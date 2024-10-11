Топ-20 самых выгодных виртуальных дебетовых карт в сентябре 2024 года

«Если вы планируете регулярные электронные переводы или заказы на онлайн-площадках, то стоит рассмотреть возможность получения цифровой карты», — рекомендуют эксперты «Выберу.ру».

Сейчас многие банки предлагают своим клиентам виртуальные карты — карты без физического носителя, обладающие при этом большинством функций традиционной пластиковой карты. Такие карты удобны для покупок в онлайн-магазинах и при интернет-расчетах за услуги. Кроме того, нередко виртуальная карта дешевле пластиковой, что выгодно ее держателям.

«Виртуальную карту можно связать с основной картой клиента в качестве дополнительного инструмента или оформить как самостоятельный продукт, предназначенный для онлайн-платежей», — отмечают аналитики.

Механизм расчетов посредством виртуальной карты не отличается от привычной пластиковой карты. Она содержит стандартный 16-значный номер и трехзначный код CVV2 или CVC2. Срок ее действия может быть от одного до трех лет.

В настоящее время виртуальную карту можно оформить через мобильное приложение или онлайн-платформу банка и моментально начать ее использовать.

«Более того, если клиент заинтересуется товаром по выгодной цене в неизвестном онлайн-магазине, он может создать временную цифровую карту для совершения покупки и затем деактивировать ее», — поясняют эксперты «Выберу.ру».

Одним из главных преимуществ виртуальной карты является ее безопасность при онлайн-операциях. Когда человек оплачивает покупки виртуальной картой, он не раскрывает данные своей основной карты, что серьезно снижает риск мошенничества. Даже если мошенники получат доступ к карте, их действия будут ограничены лишь деньгами на виртуальном счете, который ограничен лимитом. А основные средства находятся обычно на другом, защищенном счете.

Рейтинг виртуальных банковских карт на сентябрь 2024 года

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Аналитики «Выберу.ру» изучили текущие предложения по виртуальным и цифровым картам в банках страны и подготовили новый рейтинг.

1. Умная карта «Мир», Газпромбанк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 35%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — да, бесплатно.

2. Альфа-Карта, Альфа-Банк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 50%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 14 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — да, бесплатно.

3. Цифровая дебетовая карта ВТБ, банк «ВТБ»

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 50%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 21 год. Возможность выпуска дополнительной карты — да, бесплатно.

4. Карта «My Life», Уральский Банк Реконструкции и Развития

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 35%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

5. Цифровая карта для онлайн-шопинга, банк «Левобережный»

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 25%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

6. Цифровая карта «Мир», Абсолют Банк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 20%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

7. Карта «Банк в кармане Digital», банк «Русский Стандарт»

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 70%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

8. Карта Виртуальная «Мир», Почта Банк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — нет. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

9. Сберкарта, Сбербанк России

Обслуживание — 0-150 рублей в месяц. Cash back — до 70%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 22 года. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

10. Карта «Мир Классическая», банк «Уралсиб»

Обслуживание — 0-99 рублей в месяц. Cash back — до 30%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — да, бесплатно.

11. Дебетовая карта «Cash Back Цифровая», банк «Санкт-Петербург»

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 1,5%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

12. Виртуальная дебетовая карта, Ренессанс Банк

Cash back — до 1,5%. Проценты на остаток — нет Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

13. Виртуальная карта «MTS CASHBACK Digital Мир», МТС-Банк

Cash back — до 25%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

14. Карта «Виртуальная», Т-Банк

Обслуживание — 0-1188 рублей в год. Cash back — до 30%. Проценты на остаток: при сумме остатка от 3 тысяч до 300 тысяч рублей процентная ставка — 5%. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

15. Виртуальная карта, Металлинвестбанк

Cash back — до 1%. Проценты на остаток: при сумме остатка от 5 тысяч до 300 тысяч рублей процентная ставка — до 4%. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

16. Карта Пэй, Яндекс Банк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 30%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

17. Карта «Социальная Virtual», Транскапиталбанк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 20%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

18. Карта «Цифровая Expo Drive», Экспобанк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 30%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

19. Ozon Карта, ОЗОН Банк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 30%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — нет.

20. Карта «Ингосстрах Бонус Digital», Ингосстрах Банк

Обслуживание — бесплатно. Cash back — до 5%. Проценты на остаток — нет. Бесплатный выпуск — да. Минимальный возраст на момент получения дебетовой карты — 18 лет. Возможность выпуска дополнительной карты — да, бесплатно.