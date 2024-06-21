Почему в казино нельзя разбогатеть и как бороться с лудоманией

Почему не стоит играть на деньги в азартные игры, что такое лудомания, каковы ее стадии и как от нее вылечиться, читайте в материале РИАМО.

Почему не стоит пытаться разбогатеть в казино Фото - © Unsplash.com Азартные игры существовали всегда. Людей манила и продолжает манить возможность быстрого и легкого выигрыша денег. Человек очень быстро втягивается в игру и, выиграв один раз, начинает верить в то, что удача будет сопутствовать ему всегда. А проиграв, хочет отыграться, повышает ставки и в итоге проигрывает еще больше. При этом игрок почему-то забывает, что казино и букмекерские конторы — это прежде всего бизнес, владельцы которого обогащаются за счет любителей азартных игр, которые жертвуют своими деньгами. А это значит, что проигрышей всегда больше, чем выигрышей. С каждой ставки в игровых автоматах казино имеет доход, и он всегда положительный. В слот-индустрии есть показатель return to player (RTP), который выражается в процентах и показывает, какая сумма от общих ставок возвращается игрокам. Например, если сумма ставок достигла 1 миллиона рублей, а RTP составляет 95%, тогда игрокам будет выплачено 950 тысяч рублей. Таким образом казино зарабатывает на разнице между тем, сколько клиенты внесли, и тем, сколько забрали. 1 июля 2009 года игорный бизнес в России был признан незаконной предпринимательской деятельностью. Официальные игорные заведения были закрыты по всей стране, однако появились лотерейные, букмекерские конторы, онлайн-казино и подпольные игровые клубы, которые продолжают наживаться на человеческом азарте и желании обогатиться.

Что такое лудомания и кто ей страдает Фото - © Unsplash.com Лудомания (или игромания) — это патологическая игровая зависимость. Игромания является официальным диагнозом ВОЗ и включает в себя зависимость от компьютерных, азартных игр, ставок и биржи. По словам клинического психолога, руководителя реабилитационной программы наркологической и психиатрической «Клиники доктора Исаева» Татьяны Метелёвой, лудоманией, как правило, страдают личности зависимого типа. «На формирование зависимого типа личности влияет множество факторов: генетика, социальные факторы, семья, детские психологические травмы. Если мы видим у ребенка склонность к излишнему увлечению компьютерными играми, то велик риск формирования других форм зависимого поведения во взрослом возрасте. Поэтому так важно увидеть и распознать проблему как можно раньше», — подчеркнула врач. К симптомам лудомании она относит: чрезмерную вовлеченность в игровой процесс;

сужение круга интересов;

потерю контроля над своей жизнью. В какой-то момент игроманы начинают тратить деньги на игры, воровать, становятся агрессивными, могут нападать на близких, угрожать суицидом. К сожалению, в поле зрения специалистов игроманы часто попадают уже в остром аффективном состоянии. По словам Метелёвой, механизм формирования игромании не отличается от зависимости от психоактивных веществ. «Это нейробиологический процесс, главным участником которого является дофамин. Дофамин — это способ дать сигнал в мозг, что получено удовольствие. Игрок получает такой же уровень дофамина при игре, как и при употреблении психоактивных веществ», — отметила клинический психолог.

Стадии развития игровой зависимости Фото - © Unsplash.com Врач-психиатр, нарколог и психотерапевт Сергей Анфимов выделяет три стадии развития игромании. «Первая стадия начинается с фокусировки внимания, интереса, вовлечения, человек решает попробовать поиграть. Сам процесс всегда интересный, красочный, красивый, еще и связан с риском. Плата за эти эмоции в виде вложенных средств — вполне адекватная по мнению любого игрока», — описал врач. Вторая стадия игромании начинается, по словам специалиста, с убеждения, что нет ни одного игрока, который никогда в жизни не выигрывал. Первый крупный выигрыш — это огромный восторг по сравнению с проигрышами. Мозг запоминает этот миг, и он становится еще более привлекательным. Игра встраивается в глубинные отделы мозга, в подсознание, и живет уже своей жизнью в мозге человека, как программа-паразит. В ней не только выигрыш, победа и награда за труды, а еще превосходство, могущество, нарушение запретов и сила, ломающая любую систему и ставящая на колени это несчастное казино. «Затем выигрыш „сливается“ и это воспринимается не как поражение, а как издержки бизнеса. Так может продолжаться многие годы. На этой стадии уже обращаются к психотерапевту. Причина обращения — потеря контроля», — рассказал Анфимов. И третья стадия игромании, которую выделяет нарколог — это обнищание, обман близких, стыд, позор, вина и самобичевание.