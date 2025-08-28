С земли и в небе: когда и где смотреть на лунное затмение в сентябре 2025
В материале РИАМО рассказываем о том, как удобнее всего наблюдать за лунным затмением в сентябре.
Когда будет лунное затмение в сентябре 2025 года
В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года состоится полное лунное затмение, которое по-другому называют «кровавой Луной». Все потому, что спутник Земли войдет в ее тень и окрасится из-за этого в алый цвет на целых 82 минуты. Кроме того, Луна будет находиться очень близко к перигею, поэтому будет казаться гораздо крупнее, чем обычно.
Затмение будет длиться около пяти часов. Если вы хотите посмотреть его полностью, то вот список всех фаз этого астрономического события (время московское):
- Начало полутеневого затмения — 18:28
- Начало частного затмения — 19:27
- Начало полного затмения — 20:30
- Максимум затмения — 21:11
- Окончание полного затмения — 21:52
- Окончание частного затмения — 22:56
- Окончание полутеневого затмения — 23:55
Лучше всего будет видно кровавую Луну с 20:30 до 21:52 по московскому времени. Что касается других городов России, то полная фаза придется на следующее время (указано местное время для каждого города):
- Калининград — 19:30–20:52
- Санкт-Петербург — 20:30–21:52
- Нижний Новгород — 20:30–21:52
- Казань — 20:30–21:52
- Ростов-на-Дону — 20:30–21:52
- Волгоград — 20:30–21:52
- Сочи — 20:20–21:52
- Самара — 21:30–22:52
- Уфа — 22:30–23:52
- Екатеринбург — 22:30–23:52
- Челябинск — 22:30–23:52
- Пермь — 22:30–23:52
- Омск — 23:30–00:52
- Новосибирск — 00:30–01:52
- Красноярск — 00:30–01:52
- Иркутск — 01:30–02:52
- Якутск — 02:30–03:52
- Хабаровск — 03:30–04:52
- Владивосток — 03:30–04:52
- Магадан — 04:30–05:52
- Петропавловск-Камчатский — 05:30–06:52.
Где будет видно лунное затмение 7-8 сентября
Полностью затмение будет видно в некоторых регионах России, а если быть точнее, то почти на всей территории страны, разве что Дальнему Востоку не повезет. Кроме того, в восточной части Магадана и на западе Чукотки Луна скроется за горизонтом еще до полной фазы затмения, поэтому жители этих регионов смогут увидеть затмение только частично. На востоке Чукотки затмение не будет видно вовсе.
Полностью затмение будет видно также в Австралии, в Индии, Центральной Азии, Японии и Восточной Африке.
По крайней мере часть полной фазы будет видна из Европы, Азии, восточной Австралии, Африки и Новой Зеландии.
Полная фаза не будет видна над Северной и Южной Америкой.
Как наблюдать за лунным затмением
Из окна или на улице
Наблюдать за затмением Луны можно и невооруженным глазом при условии ясной погоды. В отличие от солнечного затмения, на лунное можно смотреть без всяких дополнительных приспособлений, и вашему зрению ничего угрожать не будет. Чтобы детально рассмотреть это явление, можно воспользоваться биноклем, телескопом или фотоаппаратом со съемным объективом, но подойдет и смартфон. Лучше всего отъехать от города, чтобы было меньше светового шума, и забраться на возвышенность с видом на юго-восток.
Если смотреть на затмение просто с улицы не хочется, можно присоединиться к различным приуроченным к нему мероприятиям.
Посмотреть с борта самолета
Специальный рейс для любителей космической романтики организуют Роскосмос, научно-техническая гильдия «Рубежи науки» и аэропорт Внуково-3. Из Москвы отправиться самолет в сторону Полярного круга. Пассажиры в ходе четырехчасового полета смогут увидеть кровавую Луну на высоте около десяти тысяч метров, а также (при благоприятных условиях) понаблюдать за северным сиянием. Всего планируется поднять в небо восемь самолетов.
В полете пассажиров будут сопровождать комментарии астронома Владимира Сурдина, «охотника за затмениями» Станислава Короткого и действующего российского космонавта (имя пока не разглашается). Также в программе диджейская программа и ужин от мишленовского ресторана.
Организаторы полета уверяют, что это незабываемый опыт: увидеть кровавую Луну так близко — один шанс на миллион.
Отправиться в звездный лагерь
Недалеко от Москвы, в Тульской области, есть научно-популярное пространство AstroGlamp, которое объединяет глэмпинг, музей, лекторий и обсерваторию с крупнейшим визуальным телескопом в Центральной России и еще 15 телескопами разных типов. Здесь можно отдохнуть на природе, понаблюдать за звездами и небесными телами.
С 5 по 8 сентября здесь состоится Фестиваль полного лунного затмения. Судя по программе, время тут можно провести не только с пользой для души, но и для ума. В первые два дня вас ждут посиделки у костра с астрономами, лекции, наблюдения в телескоп за Солнцем, изучение созвездий, астрофотосъемка. 7 сентября весь вечер будет посвящен наблюдению за кровавой Луной, которое будет сопровождаться комментариями от астрономов.