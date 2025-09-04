Приложение для мигрантов «Амина»: зачем нужно, как работает и кто должен регистрироваться

Что такое приложение «Амина»

Фото - © Valeryi Vysotkov / Фотобанк Лори

С 1 сентября все трудовые мигранты в Москве и Подмосковье должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении «Амина». Внедрение данного решения — один из элементов ужесточения контроля за иностранцами в общероссийском масштабе.

Как объяснил гендиректор ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» Антон Игнатов, главная функция «Амины» — обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено. Таким образом правоохранительные органы могут в автоматическом режиме сверять заявленный адрес пребывания с фактическим местоположением мигранта. В частности, это позволит пресекать ситуации, когда иностранец приобрел трудовой патент на короткий промежуток времени, но после истечения срока действия документа решил продолжить работать уже нелегально.

Помимо данных о геолокации, «Амина» также получит доступ к фото и видео, хранящимся на телефоне мигранта.

В течение года, до 1 сентября 2026 года, приложение будет работать в тестовом режиме только на территории Москвы и Подмосковья. Затем его планируется масштабировать на всю страну.