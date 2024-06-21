Отдых на природе: как собраться на пикник и что взять с собой для комфорта и развлечений

Как собраться на пикник, что взять с собой и какие развлечения придумать для детей и взрослых, читайте в материале РИАМО.

Узнать прогноз погоды Фото - © Freepik.com Пикник может быть запланированным или спонтанным, но главное – хорошая погода. Оптимальной погодой для пикника является теплая (20-25 градусов) без дождя и с умеренным ветром. Понятно, что в дождь отдых на природе уже не будет слишком приятным, но и в жару нужно внимательно подбирать место и тщательно планировать отдых, чтобы не получить тепловой удар. Сразу после дождя тоже не стоит идти на природу, так как трава еще мокрая и сидеть на ней будет некомфортно.

Выбрать место пикника и тип отдыха Фото - © Unsplash.com Выбирая место для пикника, нужно учитывать количество отдыхающих и то, как вы будете проводить пикник. Если планируете, например, жарить шашлык, нужно выбирать специально отведенные для этого места и помнить, что в жаркую погоду разводить костры нельзя ни в мангалах, ни без них. Карту мест для пикников в Московской области можно найти здесь, а в Москве – здесь. Если недалеко от дома у вас есть парк, то там можно отдохнуть без разведения костров, в теплой компании и с небольшим перекусом. К тому же к такому пикнику не нужно долго готовиться и отправиться на природу можно в любой момент, как только позволит погода.

Собрать необходимые вещи и принадлежности Фото - © Adobe Stock Вещи нужно собирать тоже исходя из того, как именно вы намерены отдыхать. Если это отдых у воды с купанием, то обязательны купальники, полотенца, солнцезащитные средства. Если отдых будет в парке, то достаточно взять пледы, одноразовую посуду и перекус. А если это будет длительный отдых с обедом и ужином, то нужно продумать столы, стулья, инвентарь для приготовления еды и правильную одежду. Но для любого пикника есть список необходимых вещей. Так, для отдыха на природе нужно: еда и напитки для пикника (мясо или овощи, питьевая вода);

посуда (одноразовая);

репелленты и закрытая, но легкая одежда;

SPF-крем, аптечка с препаратами первой необходимости;

влажные салфетки или бумажные полотенца, антисептик;

пакеты для мусора;

настольные игры, мяч, ракетки – инвентарь для развлечения. Если вы планируете жарить шашлык, соответственно нужны будут продукты, уголь, спички, запасная бутылка воды для тушения огня.

Спланировать перекус Фото - © Unsplash.com Для пикника вовсе не обязательно жарить шашлык. Можно приготовить полноценный перекус, взять его с собой и не заставлять никого готовить. Важно все продукты заранее помыть, нарезать и упаковать в емкости либо в пищевую пленку. Хлеб порезать, а овощи, зелень, ягоды и фрукты – помыть и высушить. С собой можно взять сыр, сыровяленое мясо, какие-то соленья. Все заранее нарезанные овощи и продукты нужно разделить по контейнерам и убрать в сумку-холодильник. Если планируются салаты, то заправить их лучше непосредственно перед подачей и лучше воздержаться от тяжелых заправок из майонеза. Вообще не нужно брать скоропортящиеся продукты - кондитерские изделия с кремом, сложносоставные салаты с добавлением мяса, рыбы, птицы, яиц, майонеза и сметаны, а также молочные продукты и заливные блюда. Все они являются благотворной средой для размножения болезнетворных бактерий. Приступать к приготовлению нужно после мытья рук и обработки антисептиком, важно исключать контакт свежих и готовых продуктов, а также использовать для мяса, рыбы и птицы отдельные доски и ножи. Очень важно иметь достаточное количество питьевой воды. Именно она лучше всего утоляет жажду, а не соки, квасы и газировки. Для разнообразия можно приготовить травяной чай или домашний холодный чай без сахара. Можно также взять домашний ягодный морс или компот, где сахара должно быть минимум, а лучше вообще обойтись без него.

Выбрать развлечения для пикника Фото - © Unsplash.com На природе можно с пользой и интересно провести время. Поиграть можно в: Твистер. Для этой игры понадобится коврик с кругами и рулетка, которая показывает цвет. Игра подвижная и помогает размяться после застолья. В нее весело играть и детям, и взрослым, можно устраивать командные соревнования.

Настольные игры. Здесь выбор очень широкий, на любой вкус и возраст. Тут у каждой компании есть свои предпочтения – кому-то нравится «Мафия», кто-то играет в «Имаджинариум», а для кого-то самая лучшая игра – Uno. Можно просто сыграть в карты.

Квест. Такой формат развлечения подойдет для Дня рождения, например. Имениннику можно предложить найти подарок, а его друзьям – ему помочь. А можно просто развлечь детей и предложить им найти клад. Главное продумать задания и не делать маршрут слишком большим, чтобы сохранить интерес.

Вышибалы, салки, фрисби и бадминтон. Активные и подвижные игры всегда актуальны. В вышибалы, салки и бадминтон играют с удовольствием все – и дети, и взрослые. Каждый с удовольствием поиграет во фрисби и будет запускать воздушного змея. Поиграть можно в волейбол или футбол.

«Крокодил» или «Элиас». Это простая игра на угадывание слов. В первом случае слово нужно показать, во втором – объяснить, не используя однокоренных слов. Можно использовать смартфон, воспользоваться карточками либо придумывать слова самим. Усложнить игру можно, загадывая словосочетания. Подобная игра «Кто я», когда игроку загадывают персонажа, а он должен, задавая наводящие вопросы, выяснить, кто же он.