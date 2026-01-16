Цифровые финансовые активы (ЦФА): что это такое, когда появились и стоит ли в них инвестировать

Что такое цифровые финансовые активы простыми словами

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровая версия привычных финансовых инструментов: долга компании, прав на деньги, прав на товар, долей в бизнесе. Такие права существуют не на бумаге. Они закрепляются в цифровой форме в специальной системе, построенной по принципу блокчейна.

Простой пример. Компания привлекает деньги у инвесторов и обязуется вернуть их с процентами. Обычно для этого выпускают облигации. В ЦФА смысл тот же, но право инвестора фиксируется не в бумажных ценных бумагах, а в цифровом виде.

Еще пример. Выпускается ЦФА на реальный товар — например, на коллекционное вино или 100 литров бензина. Инвестор либо получает доход, либо может забрать сам товар на заранее обговоренных выгодных условиях.

Важно помнить, что ЦФА не являются криптовалютой: криптовалюты в России не признаны средством расчетов, а ЦФА закреплены в законе и регулируются государством.