Высокий доход, но огромный риск: какие финансовые инструменты могут принести прибыль
Фото - © Freepik.com
Какие высокорискованные инструменты могут обеспечить высокую доходность до конца 2025 года, и какие риски при этом ждут инвесторов, РИАМО рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Замещающие облигации
Фото - © Иван Михайлов / Фотобанк Лори
Валютные активы для россиян сегодня токсичны из-за санкций и вероятности, что США или другие страны «большой семерки» могут полностью запретить России любые операции с долларом, евро или иными мировыми резервными валютами. Тем не менее, на российском рынке ценных бумаг существуют инструменты, номинированные в валютах недружественных стран, в основном в долларах США, которые были выпущены российскими эмитентами взамен заблокированных в зарубежных депозитариях еврооблигаций. Выплаты процентов по этим инструментам производятся в рублях и снижают риски инвестиций в токсичные валютные активы. В рублях по этим бумагам можно заработать доходность от 7 до 12% годовых, и на фоне снижения инфляции в России привлекательность таких бумаг будет возрастать.
«Можно рассмотреть для инвестиций облигации крупных российских компаний и банков с хорошей доходностью, однако, прежде чем инвестировать стоит сравнить доходность этих облигаций в рублях с доходностью рублевых корпоративных облигаций и рублевых вкладов. Эти бумаги имеют преимущества в том, что номинал в валюте позволит защитить вложения от обесценения рубля. Однако, если рубль стабилен и тем более, укрепляется, есть смысл обратить внимание на более доходные и менее рискованные рублевые активы», — отмечает Мильчакова.
Цифровые финансовые активы (ЦФА)
Фото - © Сергей Прокопенко / Фотобанк Лори
Это инструмент, появившийся в России всего несколько лет назад, является высокорискованным, но не несущим никаких правовых рисков ни для его эмитента, ни для владельца, так как обращение ЦФА в России регулируется ЦБ РФ, объясняет аналитик.
«Такие активы работают на блокчейне (технологии распределенных реестров), что немного «роднит» ЦФА как с криптовалютами, так и с государственными цифровыми валютами, например, с цифровым рублем», — отмечает Мильчакова.
Обращаются такие активы на основе смарт-контрактов, предполагающих автоматическое исполнение обязательства по этому инструменту при наступлении определенной даты или заранее оговоренного в условиях выпуска ЦФА события.
Чаще всего цифровой финансовый актив может быть обеспечен реальным активом — от сырья и драгоценных металлов до продукции эмитента этих активов, ценных бумаг или даже произведений искусства или антиквариата и редкостей. Они имеют сроки обращения до года, но рынок таких активов достаточно узкий и менее ликвидный по сравнению с рынком ценных бумаг.
Доходность операций с такими активами может доходить до 20-24,5% годовых, но есть проблемы с ликвидностью и продажей таких бумаг, также многие такие инструменты доступны только для квалифицированных инвесторов, констатирует эксперт.
Криптовалюты: биткоин, Etherium, стейблкоины
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Это самый рискованный и самый волатильный финансовый инструмент, который может привести в любой момент к огромным убыткам, подчеркивает Мильчакова. Кроме того, в России пока обращение криптовалют официально не легализовано, это значит, что желающим приобрести криптовалюты инвесторам придется работать с зарубежными брокерами, а здесь есть свои сложности, связанные, например, с влиянием санкций, то есть зарубежные брокеры могут отказываться работать с клиентами из России.
В настоящее время криптовалюты, такие, как биткоин, переживают период спада, но, тем не менее, ряд экспертов за рубежом советуют приобретать такие активы на длительный срок. Есть мнения, что в течение 3-4 месяцев биткоин может взлететь к новому историческому рекорду в 130 тысяч долларов, но от текущих уровней это будет 25%, поэтому более реально смотреть на какие-либо надежные и легальные в России активы в валюте или на цифровые финансовые активы, рекомендует аналитик.
Еще один из ведущих альткоинов Etherium может вырасти в цене в течение следующего года, по мнению зарубежных экспертов, на 70-150% и более, однако, риски инвестиций в такие активы огромны, и потерять на криптовалюте, особенно с учетом правовых рисков, можно гораздо больше, чем приобрести.
Есть также стейблкоины, курс которых привязан к курсу фиатных валют – например, к доллару или евро, но инвестиции в такие активы практически равносильны игре на валютных парах, а последняя в России легальна и разрешена для квалифицированных инвесторов.
В любом случае, к криптовалютам пока нельзя относиться как к некоей волшебной палочке, которая автоматически сделает ее владельца богатым, скорее, наоборот, уверена эксперт.
Подводя итоги, отмечу, что из высокорискованных инструментов могут быть потенциально интересны ЦФА или легально обращающиеся в РФ валютные инструменты, при условии, что вам они подходят, исходя из вашей склонности рисковать», — резюмирует Мильчакова.