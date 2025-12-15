Новый год в одиночестве: 8 способов отметить праздник, если нет компании
Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости
В материале РИАМО — несколько способов, как отпраздновать Новый год, если по какой-то причине у вас нет компании.
Забронировать номер в отеле своего города
Фото - © Freepik.com
Один из идеальных вариантов празднования Нового года в одиночестве — забронировать номер в каком-нибудь отеле. Можно ограничиться отелем в своем же городе, а можно посетить соседние города. Главное — выбрать отель с праздничной атмосферой: украшенным холлом, тематическим меню в ресторане. В новогоднюю ночь посмотрите праздничный концерт или фильм, лежа в кровати с бокалом шампанского. Перед этим можно отправиться в спа-центр или бассейн, чтобы расслабиться. Если совсем одному праздновать не хочется, спуститесь в фойе или ресторан отеля — там наверняка приготовлена новогодняя программа с ведущими, музыкой и конкурсами.
Сходить на концерт
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В новогоднюю ночь в ресторанах и клубах каждого города проводят праздничные концерты и мероприятия. Изучите афишу событий своего города и подберите что-то для себя: это может быть концерт вашего любимого артиста, вечер юмора, дискотека в стиле 90-х и т.д. На таких мероприятиях чувствовать себя одиноким ну просто не получится.
Прогуляться в центре города
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Не всем нравится смотреть бой курантов по телевизору — очень много людей выбираются на главную площадь своего города и встречают Новый год в кругу незнакомцев, ведь так веселее и праздник чувствуется на полную! Возьмите бенгальские огни и отправляйтесь в центр: народные гуляния позволяют отметить праздник в атмосфере настоящего волшебства и радости. Кроме того, можно с кем-то познакомиться.
Покататься на коньках
Фото - © Медиасток.рф
Если погода позволяет, новогоднюю ночь можно провести на открытом катке. Музыка, улыбающиеся люди вокруг, декорации, иллюминация, движение — все это подарит вам заряд бодрости и праздничное настроение.
Забронировать столик в ресторане
Фото - © Freepik.com
Очень многие кафе и рестораны в новогоднюю ночь устраивают развлекательные программы — приглашают музыкантов, устраивают конкурсы, дарят бокал шампанского. Можно провести это время за вкусной едой и в приятной атмосфере праздника. А когда дело дойдет до танцев — там и до новых знакомств недалеко.
Уехать в загородный дом
Фото - © Freepik.com
Как часто в течение года мы думаем о том, что безмерно устали от работы и городской суеты. Новогодние праздники — отличное время, чтобы выбраться за город и провести время в каком-нибудь уютном домике в лесу. Отельеры, как правило, украшают их к Новому году в стиле картинок с Pinterest, поэтому праздничное настроение вам гарантировано. И не надо грустить, что вы совсем одни — наоборот, это идеальное время, чтобы восстановить душевные силы, перезагрузиться и как следует отдохнуть. Прогуляйтесь по территории отеля, сделайте какао с маршмэллоу, почитайте любимую книгу, сходите в баню, посмотрите хороший фильм и хорошенько выспитесь. В новогоднюю ночь можно заказать себе еды в номер и включить передачи по телевизору. Поверьте, такой отдых вы будете вспоминать весь следующий год.
Уехать в путешествие
Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори
Не все любят путешествовать в одиночестве, но, поверьте, это стоит того. Вы не зависите от желаний другого человека и можете делать все, что пожелаете сами. Выберите любую страну, в которую, например, не нужна виза, — и отправляйтесь в увлекательное путешествие! К Новому году центральные улицы городов обильно украшают, повсюду звучит рождественская музыка, поэтому прогулка с фотоаппаратом в руках подарит вам массу впечатлений.
Остаться дома
Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости
Если вы решили провести Новый год дома, то в таком случае важно как следует подготовиться. Можно превратить этот вечер в уютный праздник, наполненный удовольствием и позитивом. Попробуйте следовать этому плану:
1. Создайте атмосферу праздника
- Украсьте квартиру гирляндами, свечами, мишурой и елочными игрушками. Даже небольшие украшения способны создать праздничное настроение.
- Подготовьте любимое блюдо или закуски, приготовив праздничный ужин именно так, как вам хочется.
2. Подготовьте программу развлечений
- Включите любимый фильм или сериал, связанный с Новым годом («Один дома», «Ирония судьбы», «Реальная любовь» и т.д.). Или посмотрите фильмы, которые давно хотели посмотреть.
- Создайте плейлист любимых песен и танцуйте перед зеркалом или просто наслаждайтесь музыкой.
- Прочитайте книгу, которую откладывали, посвятив себе целую новогоднюю ночь погружению в чтение.
3. Позаботьтесь о себе
- Сделайте домашнюю спа-процедуру: ванна с пеной, маска для лица, маникюр или педикюр.
- Попробуйте новое хобби: рисование, вышивка крестиком, создание коллажа желаний на следующий год.
- Отдохните и хорошенько выспитесь, подарив своему организму заботу и отдых.
4. Общайтесь онлайн
- Организуйте виртуальные встречи с друзьями и семьей. Используйте видеосвязь, чтобы вместе провести новогодние поздравления, обменяться пожеланиями и просто приятно пообщаться.
- Общайтесь в социальных сетях, участвуйте в чатах и форумах, где празднуют Новый год.
5. Не забудьте про волшебные ритуалы
- Напишите письмо самому себе, сформулируйте цели и желания на будущий год, а потом сожгите лист бумаги, представляя, как ваши мечты сбываются.
- Нарисуйте карту целей будущего года или создайте доску визуализации ваших мечтаний.