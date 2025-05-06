Пассивные инвестиции: три самых выгодных способа вложить деньги сейчас

Топ-3 способа вложить деньги для пассивного дохода в России сейчас

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1. Вклады и накопительные счета

Для пассивного инвестора хорошо подходят банковские вклады и накопительные счета. У вкладов фиксированный срок, как правило, это 3-6-9-12 месяцев и прописанные условия, то есть доходность можно максимально спрогнозировать. Однако важно помнить, что досрочный вывод капитала с вклада, как правило, влечет потерю процентов, подчеркивает Соловых.

Накопительные счета в этом плане инструмент более гибкий, но менее доходный, плюс условия могут меняться банком в одностороннем порядке.

Если давать конкретный ориентир, то максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 банков по данным за II декаду апреля составила 20,04% годовых. По накопительным счетам она обычно на 2-3% ниже.

Интересная альтернатива банковским продуктам сейчас — это фонды денежного рынка. Чаще всего в их основе сделки РЕПО с ЦК. По данным на 11 утра 5 мая однодневная ставка по таким контрактам составляла 20,50% годовых.

«Однако важно помнить, что и доходность и банковских продуктов, и фондов сильно коррелирует с ключевой ставкой: пойдет вниз она, станут снижаться и доходности этих инструментов» Сергей Соловых руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle

2. Облигации

Второй способ эффективного пассивного инвестирования — это облигации. Эти ценные бумаги предполагают регулярные купонные выплаты, которые можно сравнить с начислением процентов по вкладу. При этом облигации можно приобретать гораздо на более долгий срок, чем банковские продукты, например, на 5-10-15 лет. Есть и более краткосрочные, например, на 1-3 года. То есть это достаточно долгосрочный инструмент с регулярными выплатами.

Если держать облигации до оферты или погашения, то рыночные колебания их цены непринципиальны, главное — изначально выбрать эмитента с высоким кредитным рейтингом, объясняет эксперт.

«Кроме того, компании выпускают долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Выплаты по ним осуществляются в рублях, но с привязкой к текущему курсу. По первичным валютным размещениям февраля-марта 2025 года эмитенты с высоким кредитным рейтингом в среднем давали купонную доходность в диапазоне 9-11% годовых в долларах или евро», — рассказал Соловых.

3. Сдача недвижимости в аренду

Третий способ вложить деньги для пассивного инвестора — это сдача недвижимости в аренду, причем не обязательно квартиры. Это может быть гараж, подвал, машиноместо — что угодно, главное, чтобы эта недвижимость изначально была.

Фото - © Фотобанк Лори

Пассивное инвестирование в квадратные метры — долгосрочное. Оно предполагает более низкую доходность, чем активное — посуточная сдача, однако и времени у инвестора занимает меньше. Если брать результаты в целом по стране, то средняя доходность от сдачи однокомнатной квартиры в долгосрочную аренду по итогам 2024 года составляет 6,4% годовых, однако в зависимости от региона результат варьируется. Например, в Астрахани усредненный показатель достигает 9,4% годовых, а в Москве всего 4% годовых. В крупных городах за счет более высокой стоимости жилья и высокого предложения доходность, как правило, ниже. В любом случае сейчас это гораздо меньше, чем можно получить от банковских продуктов или облигаций. Даже по суверенным долговым ценным бумагам, гарантов выплат по которым выступает правительство РФ, сейчас можно зафиксировать доходность в районе 15-16% годовых на 10-15 лет вперёд, констатирует эксперт.