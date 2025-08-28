С земли и в небе: когда и где смотреть на лунное затмение в сентябре 2025

В материале РИАМО рассказываем о том, как удобнее всего наблюдать за лунным затмением в сентябре.

Когда будет лунное затмение в сентябре 2025 года Фото - © Алексей Круковский / Фотобанк Лори В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года состоится полное лунное затмение, которое по-другому называют «кровавой Луной». Все потому, что спутник Земли войдет в ее тень и окрасится из-за этого в алый цвет на целых 82 минуты. Кроме того, Луна будет находиться очень близко к перигею, поэтому будет казаться гораздо крупнее, чем обычно. Затмение будет длиться около пяти часов. Если вы хотите посмотреть его полностью, то вот список всех фаз этого астрономического события (время московское): Начало полутеневого затмения — 18:28

Начало частного затмения — 19:27

Начало полного затмения — 20:30

Максимум затмения — 21:11

Окончание полного затмения — 21:52

Окончание частного затмения — 22:56

Окончание полутеневого затмения — 23:55 Лучше всего будет видно кровавую Луну с 20:30 до 21:52 по московскому времени. Что касается других городов России, то полная фаза придется на следующее время (указано местное время для каждого города): Калининград — 19:30–20:52

Санкт-Петербург — 20:30–21:52

Нижний Новгород — 20:30–21:52

Казань — 20:30–21:52

Ростов-на-Дону — 20:30–21:52

Волгоград — 20:30–21:52

Сочи — 20:20–21:52

Самара — 21:30–22:52

Уфа — 22:30–23:52

Екатеринбург — 22:30–23:52

Челябинск — 22:30–23:52

Пермь — 22:30–23:52

Омск — 23:30–00:52

Новосибирск — 00:30–01:52

Красноярск — 00:30–01:52

Иркутск — 01:30–02:52

Якутск — 02:30–03:52

Хабаровск — 03:30–04:52

Владивосток — 03:30–04:52

Магадан — 04:30–05:52

Петропавловск-Камчатский — 05:30–06:52.

Где будет видно лунное затмение 7-8 сентября Фото - © Данил Хусаинов / Фотобанк Лори Полностью затмение будет видно в некоторых регионах России, а если быть точнее, то почти на всей территории страны, разве что Дальнему Востоку не повезет. Кроме того, в восточной части Магадана и на западе Чукотки Луна скроется за горизонтом еще до полной фазы затмения, поэтому жители этих регионов смогут увидеть затмение только частично. На востоке Чукотки затмение не будет видно вовсе. Полностью затмение будет видно также в Австралии, в Индии, Центральной Азии, Японии и Восточной Африке. По крайней мере часть полной фазы будет видна из Европы, Азии, восточной Австралии, Африки и Новой Зеландии. Полная фаза не будет видна над Северной и Южной Америкой.