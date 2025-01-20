Маткапитал в 2025 году: как получить и на сколько увеличится выплата
Фото - © Лариса Капусткина / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте о том, каким будет маткапитал в России с 1 февраля 2025 года и кому его проиндексируют.
Какой будет сумма маткапитала в 2025 году
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Маткапитал с 2022 года индексируют каждый год. С 1 февраля 2025 года его проиндексируют на 7,3%. Таким образом, размер маткапитала составит:
- 676,3 тыс. руб. на первого ребенка;
- 893,8 тыс. руб. на второго ребенка;
- 217,4 тыс. руб., если ранее семья получала выплату на первенца.
Если часть маткапитала семья уже потратила, то проиндексируется сумма остатка на те же 7,3%.
Как получить материнский капитал и на что его можно и нельзя тратить
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На сегодняшний день для получения маткапитала не нужно никаких заявлений. Обычно сертификат приходит в личный кабинет на портале «Гослуслуг» в течение пяти дней после того, как ребенка зарегистрировали в ЗАГСе. Бумажную версию сертификата можно получить в ближайшем МФЦ, если нет личного кабинета на «Госуслугах».
Если сертификат не пришел вовремя, то нужно обратиться в Социальный фонд России, где помогут разобраться и получить положенное пособие.
На портале «Госуслуг» через личный кабинет можно подать заявление на распоряжение маткапиталом. Сделать это можно и на сайте Соцфонда (для этого тоже нужна учетная запись на «Госуслугах»). Заявление можно подать лично через территориальный орган Социального фонда России. Заявления на распоряжение средствами материнского капитала рассматриваются в течение десяти дней.
Потратить маткапитал по-прежнему можно на образование, на улучшение жилищных условий, на формирование накопительной части пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов, на ежемесячные выплаты. При распоряжении выплатой есть условия, которые нужно соблюдать.
Кто может получить маткапитал в 2025 году
Фото - © Лариса Капусткина / Фотобанк Лори
С 1 февраля 2025 года меняется только сумма маткапитала, все остальное остается неизменным. Выплату могут получить:
- Женщины, которые: родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года; родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020 года.
- Мужчины, которые: являются единственными усыновителями второго или последующего ребенка, если решение суда вступило в силу после 1 января 2007 года; являются единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в силу с 1 января 2020 года;
- Мужчины, если у матери прекращается право на маткапитал (она умерла, лишена родительских прав на ребенка, совершила умышленное преступление против ребенка или отменено усыновление ребенка ею).
- Несовершеннолетние дети или учащиеся очно в возрасте до 23 лет, если у матери, отца или усыновителя прекратилось право на маткапитал и если у матери прекратилось право, а у отца оно не возникло. В таких условиях привлекаются органы опеки.
Важно помнить, что с 1 января 2024 года на маткапитал могут рассчитывать только лица, которые имеют гражданство России на момент рождения ребенка. А новорожденный должен по факту рождения являться гражданином РФ. Только жители новых регионов смогут получать маткапитал независимо от сроков получения российского гражданства и его основания.
Что еще изменится для семей с детьми в 2025 году
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В Госдуме рассказали, как еще в 2025 году будут поддерживать семьи с детьми.
- Повысится пособие по беременности и родам в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. При декретном отпуске в 140 дней и одноплодной беременности максимальный размер пособия составит 794 355 рублей. При осложненных родах (156 дней отпуска) выплатят 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) – 1 100 750 рублей. Точный размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за два календарных года.
- Увеличится размер пособия на детей и для беременных женщин. В 2025-м выплаты составят в среднем от 8,8 тысячи до 17,7 тысячи рублей, а для беременных женщин – от 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей в месяц. Конкретная сумма определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.
- Вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2025 года оно составит 26 400 рублей. Если родились двое или более детей, выплата положена за каждого ребенка.
- Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2025 года составляет 9227,24 рубля (на основании МРОТ), а максимальный — 68 995,48. Сумма пособия рассчитывается как 40% от среднего заработка за последние два года.