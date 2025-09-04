Приложение для мигрантов «Амина»: зачем нужно, как работает и кто должен регистрироваться
О новом электронном средстве контроля за мигрантами в Москве и Московской области читайте в материале РИАМО.
Что такое приложение «Амина»
С 1 сентября все трудовые мигранты в Москве и Подмосковье должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении «Амина». Внедрение данного решения — один из элементов ужесточения контроля за иностранцами в общероссийском масштабе.
Как объяснил гендиректор ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» Антон Игнатов, главная функция «Амины» — обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено. Таким образом правоохранительные органы могут в автоматическом режиме сверять заявленный адрес пребывания с фактическим местоположением мигранта. В частности, это позволит пресекать ситуации, когда иностранец приобрел трудовой патент на короткий промежуток времени, но после истечения срока действия документа решил продолжить работать уже нелегально.
Помимо данных о геолокации, «Амина» также получит доступ к фото и видео, хранящимся на телефоне мигранта.
В течение года, до 1 сентября 2026 года, приложение будет работать в тестовом режиме только на территории Москвы и Подмосковья. Затем его планируется масштабировать на всю страну.
Кто должен установить себе приложение «Амина»
Обязанность зарегистрироваться в «Амине» возложена на граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины, а также неграждан Латвии и Эстонии, въезжающих на территорию Москвы и области с целью работы.
С 1 сентября мигрантам из указанных стран, прибывающим в столичный регион через многофункциональный миграционный центр «Сахарово», установят «Амину» при постановке на миграционный учет.
Иностранцы, вставшие на учет ранее, должны будут самостоятельно установить приложение и зарегистрироваться в нем в течение 30 дней после истечения срока предыдущей регистрации.
Кроме того, зарегистрироваться в «Амине» придется мигрантам, въехавшим на территорию Москвы или Подмосковья не для работы, но впоследствии решившим получить патент и начать трудовую деятельность.
В связи с этим следует помнить, что с 1 сентября разрешение на работу, полученное в столице, распространяется также на область, и наоборот.
Кому не нужно устанавливать приложение «Амина»
От обязанности устанавливать «Амину» освобождены:
- граждане Белоруссии;
- несовершеннолетние;
- сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, а также члены их семей.
Также нет необходимости устанавливать приложение, если иностранный гражданин приехал в Москву или Московскую область в гости или по личным делам на срок менее 90 дней.
Что будет, если не установить «Амину» или не обновлять геолокацию
В случае, если мигрант не установил «Амину», а также не обновлял данные о геолокации более трех дней подряд, он будет снят с миграционного учета и внесен в реестр контролируемых лиц, что грозит различными санкциями вплоть до административного выдворения из страны. Следить за добросовестностью пользователей приложения станет искусственный интеллект.
Где можно скачать приложение «Амина»
Мобильное приложение «Амина» можно скачать в российском магазине приложений RuStore. Разработчиком программы значится государственное казенное учреждение (ГКУ) города Москвы «Информационный город». Среди других приложений, созданных этой организацией — «Госуслуги Москвы», «Мой id», «Моя Москва — приложение mos.ru» и «Активный гражданин».