Маткапитал в 2025 году: как получить и на сколько увеличится выплата

Если часть маткапитала семья уже потратила, то проиндексируется сумма остатка на те же 7,3%.

Маткапитал с 2022 года индексируют каждый год. С 1 февраля 2025 года его проиндексируют на 7,3% . Таким образом, размер маткапитала составит:

Как получить материнский капитал и на что его можно и нельзя тратить

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На сегодняшний день для получения маткапитала не нужно никаких заявлений. Обычно сертификат приходит в личный кабинет на портале «Гослуслуг» в течение пяти дней после того, как ребенка зарегистрировали в ЗАГСе. Бумажную версию сертификата можно получить в ближайшем МФЦ, если нет личного кабинета на «Госуслугах».

Если сертификат не пришел вовремя, то нужно обратиться в Социальный фонд России, где помогут разобраться и получить положенное пособие.

На портале «Госуслуг» через личный кабинет можно подать заявление на распоряжение маткапиталом. Сделать это можно и на сайте Соцфонда (для этого тоже нужна учетная запись на «Госуслугах»). Заявление можно подать лично через территориальный орган Социального фонда России. Заявления на распоряжение средствами материнского капитала рассматриваются в течение десяти дней.

Потратить маткапитал по-прежнему можно на образование, на улучшение жилищных условий, на формирование накопительной части пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов, на ежемесячные выплаты. При распоряжении выплатой есть условия, которые нужно соблюдать.