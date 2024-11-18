Меньше скидка, больше штраф: как вырастут штрафы за нарушения ПДД в 2025 году

В материале РИАМО читайте о том, какие поправки к КоАП разрабатывают в правительстве РФ и какими могут стать штрафы ГИБДД в 2025 году.

Когда и почему вырастут штрафы для водителей за нарушения ПДД

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Повышенные штрафы за нарушения ПДД в России могут начать платить с 1 января 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости», а поправки рассмотрят на правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник 18 ноября. Если поправки примут, то штрафы вырастут в 1,5 раза.

В материале отмечается, что собранные со штрафов средства направляются в бюджеты регионов, а часть денег планируется вкладывать в развитие дорожной инфраструктуры. Кроме того, увеличение штрафов вызвано тем, что их сумма сейчас слишком мала с учетом скидки и почти не несет последствий для нарушителей.

После одобрения комиссией правительства РФ поправки в КоАП РФ должны одобрить в Кабмине, после чего внесут законопроект в Госдуму.

Штрафы ГИБДД для водителей: что повышают и сколько придется платить с 2025 года

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Изменения коснутся самых популярных нарушений, таких как нарушение правил применения ремней безопасности, превышение скорости, управление в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение требований знаков и разметки.

Статья 12.6 КоАПа «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» сейчас устанавливает штраф 1000 рублей, поднять его планируют до 1500 рублей.

Статья 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» предусматривает штраф в 30 тысяч рублей. Увеличат его до 45 тысяч. Вырастет штраф и за отказ от медосвидетельствования.

Штраф за превышение скорости по статье 12.9 КоАПа сейчас предусматривает штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей. Планируется повысить его и сделать от 750 до 7,5 тысяч рублей.

За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки по статье 12.6 в случае принятия изменений придется заплатить также от 750 до 7,5 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет от 500 до пяти тысяч рублей.

За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД по статье 12.24 сейчас установлена «вилка» от 2,5 до пяти тысяч рублей, и вырастет до 3,5-7,5 тысяч рублей. При причинении вреда средней тяжести вместо 10-20 тысяч придется отдать 15-30 тысяч рублей.

Что будет со скидками на оплату штрафа ГИБДД

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Предлагается внести изменения и в размер скидок, и в сроки уплаты штрафов. Хорошая новость – оплатить со скидкой с 2025 года можно будет в течение месяца, а не 20 дней. Плохая новость в том, что размер скидки снижается и теперь заплатить придется не 50%, а 75% от общей суммы штрафа.