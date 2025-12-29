Праздник по карману — чем заменить красную и черную икру без вреда для здоровья

Все та же икра: бюджетный вариант из других видов рыбы

Фото - © Андрей Старостин / Фотобанк Лори

Икра лососевых и осетровых пород с каждым годом стоит все дороже. В этом году за 100 грамм красной икры просят от 800 рублей, черной — от 4 тысяч рублей. Этот продукт, бесспорно, ценен питательными веществами, но существуют более дешевые аналоги. Например, икра сельди, минтая, трески и другой белой рыбы. Причем в этой икре содержится не меньше пользы, а еще она менее калорийная.

Икра минтая

Икра минтая лучше всего раскрывается в сливочных соусах, салатах или на бутербродах с толстым слоем качественного сливочного масла. Часто эту икру уже продают в смеси с маслом, но раскрыться эта икра может и в чистом виде — настоящие гурманы оценят.

Сколько стоит: от 70 рублей за 120 г.

Икра трески

Икра трески особенно богата жирными кислотами, витаминами и минералами, она содержит кальций, магний и йод. По структуре она напоминает икру минтая.

Сколько стоит: от 120 рублей за 120 г.

Икра палтуса

Икра палтуса в большинстве случаев продается черного цвета, чтобы напоминать осетровую. Для этого ее подкрашивают. На вкус она проще, но выглядит так же богато. Эта икра эффектно смотрится в салатах, да и полезные свойства у нее есть.

Сколько стоит: от 450 рублей за 220 г.

Икра щуки

Щучья икра считается источником легкоусвояемого белка. Икринки имеют красивый янтарный цвет и легкий рыбный вкус. Икра очень полезна для кожи — способствует упругости и ускоряет регенерацию. Содержащиеся в икре аминокислоты способствуют укреплению иммунитета.

Сколько стоит: от 450 рублей за 220 г.

Икра летучей рыбы (тобико)

Эта икра привычнее смотрится на блюдах японской кухни. По вкусовым качествам она сильно уступает другим видам икры, но выглядит интересно и может быть хорошим украшением стола. Тобико окрашивают специальными пищевыми красителями в разные цвета, как правило, в красный, черный, оранжевый и зеленый.

Сколько стоит: от 460 рублей за 100 г.