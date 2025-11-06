Сильнейшая магнитная буря 7 ноября 2025: как ее пережить

В материале РИАМО — о том, как стоит вести себя, чтобы магнитная буря не нанесла много вреда здоровью.

Правильно питайтесь Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори Правильное питание во время магнитных бурь особенно важно. Включите в рацион продукты, богатые магнием, калием и омега-3 жирными кислотами. Именно эти вещества помогают нервной системе и сердцу работать в стабильном режиме. А вот продукты, которые вызывают колебания сахара в крови, стоит на время исключить. К ним относятся сладости, алкоголь, кофеин. Замените их на свежие овощи и фрукты, орехи, морепродукты.

Занимайтесь физической активностью — но в меру Фото - © Медиасток.рф Наиболее эффективный способ повышения устойчивости к магнитным бурям — умеренная физическая нагрузка. Упражнения улучшают кровообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а еще способствуют выработке эндорфинов, а они, как известно, являются естественными обезболивающими веществами организма. Заниматься изнурительными тренировками в спортзале не стоит, а вот йога, плавание, ходьба или легкий бег очень полезны.

Соблюдайте режим сна Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори В дни, когда синоптики обещают магнитные бури, очень важно высыпаться. Ложитесь спать в одно и то же время и выделяйте на сон не менее семи-восьми часов. Перед тем как лечь спать, нужно проветрить комнату и убрать подальше любые гаджеты за пару часов до отхода ко сну. Если вы страдаете от бессонницы, можно выпить успокаивающий чай на травах или принять легкое снотворное (если вам его выписывал врач).

Соблюдайте водный баланс Фото - © Медиасток.рф Во время магнитных бурь следует употреблять больше чистой воды. Увеличение потребления чистой воды до 2-2,5 литров в день помогает стабилизировать кровяное давление. А вот количество кофеина, крепкого чая и алкоголя стоит свести к минимуму. Также необходимо на время отказаться от соли, поскольку она задерживает жидкость в организме и приводит к отекам.

Снизьте эмоциональную нагрузку Фото - © Freepik.com Постарайтесь не попадать в стрессовые ситуации, а если избежать их никак нельзя, то хотя бы спокойнее относитесь к ним. Следует также сократить время вождения автомобиля и сосредоточенной умственной работы. Сюда же относится и листание новостной ленты и соцсетей. Побольше времени проводите в тишине, сохраняя спокойный эмоциональный фон. Помочь стабилизировать настроение может диафрагмальное дыхание. Оно активизирует парасимпатическую нервную систему и снижает стресс. Подойдет и медитация: она снижает чувствительность к внешним раздражителям. Достаточно включить звуки природы, дождя или пение птиц и сосредоточиться на них.

Следите за артериальным давлением Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори От магнитных бурь чаще всего страдают люди, у которых есть проблемы с давлением. В такие дни стоит особенно тщательно следить за ним. Если давление высокое — нужно выпить лекарство, которое прописал врач. Если же давление, наоборот, низкое, необходимо что-нибудь съесть, потому что еда повышает артериальное давление. Какие-то радикальные средства, в том числе кофе, для повышения давления использовать не стоит. Лучше выбрать физиологичный способ, например, выйти на прогулку.

Примите контрастный душ Фото - © Медиасток.рф Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов.