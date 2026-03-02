Отпуск горит: что делать туристам, которые собираются в ОАЭ в марте 2026 года
В материале РИАМО читайте о том, что делать тем, кто собрался в отпуск на Ближний Восток, можно ли вернуть билеты и как их обменять.
Стоит ли в начале марта лететь в отпуск в ОАЭ
В Российском союзе туриндустрии советуют не торопиться и не аннулировать туры с датами вылета после 8-9 марта, но аннулировать туры, которые планируются в ближайшие дни. Эксперты ссылаются на то, что это не первый конфликт и он может быстро закончиться.
«По вылетам в ближайшие дни рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ. В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», – сказал член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.
Авиакомпания Emirates сообщила, что в течение 10 дней с момента отмененных рейсов, то есть по 11 марта включительно, можно будет получить деньги за билет или поменять дату вылета без штрафов.
В то же время туроператоры предлагают альтернативы. В компании Fun&Sun тем, кто не вылетел из России в ОАЭ или приобрел туры с датами вылета до 8 марта включительно, предложили несколько вариантов.
«Даем возможность перебронировать на альтернативное направление, сдвинуть сроки поездки на новые даты по цене с сайта или аннуляцию без фактически понесенных расходов», – сказала руководитель по связям с общественностью Ольга Ланская.
Туры с транзитным перелетом через страны Ближнего Востока организуют на рейсах через другие хабы – Стамбул, Пекин, Шанхай, Аддис-Абебу и другие.
Что делать, если в ближайшее время вы собираетесь лететь в ОАЭ
Если в ближайшее время вы запланировали вылет в ОАЭ, то в аэропорт не стоит выезжать, не проверив статус рейса. Если рейс отменен, то пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета. Оформить возврат можно только через официальные каналы авиакомпании или туроператора.
Переносить тур и дату вылета тоже нужно только через авиакомпанию или туроператора. Если у вас куплен тур полным пакетом, то разобраться с переносами поможет туроператор. Если поездку вы планировали сами, то переносить даты нужно отдельно в авиакомпании и в отеле. Перенос и аннулирование бронирования обычно зависит от конкретного отеля, но большинство объектов в ОАЭ привыкли к работе с российскими туристами и предлагают довольно гибкие условия.
Что делать, если об отмене рейса узнали в аэропорту
Если вы все-таки решили лететь несмотря ни на что и в аэропорту узнали об отмене рейса, то обращаться нужно к представителям вашей авиакомпании. Если вы летите транзитом и находитесь в зоне пересадки, то информацию о стыковках обязаны предоставить на стойке авиакомпании. Сейчас работа аэропортов Dubai International (DXB) и Dubai World Central (DWC) приостановлена на неопределенный срок.
Как получить компенсацию за испорченный отпуск
Юристы предупреждают, что начало военных действий – это форс-мажор, и туристы имеют право на возврат средств за билеты и бронирование. Как правило, возврат денег осуществляется по заявлению, в котором туристу нужно указать все детали, причины требования возврата и реквизиты банковского счета для возврата денег.
При этом важно помнить, что не получится взыскать компенсацию морального ущерба за испорченный отдых, так как ситуация не зависит от действий авиаперевозчика и турагентства. А свой отпуск придется перепланировать – принять решение отдыхать дома или выбрать другое направление для отдыха.
Что делать при угрозе задержек рейсов: общие рекомендации
В случае планирования отпуска в такое нестабильное время важно соблюдать несколько правил, чтобы не остаться без денег и помощи в чужой стране.
- Обеспечьте себе связь. Продумайте покупку сим-карты в стране, куда вы планируете поехать, запишите все номера: туроператора, авиакомпании, МИДа России.
- Следите за официальными сообщениями властей (МВД и профильные службы) и Генконсульств РФ в странах.
- Оформите страховку и внимательно проверяйте ее условия и территории действия.
- Покупайте билеты с возможностью возврата или переноса. Берите билеты в одной авиакомпании и не стройте сложных маршрутов ради экономии.
- Поменяйте валюту и имейте запас наличных денег.
- Позаботьтесь о документах. Сделайте копии всех документов и храните оригиналы и копии в разных местах. В экстренной ситуации копии могут пригодиться.
- Если в поездке случился форс-мажор, держите связь только со своим туроператором и российским генконсульством. Не пользуйтесь услугами неизвестных посредников.
С чем столкнулись туристы на Ближнем Востоке
28 февраля началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить ракетные удары по американским базам по всему ближневосточному региону – от Катара до Кувейта. Под удар попал аэропорт Дубая, воздушное пространство стран Персидского залива закрыто. Заложниками ситуации стали туристы, которые не смогли вылететь домой. В первые часы вовсе не было информации ни о рейсах, ни о продлении бронирования в отелях.
Туристы жаловались на завышенные цены, отсутствие какой-либо связи с туроператорами и перевозчиками. По состоянию на 1 марта отмена авиарейсов коснулась около 20 тысяч россиян, находящихся в ОАЭ, у которых закончились сроки поездки. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщают, что всего в стране находится около 50 тысяч организованных российских туристов и до 100 тысяч человек с российским паспортом, в Саудовской Аравии находятся около одной тысячи туристов, в Омане – около 900 организованных туристов.
В понедельник ситуация для туристов стала более ясной. В АТОР заявили, что власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов. Спецборт Ил-76 МЧС РФ доставил из Египта в Россию 84 россиян, покинувших Израиль через сухопутную границу. Всего на родину вернулись 84 человека, включая 38 детей – это сотрудники дипломатических миссий и их семьи, которые работали на территории Израиля.