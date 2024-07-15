Мошенническая схема HoneyPot в Telegram: чем опасна и как не стать ее жертвой

«Например, HoneyPot с WhiteList, когда на уровне кода прописывается невозможность продать монеты после их покупки по определенным кошелькам. Из-за этого отсутствует предложение токенов на рынке, есть только спрос, и цена искусственно повышается на 300-500% за считанные дни, что привлекает еще больше инвесторов-новичков, которые покупают монеты и еще больше стимулируют спрос и рост цены. Продажей монет при этом занимаются только сами организаторы схемы. Спустя неделю мошенники исчезают со всеми полученными средствами, а инвесторы остаются с никому не нужными токенами, которые они и продать не могут чисто технически — это запрещено на уровне кода», — рассказал Пересичан.

В криптомире HoneyPot приобрел некоторые технологические характеристики, которые могут быть реализованы только в блокчейне, отметил эксперт.

HoneyPot — это обычный скам, финансовая пирамида, посредством которой мошенники обманом выманивают деньги у доверчивых пользователей, обещая им баснословную доходность или прибыль, объяснил генеральный директор и СЕО ИТ-компании Tehnobit Александр Пересичан.

недостаток знаний: многие пользователи не имеют достаточного опыта и знаний в области криптовалют и блокчейна, что делает их легкой мишенью для мошенников.

обещание высокой доходности: мошенники сулят большие деньги, которые можно заработать за короткий срок, а в условиях экономической нестабильности или личных финансовых трудностей люди становятся более восприимчивыми к таким обещаниям;

Эксперт про криптовалютам, автор статей на портале block-chain-expert.ru Алексей Лебедев назвал основные причины, по которым пользователи часто попадаются на подобные схемы:

Реальная история обмана: рассказ жертвы HoneyPot

Фото - © Фотобанк Лори

Основатель агентства SEO продвижения ResultUP Максим Котенков, ставший жертвой HoneyPot, поделился с РИАМО своей историей.

«В целом я человек не глупый. У меня свой агентский бизнес. Я основал и успешно развиваю свое агентство по SEO-продвижению. Параллельно я увлекся криптовалютой, чтобы не остаться за бортом современных технологий. Попалась реклама канала, где выкладывалась аналитика роста валют и доход с них. Реклама была на трастовом канале.

Я неделю следил за каналом, что они разбирают, какая доходность. Дальше начал инвестировать небольшие деньги по их советам. Постепенно увеличивал вложения. Капитал реально рос.

Но случился переломный момент. Канал сменил тон на агрессивное продвижение мало известной валюты. Я сначала не вкладывался в нее, но они начали показывать большие доходы с нее. И все это сопровождалось посылом, что нужно заходить сейчас, после листинга монета улетит в потолок. Такой прессинг вызвал у меня эйфорию и жадность. Я решил, что инвестирую в нее те средства, которые заработал с прошлых сделок по совету этого канала.

Но валюта оказалась фейком. Ее название было очень похоже на реальную существующую монету, и адрес был практически идентичен. Я потерял несколько десятков тысяч рублей. Канал через месяц закрылся.

Как я повелся на это:

1. Канал вызвал доверие к себе за счет длительного прогрева. Я зарабатывал с их помощью и доверял.

2. Очень грамотный копирайтинг, который потихоньку вызвал жадность. Они вели постоянный прогрев в духе: «Что мы сейчас выкладываем — это копейки. Вот через месяц пойдут реальные сделки, которые могут сделать вас богачами». Это вкидывалось нативно и потихоньку.

3. Название и адрес, очень похожие на действующую валюту».