SMS и USSD-команды: как перевести деньги без приложения банка

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

В материале РИАМО рассказываем о том, как можно перевести деньги другому человеку при отсутствии доступа к мобильному приложению банка.

Если вам срочно понадобилось перевести деньги другому человеку, но мобильное приложение в смартфоне не работает или недоступно, есть несколько вариантов совершить перевод в офлайн-формате.

Как перевести деньги с помощью SMS

Фото - © Фотобанк Лори

Возможность перевода средств с карты на карту с помощью SMS предусмотрена только для клиентов Сбербанка. Чтобы перевести деньги другому клиенту Сбербанка по номеру телефона, нужно отправить на номер 900 SMS с текстом «ПЕРЕВОД А Б», где А – номер телефона получателя, Б – сумма перевода (позиции разделяются пробелами). После этого вам придет SMS с кодом подтверждения операции. Этот код нужно будет направить в SMS на номер 900.

За сутки клиентам Сбербанка можно перевести с помощью SMS сумму до 30 000 рублей. Комиссия при переводе не взимается.

Как перевести деньги с помощью USSD-команды

Фото - © Фотобанк Лори

Эта опция также доступна только в случае, когда и отправитель, и получатель являются клиентами Сбербанка. Введите команду *900*12*телефон*сумма# и нажмите «вызов». Вам придет SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Код нужно будет отправить на номер 900. Лимит в сутки – 30 000 рублей. Комиссия при переводе не взимается.

Как перевести деньги через банкомат

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Можно сделать срочный перевод денег через банкомат. Для этого:

  • вставьте карту в банкомат, введите ПИН-код;
  • выберите вкладку «Переводы»/«Платежи и переводы»;
  • выберите банк, на карту которого выполняется перевод (некоторые банкоматы определяют банк получателя автоматически, в этом случае опции выбора банка не будет);
  • выберите «перевод по номеру телефона» или «перевод по номеру карты»;
  • введите номер телефона/номер карты и сумму, которую хотите перевести.

При переводах посредством банкомата кредитная организация обычно берет комиссию за операцию – от 1% до 1,5%. Некоторые банки (например, Сбер) взимают комиссию за внутрибанковские переводы, другие – только за переводы в другой банк. Ряд организаций не предусматривает комиссию при переводах на счета банков-партнеров (список партнеров можно узнать в службе поддержки вашего банка).

Как перевести деньги через кассу банка

Фото - © РИА Новости

Если вы решили перевести деньги через кассу банка, стоит иметь в виду, что такие переводы нередко проводятся не мгновенно, а в течение рабочего дня или даже в течение 3-5 дней (это зависит от банка). Проще всего осуществить перевод по номеру карты или номеру телефона получателя.

Есть также возможность перевода по реквизитам, но в этом случае вам потребуется назвать не только номер счета, но также БИК, корреспондентский счет, ИНН и полное ФИО получателя. За переводы через кассу банка может взиматься комиссия – от 0,5% до 2%. При этом ряд организаций не берет комиссию при переводе на счета банков-партнеров.