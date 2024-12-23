Штраф за езду без ОСАГО с 1 января 2025: на сколько вырастет и будут ли штрафовать по камерам

В материале РИАМО рассказываем, во сколько водителям обойдется отсутствие ОСАГО в новом году и от чего будет зависеть величина штрафа.

Новая сумма штрафа за езду без страховки в 2025 году Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори В декабре Госдума приняла законопроект о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО. После принятия в нижней палате парламента документ подлежит одобрению в Совете Федерации и подписанию президентом РФ. Если это произойдет, новый закон вступит в силу 1 января 2025 года. Согласно изменениям, сумма штрафа за езду без ОСАГО увеличится до 3-5 тысяч рублей. Предполагается, что если водитель совершил нарушение впервые, то его оштрафуют на те же 800 рублей, что и сейчас, а вот при повторном нарушении заплатить придется уже до 5 тысяч рублей. Точный размер определит сотрудник ГИБДД в зависимости от обстоятельств. Изменения внесут 12.3 и 12.37 в статьи КоАП. Инициаторами поднятия штрафов стали депутаты из Кабардино-Балкарии. По их мнению, которое было поддержано в Госдуме, нынешние штрафы не стимулируют водителей устранять нарушения, а ущерб при отсутствии ОСАГО несопоставим с тем, какой ущерб наносит водитель пострадавшим в случае ДТП.

Будут ли штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам Фото - © Медиасток.рф Штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО с 1 января не начнут. Тем не менее, в тестовом режиме камеры будут выявлять нарушителей с 1 марта 2025 года. Камера определит водителя без полиса ОСАГО и отправит ему уведомление через «Госуслуги». Это будет именно уведомление, а не штраф — наказывать нарушителей смогут только сотрудники ГИБДД. Проведение тестирования планируется в течение 12 месяцев. В случае успеха система заработает по аналогии со штрафами за превышение скорости и непристегнутый ремень безопасности — на почту или через «Госуслуги» будет приходить постановление о штрафе. Кроме того, с 1 марта 2025 года с водителей снимается обязанность предоставлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля. Купить полис можно будет в течение 10 дней с момента наступления права собственности, а в ГИБДД не будут требовать полис при регистрации авто или при смене владельца.

Повторные штрафы за отсутствие ОСАГО Фото - © Медиасток.рф Инициаторы законопроекта уверены, что сохранение небольшого первого штрафа на уровне 800 рублей будет лучше стимулировать водителей купить полис ОСАГО, так как второй штраф будет в разы больше (3-5 тысяч рублей). Кроме того, когда нарушения начнут фиксировать камеры, штрафов станет больше и покупка полиса обойдется явно дешевле. Более того, законодатели учли, что штраф за отсутствие полиса можно будет выписывать не больше одного раза в сутки, а не каждый раз, когда водителя поймали на нарушении.