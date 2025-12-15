Новый год в одиночестве: 8 способов отметить праздник, если нет компании

В материале РИАМО — несколько способов, как отпраздновать Новый год, если по какой-то причине у вас нет компании.

Забронировать номер в отеле своего города Фото - © Freepik.com Один из идеальных вариантов празднования Нового года в одиночестве — забронировать номер в каком-нибудь отеле. Можно ограничиться отелем в своем же городе, а можно посетить соседние города. Главное — выбрать отель с праздничной атмосферой: украшенным холлом, тематическим меню в ресторане. В новогоднюю ночь посмотрите праздничный концерт или фильм, лежа в кровати с бокалом шампанского. Перед этим можно отправиться в спа-центр или бассейн, чтобы расслабиться. Если совсем одному праздновать не хочется, спуститесь в фойе или ресторан отеля — там наверняка приготовлена новогодняя программа с ведущими, музыкой и конкурсами.

Сходить на концерт Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости В новогоднюю ночь в ресторанах и клубах каждого города проводят праздничные концерты и мероприятия. Изучите афишу событий своего города и подберите что-то для себя: это может быть концерт вашего любимого артиста, вечер юмора, дискотека в стиле 90-х и т.д. На таких мероприятиях чувствовать себя одиноким ну просто не получится.

Прогуляться в центре города Фото - © Илья Питалев/РИА Новости Не всем нравится смотреть бой курантов по телевизору — очень много людей выбираются на главную площадь своего города и встречают Новый год в кругу незнакомцев, ведь так веселее и праздник чувствуется на полную! Возьмите бенгальские огни и отправляйтесь в центр: народные гуляния позволяют отметить праздник в атмосфере настоящего волшебства и радости. Кроме того, можно с кем-то познакомиться.

Покататься на коньках Фото - © Медиасток.рф Если погода позволяет, новогоднюю ночь можно провести на открытом катке. Музыка, улыбающиеся люди вокруг, декорации, иллюминация, движение — все это подарит вам заряд бодрости и праздничное настроение.

Забронировать столик в ресторане Фото - © Freepik.com Очень многие кафе и рестораны в новогоднюю ночь устраивают развлекательные программы — приглашают музыкантов, устраивают конкурсы, дарят бокал шампанского. Можно провести это время за вкусной едой и в приятной атмосфере праздника. А когда дело дойдет до танцев — там и до новых знакомств недалеко.

Уехать в загородный дом Фото - © Freepik.com Как часто в течение года мы думаем о том, что безмерно устали от работы и городской суеты. Новогодние праздники — отличное время, чтобы выбраться за город и провести время в каком-нибудь уютном домике в лесу. Отельеры, как правило, украшают их к Новому году в стиле картинок с Pinterest, поэтому праздничное настроение вам гарантировано. И не надо грустить, что вы совсем одни — наоборот, это идеальное время, чтобы восстановить душевные силы, перезагрузиться и как следует отдохнуть. Прогуляйтесь по территории отеля, сделайте какао с маршмэллоу, почитайте любимую книгу, сходите в баню, посмотрите хороший фильм и хорошенько выспитесь. В новогоднюю ночь можно заказать себе еды в номер и включить передачи по телевизору. Поверьте, такой отдых вы будете вспоминать весь следующий год.

Уехать в путешествие Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори Не все любят путешествовать в одиночестве, но, поверьте, это стоит того. Вы не зависите от желаний другого человека и можете делать все, что пожелаете сами. Выберите любую страну, в которую, например, не нужна виза, — и отправляйтесь в увлекательное путешествие! К Новому году центральные улицы городов обильно украшают, повсюду звучит рождественская музыка, поэтому прогулка с фотоаппаратом в руках подарит вам массу впечатлений.