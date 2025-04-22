Лайфхаки для ЕГЭ: конспектирование, распределение сил, репетиции и обязательный отдых

Изучайте задания ЕГЭ прошлых лет Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Изучайте и решайте задания прошлых лет (можно воспользоваться, например, сайтом Федерального института педагогических измерений ), даже если вы не уверены, что в этом году вам попадутся такие же. Обработка схожих по структуре задач настраивает мозг на поиск общих выводов и способов решения. Так что, даже если новые вопросы будут отличаться от пройденных, у вас будет наработана база знаний и достаточное количество вариантов ответов. Мозг человека способен найти объединяющие признаки в уже знакомых задачах и предложить ряд подходящих решений.

Конспектируйте важные тезисы Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Конспекты решений и формул нужны не для того, чтобы пронести их на экзамен, а для того, чтобы закрепить пройденный материал. За нарушение и использование шпаргалок выпускника удалят из аудитории, отстранят от дальнейшей сдачи ЕГЭ и вынесут запрет на тестирование в резервный день, поэтому заново сдать предмет можно будет только через год. Старайтесь конспектировать основные тезисы по памяти, время от времени сверяясь с первоисточником. Во время такого конспектирования вы невольно запоминаете формулы и логические связки. В случае, если решение или формула кажутся вам слишком сложными, можно записывать проблемные тезисы несколько раз в разные дни (например, в начале каждого сеанса подготовки к экзамену). Стоит помнить, что зрительная память работает лучше, если вы записываете текст или решение задачи от руки, а не на экране смартфона или планшета. Очень хорошо влияет на процесс запоминания и визуальная составляющая. При написании конспекта старайтесь выделять самые важные моменты отдельным цветом или шрифтом, либо размещать их в определенном месте страницы.

Регулярно тренируйтесь на легких вопросах Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Даже те темы, которые вы хорошо знаете, необходимо время от времени повторять. Если ответы даются вам легко, вы получите дополнительную практику и плюсом – уверенность в себе и своих силах. Желательно повторять легкие упражнения в начале и конце каждого занятия, чтобы восстановить внутреннюю гармонию и ощущение, что учеба может даваться легко, а решить задачу – не проблема.

Репетируйте устные ответы Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Устный экзамен часто осложняется чувством неуверенности, выпускники сомневаются в своей способности ответить на вопросы четко и без замешательства. Психологи рекомендуют «отрабатывать» устную часть экзамена с благожелательно настроенными людьми. Можно попросить ассистировать при подготовке друга, родителей, старших брата или сестру. Если нет такой возможности – можно репетировать перед зеркалом. При этом очень важно принимать от ассистентов (или от себя самого) положительную обратную связь и получать одобрение за ответы, которые удались. Репетиция также позволяет найти слабые места в ответах, которые вы уже подготовили. Возможно, вы сами увидите пробел в своих знаниях и сможете его восполнить на этапе подготовки к ЕГЭ.

Отвлекайтесь от занятий и давайте себе отдых Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Постулат «лучший отдых – это смена деятельности» известен уже много десятилетий. От подготовки к ЕГЭ нужно время от времени отдыхать, позволяя себе отвлечься от проблем и расслабиться. Можно установить себе график со специально отведенными для отдыха часами, когда вы можете смотреть кино, играть в любимые игры, встречаться с друзьями, гулять и при этом не испытывать чувства вины. Отличной сменой активности может стать спорт – катание на роликах или велосипеде, плавание, занятия в тренажерном зале или фитнес. Согласно ряду научных исследований, даже в «свободное время» мозг продолжает в фоновом режиме обрабатывать нерешенные задачи – так что после смены деятельности вы можете обнаружить, что сложное задание стало понятнее и вы интуитивно знаете, как найти к нему подход.

Соблюдайте режим сна Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори Многим выпускникам кажется, что сон «крадет» у них время для занятий. На самом деле здоровый крепкий сон улучшает память, когнитивные способности, скорость реакции и общее самочувствие. Кроме того, во время сна мозг структурирует и перерабатывает полученную за день информацию, поэтому так важно спать минимум восемь часов в сутки. Психологи рекомендуют заканчивать занятия минимум за час-полтора до отхода ко сну, чтобы организм успел перейти в режим отдыха.