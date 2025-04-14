Спам-звонки и письма: куда жаловаться, чтобы получить компенсацию

Куда жаловаться на спам-звонки, чтобы получить компенсацию

Что делать, если вас донимают рекламные звонки, читайте в материале РИАМО.

Что значит решение Верховного суда о праве граждан на компенсацию за назойливую рекламу Фото - © Adobe Stock Верховный суд РФ в определении от 18 февраля 2025 года № 5-КГ24-144-К2 установил, что согласно части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием, констатирует юрист для бизнеса и частных лиц Екатерина Бочарникова. «Нарушение рекламораспространителем данной нормы дает право физическому лицу требовать компенсации морального вреда. Такая компенсация может быть выплачена виновником добровольно на основании письменного требования физлица или взыскана в судебном порядке», — говорит эксперт. «Решение Верховного суда РФ, признающее право граждан на компенсацию морального вреда за назойливую рекламу в виде телефонных звонков, является важным шагом в защите прав потребителей. Это подтверждает, что навязчивая реклама, доставляющая дискомфорт и нарушающая личное пространство, может быть основанием для компенсации», — отмечает управляющий партнер G&A PARTNERS Элина Закирова.

Что можно сделать в досудебном порядке по факту назойливой телефонной рекламы Фото - © cookie_studio/Freepik.com До обращения в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда юрист Бочарникова рекомендует направить письменную претензию причинителю вреда с требование прекратить нарушение и выплатить компенсацию. «Первым шагом является обращение к рекламодателю (компании, от имени которой поступают звонки) с требованием прекратить рекламные звонки и удалить номер телефона из базы данных. Часто это помогает решить проблему», — отмечает Закирова. Она обращает внимание на два момента, которые важно знать гражданам: Не давайте согласие на получение рекламы, если вам она не интересна. Внимательно читайте условия договоров и соглашений, которые подписываете. Вы имеете право отозвать согласие на получение рекламы в любое время.

Куда обратиться, если надоела реклама по телефону, но компании продолжают звонить Фото - © Медиасток.рф По словам Закировой, если обращение к рекламодателю не помогло, следует подать жалобу в ФАС, которая контролирует соблюдение закона «О рекламе». В жалобе необходимо указать обстоятельства нарушения, предоставить доказательства (детализацию звонков, записи разговоров) и указать на отсутствие согласия на получение рекламы. В рамках дела проверяются факты, указанные в жалобе, выявляются несоответствия рекламного сообщения или каналов его распространения законодательству. Если установлено, что компания нарушила закон, ФАС направляет предписание прекратить действия, нарушающие законодательство. Компания обязана прекратить распространение не санкционированной абонентом рекламы и представить в ведомство письменные доказательства этого. При этом ФАС может сразу возбудить административное дело, не вынося решение о нарушении рекламного законодательства. Если резюмировать, по факту рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе ФАС может вынести решение: о наложении штрафа по статье 14.3 КоАП РФ;

об удалении рекламного объявления, составленного с нарушениями, или о прекращении распространения рекламы без согласия получателей рекламы;

о предупреждении (если нарушение не очень серьезное и выявлено в первый раз). Помимо ФАС, с жалобой на спам-звонки можно обратиться в Роскомнадзор. Форма для жалоб размещена на официальных сайтах ФАС и Роскомнадзора. Пожаловаться на спам-звонок может только потерпевший. При этом к жалобе нужно приложить запись звонка и номер, откуда звонили. Пожаловаться на электронную рассылку проще, потому что есть доказательство — письмо. К жалобе нужно приложить всю переписку, рекомендует Екатерина Бочарникова.

Когда нужно обращаться в суд по фактам рекламы по телефону Фото - © Adobe Stock «Если ФАС не выявила нарушений или вы не удовлетворены результатом рассмотрения дела, можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителей и взыскании компенсации морального вреда», — говорит Элина Закирова. В суде необходимо будет доказать факт навязчивой рекламы, указать на отсутствие согласия на ее получение и причиненные нравственные страдания (стресс, раздражение, нарушение сна и т. д.). Важно предоставить доказательства, подтверждающие негативные последствия рекламных звонков.

Что должно быть указано в исковом заявлении на спам-звонки Фото - © Freepik.com «В исковом заявлении обязательно подробно укажите информацию о том, в чем заключается нарушение прав, а также обстоятельства, на которых гражданин основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства», — отмечает Бочарникова. По ее словам, можно потребовать компенсации морального вреда в любом размере. Тем не менее при разрешении спора суд в совокупности оценивает конкретные незаконные действия причинителя вреда, соотносит их с тяжестью причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий и индивидуальными особенностями его личности, учитывает заслуживающие внимания фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения прав. Имеет значение также, в частности, факт единичности или множественности нарушений прав гражданина (п. 2 ст. 1101 ГК РФ; п. п. 25-28, 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33). При этом неуказание размера компенсации морального вреда, как и предъявление требования о взыскании компенсации морального вреда в незначительном размере, не является основанием для отказа в иске (п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 33).

Надо ли платить госпошлину и какой может быть ее размер при жалобах на спам-звонки Фото - © Медиасток.рф По искам о взыскании морального вреда цена иска не определяется, поскольку это требование неимущественного характера. Госпошлину платить не надо, если иск связан с нарушением прав потребителя. В иных случаях размер госпошлины по иску о взыскании компенсации морального вреда составляет 3 тысячи рублей (иск неимущественного характера), отмечает Бочарникова.