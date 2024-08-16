Лучшие банковские карты для школьников: как выбрать оптимальный «пластик» для ребенка
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Зачем ребенку банковская карта, сколько денег на нее нужно переводить и какие карты для школьников предлагают сейчас банки, РИАМО рассказала эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Мария Дергачева.
Зачем ребенку банковская карта
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Банковская карта поможет частично передать финансовую ответственность ребенку на определенном этапе его жизни. Он сможет сам принимать решения и видеть последствия своего финансового поведения.
Сначала карманные деньги нужно выдавать наличными: ребенку нужно научиться считать купюры и монеты — это для него понятнее, чем абстрактные числа на банковском счете. Можно выдавать их примерно лет с пяти, объясняя ребенку, как их считать и копить, и делать вместе с ним покупки. Примерно к десяти годам ребенок уже отлично понимает денежные номиналы — можно оформлять банковскую карту.
На банковскую карту стоит переводить карманные деньги ребенка, так как деньги на школьные нужды чаще хранятся на школьной карточке: например, у московских школьников — на карте «Москвёнок», у петербургских — на «Единой карте школьника».
Сколько денег рекомендуется переводить на карту ребенка
Фото - © Фотобанк Лори
Сумма на карманные расходы должна быть регулярной и неизменной, говорит Дергачева. Например, пусть это будут 100 рублей раз в неделю, вне зависимости от того, как ребенок себя ведет или учится.
«Наказывать лишением карманных денег не стоит. Если карманные деньги будут поступать ребенку нерегулярно, он так и не научится заранее рассчитывать свои траты. А еще у него может появиться финансовая тревожность и желание скрывать расходы и плохое поведение от родителей. Ведь ребенок не будет понимать, когда и в каком объеме получит карманные деньги в следующий раз», — объясняет эксперт.
Почему важно обсуждать траты с ребенком, но не осуждать его
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Первокласснику может быть достаточно примерно 10-20 рублей в день. Это 70-140 рублей в неделю или 300-600 рублей в месяц.
Когда карманных денег ребенку начнет не хватать, то есть он все чаще будет приходить к родителям с просьбой выдать их еще, можно пересмотреть сумму. Для этого можно попросить школьника записывать расходы и вместе анализировать их в конце недели.
«Возможно, той суммы, которую давали первокласснику, подростку действительно уже не хватает, и это нормально. Ведь чем старше дети, тем больше у них потребностей. В этом случае можно либо повысить сумму на карманные расходы, либо, если такой возможности нет, предложить ребенку варианты самостоятельного заработка. Например, научить его, как продать свои старые игрушки и гаджеты на сайте объявлений. Или помочь найти легкую подработку, скажем, набор текстов на заказ», — советует Дергачева.
Есть ли доступ к деньгам родителей по детской карте
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Детям до 14 лет банковскую карту обычно открывают как дополнительный продукт к уже действующей родительской. А с 14 лет подросток может оформить карту без привязки к карте родителя.
Доступа к кредитным деньгам и деньгам родителя по детской карточке нет. Ребенок может распоряжаться деньгами только на своем счете. Родитель может оставить только функцию совершения покупок с определенным лимитом, а на переводы и снятие наличных поставить запрет. Также родитель, к карте которого привязана карточка ребенка, получает уведомления обо всех операциях, которые ребенок совершает по своей карте.
Критерии выбора лучшей банковской карты для школьника
Фото - © Фотобанк Лори
По словам эксперта, выбирать карты стоит по нескольким критериям:
- стоимость оформления и обслуживания;
- размер и категории кэшбэка;
- возможность накопления баллов.
Лучшие банковские карты для школьников в 2024 году
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Т-Банк, карта «Джуниор»
Оформление и обслуживание: бесплатно.
СМС-уведомления: детская карта — бесплатно; взрослая карта Black, к которой должна быть привязана детская — 99 рублей в месяц.
Кэшбэк: баллами.
Начисление баллов: от 1% на все покупки до 30% на покупки в магазинах-партнерах банка.
Альфа-Банк, карта «Детская»
Оформление и обслуживание: бесплатно.
СМС-уведомления: первый месяц бесплатно, со второго месяца — 99 рублей в месяц.
Кэшбэк: баллами.
Начисление баллов: от 1% на все покупки до 50% на покупки в магазинах-партнерах банка.
Сбербанк, «Детская Сберкарта»
Оформление и обслуживание: бесплатно.
СМС-уведомления: 99 рублей в месяц, но если подключена подписка «СберПрайм» — бесплатно.
Кэшбэк: баллами «СберСпасибо».
Начисление баллов: от 0,5% на все покупки по двум категориям на выбор до 70% на покупки в магазинах-партнерах банка.
ВТБ, карта «Детская привилегия»
Оформление и обслуживание: бесплатно.
СМС-уведомления: бесплатно.
Кэшбэк: 1 бонусный рубль = 1 рубль.
Начисление кэшбэка: от 1% до 25% на покупки в трех категориях на выбор и до 50% на покупки в магазинах-партнерах банка.
«Наиболее выгодно оформлять детскую карту того банка, картой которого пользуется взрослый. В этом случае по детской карте будет доступно больше бонусов, а СМС-информирование в некоторых банках будет бесплатным. Покупки наиболее оптимально делать в магазинах-партнерах банка. Список таких магазинов можно найти в банковском приложении», — советует Дергачева.