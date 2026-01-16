Цифровые финансовые активы (ЦФА): что это такое, когда появились и стоит ли в них инвестировать

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — что это такое и стоит ли в них инвестировать
О том, зачем в России создали цифровые финансовые активы, как они работают, чем они отличаются от криптовалют и выгодно ли обычному инвестору в них вкладываться, РИАМО рассказали эксперты.

Что такое цифровые финансовые активы простыми словами

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровая версия привычных финансовых инструментов: долга компании, прав на деньги, прав на товар, долей в бизнесе. Такие права существуют не на бумаге. Они закрепляются в цифровой форме в специальной системе, построенной по принципу блокчейна.

Простой пример. Компания привлекает деньги у инвесторов и обязуется вернуть их с процентами. Обычно для этого выпускают облигации. В ЦФА смысл тот же, но право инвестора фиксируется не в бумажных ценных бумагах, а в цифровом виде.

Еще пример. Выпускается ЦФА на реальный товар — например, на коллекционное вино или 100 литров бензина. Инвестор либо получает доход, либо может забрать сам товар на заранее обговоренных выгодных условиях.

Важно помнить, что ЦФА не являются криптовалютой: криптовалюты в России не признаны средством расчетов, а ЦФА закреплены в законе и регулируются государством.

Когда и зачем появились ЦФА

ЦФА официально появились в российском праве после вступления в силу Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» в 2021 году.

Они понадобились для того чтобы:

  • дать бизнесу новый способ привлекать деньги;
  • создать в России легальный цифровой финансовый рынок;
  • использовать преимущества блокчейна — скорость, прозрачность, точность учета;
  • предоставить инвесторам новые инструменты с доходностью и диверсификацией.

Какие законы регулируют цифровые финансовые активы

Рынок ЦФА регулируется Федеральным законом № 259-ФЗ. В нем прописано:

  • кто может выпускать ЦФА;
  • как они размещаются и обращаются;
  • кто имеет право их покупать;
  • как защищаются права инвесторов.

Все операции проходят через лицензированных операторов информационных систем под контролем Банка России.

Какие бывают ЦФА

Сегодня на рынке встречаются несколько основных типов ЦФА:

  • долговые ЦФА — аналог облигаций с процентным доходом;
  • ЦФА на сырьевые активы — нефть, металлы, зерно и другие товары;
  • ЦФА, привязанные к криптовалютам и индексам (например, к Ethereum или Solana);
  • специальные и «экзотические» ЦФА, где выплаты зависят от конкретных событий или показателей.

Как изменятся правила для ЦФА

В конце 2025 года Банк России предложил упростить правила оборота ЦФА. Что планируется изменить:

  • разрешить обращение ЦФА в открытых блокчейн-сетях;
  • развивать вторичный рынок, чтобы их можно было свободно покупать и продавать;
  • упростить инфраструктуру;
  • повысить защиту инвесторов.

В результате рынок должен стать более удобным и ликвидным.

Как именно инвесторы зарабатывают на ЦФА

Доход по ЦФА заранее прописан в условиях выпуска. Обычно инвесторы зарабатывают за счет:

  • процентных выплат по долговым ЦФА — как по облигациям, за счет прибыли и денежных потоков компании;
  • изменения стоимости товара или специальной формулы выплат — если актив привязан к цене сырья или другому показателю;
  • наступления заранее описанных событий — например, успешного запуска проекта;
  • экономии — когда инвестор забирает товар по заранее обговоренной выгодной цене ниже рыночной.

С ЦФА инвестор изначально понимает, как именно он получит деньги или выгоду.

Примеры реальных цифровых финансовых активов конца 2025 года

ЦФА на коллекционное вино «Абрау-Дюрсо»:

  • выпуск приурочен к 155-летию компании;
  • доступен квалифицированным инвесторам;
  • срок обращения — три года;
  • доход зависит от итогов аукционных продаж коллекционных вин;
  • у компании высокие кредитные рейтинги.

ЦФА «Цифровые литры» на бензин АИ-95:

  • эмитент — ПАО «ЕвроТранс»;
  • 1 ЦФА соответствует 100 литрам бензина;
  • срок — три месяца;
  • можно получить около 20% годовых либо обменять актив на топливную карту и забрать бензин по фиксированной цене.

Выгодно ли инвестировать в ЦФА и кому они подходят

ЦФА могут подойти тем, кто готов держать актив не один день, рассчитывает на доходность выше классических облигаций, готов изучать условия выпуска и осознает риски.

При этом важно учитывать пока относительно низкую ликвидность ЦФА, различия по уровню сервиса у платформ, ограничения для неквалифицированных инвесторов и ограниченную публичную информацию по части эмитентов.

По оценкам аналитиков, рынок ЦФА будет развиваться дальше. Цифровые финансовые активы уже заняли свое место в российской экономике и постепенно становятся все более понятным и востребованным инструментом.

«ЦФА помогают компаниям привлекать деньги быстрее и на более простых условиях. А инвесторам дают доступ к новым видам активов с юридической защитой. Если регулирование упростится и вторичный рынок станет более ликвидным, ЦФА перестанут быть экзотикой и станут обычным финансовым инструментом», — прокомментировал СЕО и основатель платформы токенизации Fractio Павел Федоров.

«ЦФА выгодны всем: бизнесу — как источник финансирования, государству — как инструмент для повышения прозрачности финансового рынка, частным инвесторам — как удобный способ зарабатывать. Сейчас ключевая задача — развить вторичный рынок и упростить доступ. Тогда рынок станет массовым», — уверен CEO Tehnobit Александр Пересичан.