны «большой семерки» могут полностью запретить России любые операции с долларом, евро или иными мировыми резервными валютами. Тем не менее, на российском рынке ценных бумаг существуют инструменты, номинированные в валютах недружественных стран, в основном в долларах США, которые были выпущены российскими эмитентами взамен заблокированных в зарубежных депозитариях еврооблигаций. Выплаты процентов по этим инструментам производятся в рублях и снижают риски инвестиций в токсичные валютные активы. В рублях по этим бумагам можно заработать доходность от 7 до 12% годовых, и на фоне снижения инфляции в России привлекательность таких бумаг будет возрастать. «Можно рассмотреть для инвестиций облигации крупных российских компаний и банков с хорошей доходностью, однако, прежде чем инвестировать стоит сравнить доходность этих облигаций в рублях с доходностью рублевых корпоративных облигаций и рублевых вкладов. Эти бумаги имеют преимущества в том, что номинал в валюте позволит защитить вложения от обесценения рубля. Однако, если рубль стабилен и тем более, укрепляется, есть смысл обратить внимание на более доходные и менее рискованные рублевые активы», — отмечает Мильчакова.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) Фото - © Сергей Прокопенко / Фотобанк Лори Это инструмент, появившийся в России всего несколько лет назад, является высокорискованным, но не несущим никаких правовых рисков ни для его эмитента, ни для владельца, так как обращение ЦФА в России регулируется ЦБ РФ, объясняет аналитик. «Такие активы работают на блокчейне (технологии распределенных реестров), что немного «роднит» ЦФА как с криптовалютами, так и с государственными цифровыми валютами, например, с цифровым рублем», — отмечает Мильчакова. Обращаются такие активы на основе смарт-контрактов, предполагающих автоматическое исполнение обязательства по этому инструменту при наступлении определенной даты или заранее оговоренного в условиях выпуска ЦФА события. Чаще всего цифровой финансовый актив может быть обеспечен реальным активом — от сырья и драгоценных металлов до продукции эмитента этих активов, ценных бумаг или даже произведений искусства или антиквариата и редкостей. Они имеют сроки обращения до года, но рынок таких активов достаточно узкий и менее ликвидный по сравнению с рынком ценных бумаг. Доходность операций с такими активами может доходить до 20-24,5% годовых, но есть проблемы с ликвидностью и продажей таких бумаг, также многие такие инструменты доступны только для квалифицированных инвесторов, констатирует эксперт.