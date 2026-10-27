Лекарство от лудомании. Как оформить самозапрет на азартные игры, что он ограничивает и можно ли его снять

В материале РИАМО рассказываем, как не стать лудоманом, играя в азартные игры, чем полезен самозапрет и зачем понадобилось легализовывать азартные игры.

Как в России регулируются азартные игры Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. Легально играть в казино в России можно в специализированных игорных зонах — «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), а также «Золотой берег» (Крым).

Как не стать лудоманом: пять правил Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори Психологи уверяют, что для безопасных игр в казино нужно соблюдать ряд условий. Требуются осознанный подход, жесткий самоконтроль и понимание рисков. Нужно помнить, что увлечение азартными играми и лудомания — разные понятия. При лудомании требуется вмешательство специалиста, так как самостоятельно из этого состояния выйти почти невозможно. Лудоман продолжает играть несмотря ни на что, и эта зависимость мало чем отличается от алкогольной или наркотический. Основные правила профилактики лудомании: Установите четкие границы и заранее определите количество денег, которое вы потратите на игру. Установите лимит времени и следуйте этому плану. Не пытайтесь отыграться. Воспринимайте ставку как игру, в которой можно и выиграть, и проиграть, но это не конец жизни. Не играйте в долг. Нет своих денег — нет игры. Не используйте ставку как легкий способ «добыть» дофамин. Не пытайтесь в казино уйти от негативных мыслей. Развивайте другие интересы, здоровые хобби и увлечения, которые приносят радость и удовольствие.

Как самозапрет помогает бороться с лудоманией Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори С 1 сентября в России можно устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Это добровольный инструмент, который помогает игрокам с зависимостью не спустить все средства на игры. Самозапрет не лечит лудоманию, но создает барьер, который может стать одним из инструментов борьбы с зависимостью.

Как оформить самозапрет на ставки и азартные игры Фото - © Медиасток.рф Установить самозапрет можно двумя способами: Через «Госуслуги». Нужно зайти в свой личный кабинет, найти услугу «Самозапрет на участие в азартных играх». Сделать это можно с помощью бота, просто написав ему запрос. Далее нужно заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных. Документы можно подписать электронной подписью. Информация вносится в специальный перечень не позднее 12 часов с момента получения заявления, уведомление об этом появится в личном кабинете на портале «Госуслуг». Через МФЦ. В ближайшее отделение МФЦ нужно идти с паспортом. Там выдадут бланк заявления о самозапрете на участие в азартных играх, который нужно заполнить и подписать. После подачи заявления сведения попадут в реестр Единого регулятора азартных игр в течение 12 часов. С этого момента букмекеры, казино и залы игровых автоматов не смогут принимать ваши ставки, выдавать фишки или пускать вас в свои заведения. Также есть возможность установить в банке запрет на операции по MCC-коду 7995 (азартные игры) или использовать сервис «Ответственная игра» в личном кабинете Единого ЦУПИС (1cupis.ru).

Что ограничивает самозапрет: ставки, посещение казино и реклама Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Самозапрет устанавливается на срок от одного года или бессрочно. Раньше отменить его нельзя, даже если через пару часов вы передумаете.

Самозапрет не блокирует участие в нелегальных онлайн-казино, так как их деятельность в принципе запрещена.

Если ставки вы сделали на события, которые произойдут после установки запрета, букмекер должен аннулировать ставки и вернуть деньги в течение пяти дней.

Выигрыши по завершенным ставкам вам должны выплатить.

После внесения в реестр организаторы азартных игр не могут присылать вам рекламные сообщения, письма и другие сообщения.

С момента внесения в реестр организаторы азартных игр обязаны не принимать от вас ставки (в том числе онлайн), не выдавать обменные знаки (фишки, жетоны), не заключать соглашения о выигрыше, не переводить вам денежные средства.

Можно ли снять самозапрет на азартные игры и когда Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори Когда срок самозапрета закончится, он отменится автоматически. Если заявление подано на бессрочное ограничение, снять его можно только через год через «Госуслуги» или МФЦ в том же порядке, написав заявление.

Легализация онлайн-казино в России: в чем суть предложения

Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России. Для этого предлагается создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно. Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в три триллиона рублей ежегодно. Легализацией онлайн-казино планируется противодействовать нелегальному рынку.

Минфин предлагает снимать запрет на организацию и работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Так, предлагается включить в условия определение оператора организации распоряжением президента по предложению правительства РФ, закрепление для онлайн-казино механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами. Кроме того, министерство предлагает ввести налог в размере не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), которые оператор должен будет отчислять ежемесячно.