Меньше скидка, больше штраф: как вырастут штрафы за нарушения ПДД в 2025 году
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В материале РИАМО читайте о том, какие поправки к КоАП разрабатывают в правительстве РФ и какими могут стать штрафы ГИБДД в 2025 году.
Когда и почему вырастут штрафы для водителей за нарушения ПДД
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Повышенные штрафы за нарушения ПДД в России могут начать платить с 1 января 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости», а поправки рассмотрят на правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник 18 ноября. Если поправки примут, то штрафы вырастут в 1,5 раза.
В материале отмечается, что собранные со штрафов средства направляются в бюджеты регионов, а часть денег планируется вкладывать в развитие дорожной инфраструктуры. Кроме того, увеличение штрафов вызвано тем, что их сумма сейчас слишком мала с учетом скидки и почти не несет последствий для нарушителей.
После одобрения комиссией правительства РФ поправки в КоАП РФ должны одобрить в Кабмине, после чего внесут законопроект в Госдуму.
Штрафы ГИБДД для водителей: что повышают и сколько придется платить с 2025 года
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Изменения коснутся самых популярных нарушений, таких как нарушение правил применения ремней безопасности, превышение скорости, управление в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение требований знаков и разметки.
- Статья 12.6 КоАПа «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» сейчас устанавливает штраф 1000 рублей, поднять его планируют до 1500 рублей.
- Статья 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» предусматривает штраф в 30 тысяч рублей. Увеличат его до 45 тысяч. Вырастет штраф и за отказ от медосвидетельствования.
- Штраф за превышение скорости по статье 12.9 КоАПа сейчас предусматривает штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей. Планируется повысить его и сделать от 750 до 7,5 тысяч рублей.
- За несоблюдение требований дорожных знаков или разметки по статье 12.6 в случае принятия изменений придется заплатить также от 750 до 7,5 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет от 500 до пяти тысяч рублей.
- За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД по статье 12.24 сейчас установлена «вилка» от 2,5 до пяти тысяч рублей, и вырастет до 3,5-7,5 тысяч рублей. При причинении вреда средней тяжести вместо 10-20 тысяч придется отдать 15-30 тысяч рублей.
Что будет со скидками на оплату штрафа ГИБДД
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Предлагается внести изменения и в размер скидок, и в сроки уплаты штрафов. Хорошая новость – оплатить со скидкой с 2025 года можно будет в течение месяца, а не 20 дней. Плохая новость в том, что размер скидки снижается и теперь заплатить придется не 50%, а 75% от общей суммы штрафа.