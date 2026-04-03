Всего шесть дней: как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2026 году

Сколько будет выходных дней в мае 2026 года Фото - © Медиасток.рф В мае выходные дни будут разделены на два периода, и они станут самыми короткими за последние восемь лет. Первые выходные будут с 1 по 3 мая (пятница, суббота и воскресенье). Во вторые выходные россияне будут отдыхать 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник). Итого — шесть выходных дней, между которыми будут пять рабочих.

Сколько рабочих дней будет в мае 2026 года Фото - © Freepik.com В мае 31 календарный день, из них рабочих будет 19, а выходных — 12. Норма рабочего времени по производственному календарю при 40-часовой рабочей неделе составит 151 час, при 36-часовой неделе — 147,2 часа, при 24-часовой — 90,2 часов. Между праздничными днями рабочими днями будут 4, 5, 6, 7 мая, а также 8 мая, который будет сокращен на один час.

Как брать отпуск в мае 2026 года Фото - © Николай Охитин / Фотобанк Лори Так как в мае норма рабочего времени понижена, как в январе, например, то брать отпуск в этом месяце финансово невыгодно. Небольшое количество рабочих дней по сравнению с месяцами, в которых нет праздников, влияет на оплату труда и расчет отпускных. Тем не менее, май выгоден, если хочется сэкономить дни отпуска. Так, можно взять всего пять дней отпуска, а отдыхать все 11. Доход это не увеличит, но будет время на полноценный отдых. Кроме того, отпуск можно взять и на период до майских праздников, и после, в любом случае отпуск будет продлен. Например, если взять отпуск с 12 по 15 мая, то получится отдохнуть девять дней подряд — с 9 по 17 мая.