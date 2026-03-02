Отпуск горит: что делать туристам, которые собираются в ОАЭ в марте 2026 года

Стоит ли в начале марта лететь в отпуск в ОАЭ

Фото - © ngram Publishing / Фотобанк Лори

В Российском союзе туриндустрии советуют не торопиться и не аннулировать туры с датами вылета после 8-9 марта, но аннулировать туры, которые планируются в ближайшие дни. Эксперты ссылаются на то, что это не первый конфликт и он может быстро закончиться.

«По вылетам в ближайшие дни рекомендуем аннулировать туры и предлагаем альтернативные направления в рамках наших блочных программ. В то же время советую людям не торопиться аннулировать туры на даты вылета с 9 марта и далее, надо хотя бы три дня подождать, так как ситуация может измениться», – сказал член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Авиакомпания Emirates сообщила, что в течение 10 дней с момента отмененных рейсов, то есть по 11 марта включительно, можно будет получить деньги за билет или поменять дату вылета без штрафов.

В то же время туроператоры предлагают альтернативы. В компании Fun&Sun тем, кто не вылетел из России в ОАЭ или приобрел туры с датами вылета до 8 марта включительно, предложили несколько вариантов.

«Даем возможность перебронировать на альтернативное направление, сдвинуть сроки поездки на новые даты по цене с сайта или аннуляцию без фактически понесенных расходов», – сказала руководитель по связям с общественностью Ольга Ланская.

Туры с транзитным перелетом через страны Ближнего Востока организуют на рейсах через другие хабы – Стамбул, Пекин, Шанхай, Аддис-Абебу и другие.