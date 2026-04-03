Всего шесть дней: как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2026 году
Сколько будет выходных дней в мае 2026 года
В мае выходные дни будут разделены на два периода, и они станут самыми короткими за последние восемь лет. Первые выходные будут с 1 по 3 мая (пятница, суббота и воскресенье). Во вторые выходные россияне будут отдыхать 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник). Итого — шесть выходных дней, между которыми будут пять рабочих.
Сколько рабочих дней будет в мае 2026 года
В мае 31 календарный день, из них рабочих будет 19, а выходных — 12. Норма рабочего времени по производственному календарю при 40-часовой рабочей неделе составит 151 час, при 36-часовой неделе — 147,2 часа, при 24-часовой — 90,2 часов.
Между праздничными днями рабочими днями будут 4, 5, 6, 7 мая, а также 8 мая, который будет сокращен на один час.
Как брать отпуск в мае 2026 года
Так как в мае норма рабочего времени понижена, как в январе, например, то брать отпуск в этом месяце финансово невыгодно. Небольшое количество рабочих дней по сравнению с месяцами, в которых нет праздников, влияет на оплату труда и расчет отпускных.
Тем не менее, май выгоден, если хочется сэкономить дни отпуска. Так, можно взять всего пять дней отпуска, а отдыхать все 11. Доход это не увеличит, но будет время на полноценный отдых.
Кроме того, отпуск можно взять и на период до майских праздников, и после, в любом случае отпуск будет продлен. Например, если взять отпуск с 12 по 15 мая, то получится отдохнуть девять дней подряд — с 9 по 17 мая.
Кого работодатели могут заставить работать в праздничные дни
По Трудовому кодексу привлечь к работе в праздничные дни можно только с письменного согласия сотрудника и с двойной оплатой труда либо с предоставлением отгула. При этом работодатель должен обосновать необходимость выхода на работу в выходной.
Сотрудники экстренных служб, коммунальных, торговли, общепита, предприятий непрерывного производства, те, кто работает по сменному графику, продолжат работать по своему обычному графику.
По решению работодателя и с согласия сотрудника, если иное не закреплено в коллективном договоре, можно привлечь к работе в праздники: артистов, журналистов, фотографов, других сотрудников. В экстренных ситуациях работодатель может вызывать сотрудника на работу без его согласия. К таким случаям относятся аварии, катастрофы, несчастные случи, угрозы материального ущерба и прочее.
Для привлечения сотрудников к работе в праздничные дни работодатель должен подготовить приказ, в котором должно быть обоснование необходимости работы, перечислены задачи, которые необходимо выполнить, условия и продолжительность работы. Кроме того, работник должен быть уведомлен о праве отказаться от работы в праздничные дни.
Нельзя ни при каких обстоятельствах привлекать к работе в праздники одиноких родителей или опекунов детей до 14 лет, матерей детей до трех лет, родителей детей с инвалидностью, сотрудников, ухаживающих за больными родственниками по заключению врачей, родителей детей до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом, работников с тремя и более детьми, если младшему еще нет 14 лет. От этих сотрудников обязательно должно быть письменное согласие. Но даже с таким согласием не смогут работать в выходные беременные, несовершеннолетние работники.