Цифровые финансовые активы (ЦФА): что это такое, когда появились и стоит ли в них инвестировать
О том, зачем в России создали цифровые финансовые активы, как они работают, чем они отличаются от криптовалют и выгодно ли обычному инвестору в них вкладываться, РИАМО рассказали эксперты.
Что такое цифровые финансовые активы простыми словами
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровая версия привычных финансовых инструментов: долга компании, прав на деньги, прав на товар, долей в бизнесе. Такие права существуют не на бумаге. Они закрепляются в цифровой форме в специальной системе, построенной по принципу блокчейна.
Простой пример. Компания привлекает деньги у инвесторов и обязуется вернуть их с процентами. Обычно для этого выпускают облигации. В ЦФА смысл тот же, но право инвестора фиксируется не в бумажных ценных бумагах, а в цифровом виде.
Еще пример. Выпускается ЦФА на реальный товар — например, на коллекционное вино или 100 литров бензина. Инвестор либо получает доход, либо может забрать сам товар на заранее обговоренных выгодных условиях.
Важно помнить, что ЦФА не являются криптовалютой: криптовалюты в России не признаны средством расчетов, а ЦФА закреплены в законе и регулируются государством.
Когда и зачем появились ЦФА
ЦФА официально появились в российском праве после вступления в силу Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» в 2021 году.
Они понадобились для того чтобы:
- дать бизнесу новый способ привлекать деньги;
- создать в России легальный цифровой финансовый рынок;
- использовать преимущества блокчейна — скорость, прозрачность, точность учета;
- предоставить инвесторам новые инструменты с доходностью и диверсификацией.
Какие законы регулируют цифровые финансовые активы
Рынок ЦФА регулируется Федеральным законом № 259-ФЗ. В нем прописано:
- кто может выпускать ЦФА;
- как они размещаются и обращаются;
- кто имеет право их покупать;
- как защищаются права инвесторов.
Все операции проходят через лицензированных операторов информационных систем под контролем Банка России.
Какие бывают ЦФА
Сегодня на рынке встречаются несколько основных типов ЦФА:
- долговые ЦФА — аналог облигаций с процентным доходом;
- ЦФА на сырьевые активы — нефть, металлы, зерно и другие товары;
- ЦФА, привязанные к криптовалютам и индексам (например, к Ethereum или Solana);
- специальные и «экзотические» ЦФА, где выплаты зависят от конкретных событий или показателей.
Как изменятся правила для ЦФА
В конце 2025 года Банк России предложил упростить правила оборота ЦФА. Что планируется изменить:
- разрешить обращение ЦФА в открытых блокчейн-сетях;
- развивать вторичный рынок, чтобы их можно было свободно покупать и продавать;
- упростить инфраструктуру;
- повысить защиту инвесторов.
В результате рынок должен стать более удобным и ликвидным.
Как именно инвесторы зарабатывают на ЦФА
Доход по ЦФА заранее прописан в условиях выпуска. Обычно инвесторы зарабатывают за счет:
- процентных выплат по долговым ЦФА — как по облигациям, за счет прибыли и денежных потоков компании;
- изменения стоимости товара или специальной формулы выплат — если актив привязан к цене сырья или другому показателю;
- наступления заранее описанных событий — например, успешного запуска проекта;
- экономии — когда инвестор забирает товар по заранее обговоренной выгодной цене ниже рыночной.
С ЦФА инвестор изначально понимает, как именно он получит деньги или выгоду.
Примеры реальных цифровых финансовых активов конца 2025 года
ЦФА на коллекционное вино «Абрау-Дюрсо»:
- выпуск приурочен к 155-летию компании;
- доступен квалифицированным инвесторам;
- срок обращения — три года;
- доход зависит от итогов аукционных продаж коллекционных вин;
- у компании высокие кредитные рейтинги.
ЦФА «Цифровые литры» на бензин АИ-95:
- эмитент — ПАО «ЕвроТранс»;
- 1 ЦФА соответствует 100 литрам бензина;
- срок — три месяца;
- можно получить около 20% годовых либо обменять актив на топливную карту и забрать бензин по фиксированной цене.
Выгодно ли инвестировать в ЦФА и кому они подходят
ЦФА могут подойти тем, кто готов держать актив не один день, рассчитывает на доходность выше классических облигаций, готов изучать условия выпуска и осознает риски.
При этом важно учитывать пока относительно низкую ликвидность ЦФА, различия по уровню сервиса у платформ, ограничения для неквалифицированных инвесторов и ограниченную публичную информацию по части эмитентов.
По оценкам аналитиков, рынок ЦФА будет развиваться дальше. Цифровые финансовые активы уже заняли свое место в российской экономике и постепенно становятся все более понятным и востребованным инструментом.
«ЦФА помогают компаниям привлекать деньги быстрее и на более простых условиях. А инвесторам дают доступ к новым видам активов с юридической защитой. Если регулирование упростится и вторичный рынок станет более ликвидным, ЦФА перестанут быть экзотикой и станут обычным финансовым инструментом», — прокомментировал СЕО и основатель платформы токенизации Fractio Павел Федоров.
«ЦФА выгодны всем: бизнесу — как источник финансирования, государству — как инструмент для повышения прозрачности финансового рынка, частным инвесторам — как удобный способ зарабатывать. Сейчас ключевая задача — развить вторичный рынок и упростить доступ. Тогда рынок станет массовым», — уверен CEO Tehnobit Александр Пересичан.