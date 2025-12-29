Праздник по карману: чем заменить красную и черную икру без вреда для здоровья
Фото - © Freepik.com
В материале РИАМО читайте о том, может ли имитация икры быть безопасной заменой дорогому продукту.
Все та же икра: бюджетный вариант из других видов рыбы
Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори
Икра лососевых и осетровых пород с каждым годом стоит все дороже. В этом году за 100 грамм красной икры просят от 800 рублей, черной — от 4 тысяч рублей. Этот продукт, бесспорно, ценен питательными веществами, но существуют более дешевые аналоги. Например, икра сельди, минтая, трески и другой белой рыбы. Причем в этой икре содержится не меньше пользы, а еще она менее калорийная.
Икра минтая
Икра минтая лучше всего раскрывается в сливочных соусах, салатах или на бутербродах с толстым слоем качественного сливочного масла. Часто эту икру уже продают в смеси с маслом, но раскрыться эта икра может и в чистом виде — настоящие гурманы оценят.
Сколько стоит: от 70 рублей за 120 г.
Икра трески
Икра трески особенно богата жирными кислотами, витаминами и минералами, она содержит кальций, магний и йод. По структуре она напоминает икру минтая.
Сколько стоит: от 120 рублей за 120 г.
Икра палтуса
Икра палтуса в большинстве случаев продается черного цвета, чтобы напоминать осетровую. Для этого ее подкрашивают. На вкус она проще, но выглядит так же богато. Эта икра эффектно смотрится в салатах, да и полезные свойства у нее есть.
Сколько стоит: от 450 рублей за 220 г.
Икра щуки
Щучья икра считается источником легкоусвояемого белка. Икринки имеют красивый янтарный цвет и легкий рыбный вкус. Икра очень полезна для кожи — способствует упругости и ускоряет регенерацию. Содержащиеся в икре аминокислоты способствуют укреплению иммунитета.
Сколько стоит: от 450 рублей за 220 г.
Икра летучей рыбы (тобико)
Эта икра привычнее смотрится на блюдах японской кухни. По вкусовым качествам она сильно уступает другим видам икры, но выглядит интересно и может быть хорошим украшением стола. Тобико окрашивают специальными пищевыми красителями в разные цвета, как правило, в красный, черный, оранжевый и зеленый.
Сколько стоит: от 460 рублей за 100 г.
Красная рыба вместо икры
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Заменить икру способна и красная рыба. Она тоже стоит недешево, но если солить ее самим или приготовить риет из более дешевых сортов рыбы, то можно сэкономить и получить вкусное и полезное блюдо.
Для риета или паштета из красной рыбы можно взять не самый красивый кусок рыбы, все равно из нее нужно будет делать паштет. Рыбу нужно сварить, можно на пару. Потом с помощью блендера соединить рыбу и творожно-сливочный сыр. По желанию можно добавить зелень, а подавать с гренками.
Сколько стоит: от 400 рублей за 100 г.
Икра имитированная и структурированная: стоит ли покупать
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Существует два вида продуктов, похожих на красную икру, — имитированная и структурированная. При соблюдении всех санитарно-гигиенических правил имитированная и структурированная икра — хороший и безопасный продукт.
Имитированная
Имитированная делается из водорослей и рыбного бульона, которые формируют в желейные шарики. Икринки подкрашивают пищевыми красителями. При покупке нужно внимательно читать состав. Она напоминает настоящую красную икру по внешнему виду и текстуре, но сильно отличается по вкусу. Скорее это хорошее украшение стола или салатов, но не полноценная, пусть и безвредная, замена красной икре.
Сколько стоит: от 85 рублей за 220 г.
Структурированная
Эта икра ближе по составу к настоящей. Здесь за основу берется икра, которая в процессе приготовления потеряла товарный вид, давленная, а также сок этой икры. То есть, по сути, питательные вещества икры сохранены. Из такой икры, которая как бы плавает в вязком бульоне, и структурируют красивую икру, опять-таки делая шарики из желатина. Иногда в ход идут ароматизаторы и красители для получения продукта, более похожего на натуральную икру.
Сколько стоит: от 170 рублей за 120 г.