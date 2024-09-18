Налог на вклады 2024: кто должен будет платить и какую сумму

Какие категории россиян и в какие сроки обязаны уплатить налог по вкладам в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

Какая информация содержится в уведомлениях от ФНС Фото - © E. O. / Фотобанк Лори Федеральная налоговая служба (ФНС) приступила к рассылке уведомлений о налоге на доходы от банковских депозитов. Соответствующая информация начала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков. В уведомлениях ФНС содержатся такие данные: банки, где были открыты вклады;

сумма начисленных процентов;

налогооблагаемая база (рассчитывается как полная сумма минус необлагаемые 150 тыс. руб.);

итоговый размер налога. Напомним, что налог на доходы от вкладов существует в России с 2021 года, но его уплата несколько раз откладывалась. Теперь налог будет взиматься, поэтому граждане стали получать уведомления ФНС.

Какие документы нужно подавать в ФНС при уплате налога на вклады Фото - © Freepik.com Никаких. Банки автоматически отправляют в ФНС информацию о сумме начисленных процентов на вклады и счета клиентов. Владелец депозита сам не должен заполнять и подавать декларацию о доходах. Таким образом, ФНС получает информацию от всех банков страны, высчитает общую сумму доходов и высылает уведомление физическому лицу на электронную почту.

Как рассчитать налог на вклады, который нужно заплатить в 2024 году Фото - © Freepik, mindandi Налог на депозиты высчитывается на основе доходов за 2023 год по всем вкладам и счетам, которые открыты у гражданина как в рублях, так и в иностранной валюте во всех банках за указанный налоговый период (как правило это календарный год). При этом не играет никакой роли, когда именно были открыты вклады или счета, важны только поступления, зачисленные на них за прошедший год. Важно отметить, что налог начисляется не на всю сумму полученных процентов, а только на ее часть. Сумма, которая не облагается налогом, зависит от максимальной ключевой ставки Банка России за год, умноженной на 1 млн руб. В 2023 году ключевая ставка выросла довольно резко, в два раза: еще в июле она была 7,5%, на 1 декабря 2023 года ставка составляла 15% — именно на нее и нужно ориентироваться при подсчетах. Итак, для расчета необлагаемой суммы берется ставка на 1 декабря — 15%. 1 миллион рублей умножается на 15%, и получается 150 000 рублей — эта сумма не облагается налогом.

Кто должен платить налог на вклады по итогам 2023 года Фото - © Медиасток.рф Россияне, которые в 2023 году держали деньги на банковских счетах и депозитах и заработали на них больше 150 000 рублей в виде процентов, должны будут заплатить налог 13% или 15% (повышенная ставка для доходов свыше 5 млн руб. в год). Если доходы по вкладам не превышают 150 000 руб., налог платить не нужно.

Пример подсчета налога на депозиты Фото - © E. O. / Фотобанк Лори Например, сумма дохода гражданина составила за весь 2023 год 200 000 рублей, вычитаем из нее необлагаемый доход в 150 000 и получаем остаток в 50 000 рублей. Умножаем их на 13% и получаем 6500 рублей — это та сумма, которую придется заплатить в 2024 году.

Кто не должен платить налог на вклады Фото - © Медиасток.рф Доходы от вкладов с процентной ставкой ниже 1% и унаследованные вклады не облагаются налогом.

Когда нужно уплатить налог на вклады Фото - © Владимир Устенко / Фотобанк Лори Налог на вклады необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года.