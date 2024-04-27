Где устроить пикник и пожарить шашлыки в лесах Московской области. Карта зон отдыха

Где в лесах Московской области находятся благоустроенные зоны отдыха для пикников и шашлыков, смотрите на карте РИАМО, подготовленной совместно с региональным Комлесхозом.

«В 2024 году на территории подмосковных лесов будет обустроено 150 новых мест отдыха. Всего же их будет порядка 1 300. Они предназначены для комфортного пребывания граждан в лесах с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности и снижения возникновения стихийных мест отдыха, приводящих к возникновению лесных пожаров», - рассказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Данные для карты предоставлены Комитетом лесного хозяйства Московской области