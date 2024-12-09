SMS и USSD-команды: как перевести деньги без приложения банка

В материале РИАМО рассказываем о том, как можно перевести деньги другому человеку при отсутствии доступа к мобильному приложению банка.

Если вам срочно понадобилось перевести деньги другому человеку, но мобильное приложение в смартфоне не работает или недоступно, есть несколько вариантов совершить перевод в офлайн-формате.

Как перевести деньги с помощью SMS Фото - © Фотобанк Лори Возможность перевода средств с карты на карту с помощью SMS предусмотрена только для клиентов Сбербанка. Чтобы перевести деньги другому клиенту Сбербанка по номеру телефона, нужно отправить на номер 900 SMS с текстом «ПЕРЕВОД А Б», где А – номер телефона получателя, Б – сумма перевода (позиции разделяются пробелами). После этого вам придет SMS с кодом подтверждения операции. Этот код нужно будет направить в SMS на номер 900. За сутки клиентам Сбербанка можно перевести с помощью SMS сумму до 30 000 рублей. Комиссия при переводе не взимается.

Как перевести деньги с помощью USSD-команды Фото - © Фотобанк Лори Эта опция также доступна только в случае, когда и отправитель, и получатель являются клиентами Сбербанка. Введите команду *900*12*телефон*сумма# и нажмите «вызов». Вам придет SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Код нужно будет отправить на номер 900. Лимит в сутки – 30 000 рублей. Комиссия при переводе не взимается.

Как перевести деньги через банкомат Фото - © РИА Новости Можно сделать срочный перевод денег через банкомат. Для этого: вставьте карту в банкомат, введите ПИН-код;

выберите вкладку «Переводы»/«Платежи и переводы»;

выберите банк, на карту которого выполняется перевод (некоторые банкоматы определяют банк получателя автоматически, в этом случае опции выбора банка не будет);

выберите «перевод по номеру телефона» или «перевод по номеру карты»;

введите номер телефона/номер карты и сумму, которую хотите перевести. При переводах посредством банкомата кредитная организация обычно берет комиссию за операцию – от 1% до 1,5%. Некоторые банки (например, Сбер) взимают комиссию за внутрибанковские переводы, другие – только за переводы в другой банк. Ряд организаций не предусматривает комиссию при переводах на счета банков-партнеров (список партнеров можно узнать в службе поддержки вашего банка).