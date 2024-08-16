Лучшие банковские карты для школьников: как выбрать оптимальный «пластик» для ребенка

Зачем ребенку банковская карта, сколько денег на нее нужно переводить и какие карты для школьников предлагают сейчас банки, РИАМО рассказала эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Мария Дергачева.

Зачем ребенку банковская карта Фото - © Медиасток.рф Банковская карта поможет частично передать финансовую ответственность ребенку на определенном этапе его жизни. Он сможет сам принимать решения и видеть последствия своего финансового поведения. Сначала карманные деньги нужно выдавать наличными: ребенку нужно научиться считать купюры и монеты — это для него понятнее, чем абстрактные числа на банковском счете. Можно выдавать их примерно лет с пяти, объясняя ребенку, как их считать и копить, и делать вместе с ним покупки. Примерно к десяти годам ребенок уже отлично понимает денежные номиналы — можно оформлять банковскую карту. На банковскую карту стоит переводить карманные деньги ребенка, так как деньги на школьные нужды чаще хранятся на школьной карточке: например, у московских школьников — на карте «Москвёнок», у петербургских — на «Единой карте школьника».

Сколько денег рекомендуется переводить на карту ребенка Фото - © Фотобанк Лори Сумма на карманные расходы должна быть регулярной и неизменной, говорит Дергачева. Например, пусть это будут 100 рублей раз в неделю, вне зависимости от того, как ребенок себя ведет или учится. «Наказывать лишением карманных денег не стоит. Если карманные деньги будут поступать ребенку нерегулярно, он так и не научится заранее рассчитывать свои траты. А еще у него может появиться финансовая тревожность и желание скрывать расходы и плохое поведение от родителей. Ведь ребенок не будет понимать, когда и в каком объеме получит карманные деньги в следующий раз», — объясняет эксперт.

Почему важно обсуждать траты с ребенком, но не осуждать его Фото - © Фотобанк Лори Первокласснику может быть достаточно примерно 10-20 рублей в день. Это 70-140 рублей в неделю или 300-600 рублей в месяц. Когда карманных денег ребенку начнет не хватать, то есть он все чаще будет приходить к родителям с просьбой выдать их еще, можно пересмотреть сумму. Для этого можно попросить школьника записывать расходы и вместе анализировать их в конце недели. «Возможно, той суммы, которую давали первокласснику, подростку действительно уже не хватает, и это нормально. Ведь чем старше дети, тем больше у них потребностей. В этом случае можно либо повысить сумму на карманные расходы, либо, если такой возможности нет, предложить ребенку варианты самостоятельного заработка. Например, научить его, как продать свои старые игрушки и гаджеты на сайте объявлений. Или помочь найти легкую подработку, скажем, набор текстов на заказ», — советует Дергачева.

Есть ли доступ к деньгам родителей по детской карте Фото - © РИА Новости Детям до 14 лет банковскую карту обычно открывают как дополнительный продукт к уже действующей родительской. А с 14 лет подросток может оформить карту без привязки к карте родителя. Доступа к кредитным деньгам и деньгам родителя по детской карточке нет. Ребенок может распоряжаться деньгами только на своем счете. Родитель может оставить только функцию совершения покупок с определенным лимитом, а на переводы и снятие наличных поставить запрет. Также родитель, к карте которого привязана карточка ребенка, получает уведомления обо всех операциях, которые ребенок совершает по своей карте.

Критерии выбора лучшей банковской карты для школьника Фото - © Фотобанк Лори По словам эксперта, выбирать карты стоит по нескольким критериям: стоимость оформления и обслуживания;

размер и категории кэшбэка;

возможность накопления баллов.