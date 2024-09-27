Кредиты с возвратом процентов: что это и какие банки предлагают лучшие условия
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В каких банках можно взять наиболее выгодные для заемщиков кредиты с функцией кешбэка по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.
Что такое кредиты с механизмом кешбэка
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Все знают, что такое кешбэк, и обычно связывают его с дебетовыми картами. Напомним, что кешбэк — это возврат части потраченных средств после оплаты товара или услуги на карту или бонусный счет в виде денег или баллов.
В 2024 году, когда ставки по кредитам резко выросли, несколько банков стали предлагать скидки и возврат процентов после выплаты кредита.
«Для заемщиков потребительский кредит с механизмом кешбэка — это возможность вернуть часть денег в виде процентов, уплаченных банку, что позволит людям немного сэкономить на процентных расходах. В итоге такой кредит помогает приобрести дорогую вещь либо оплатить лечение, на которые не хватает денег, а кешбэк не только уменьшит переплату, но и может снизить ее вплоть до нуля», — отмечают эксперты «Выберу.ру».
Как работает возврат процентов по кредиту
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Как объясняют эксперты, клиент получает кредит наличными под назначенный банком процент по договору, в котором прописаны правила их возврата — полностью или частично. Чаще всего такая услуга будет оформлена как подписка или комиссия. То есть клиент дополнительно заплатит банку определенную сумму, чтобы воспользоваться возвратом процентов, после того как долг будет полностью погашен, причем без нарушения графика платежей в течение срока кредитования.
Плюсы и минусы кредита с кешбэком
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Прежде чем брать кредит с кешбэком, нужно четко понимать: кредит с кешбэком — это не антикризисная мера банков в текущих условиях высоких ставок, а способ конкуренции за добросовестных клиентов.
«По сути это инструмент маркетинга, которым кредитные организации привлекают внимание. В большинстве случаев банки объявляют клиентам о проведении акции и в этот период выдают займы с кешбэком. Но стоит учесть, что расходы на обслуживание такого кредита всегда будут немного выше за счет платы за подписку или из-за комиссии. В результате после полного погашения долга клиентом и возврата ему процентов часть дохода банк все-таки оставит себе. Но у клиента также будет плюс, ведь за счет платной опции ему может быть немного уменьшена ставка», — объясняют эксперты «Выберу.ру».
Три банка с самыми выгодными условиями по кредитам с возвратом процентов
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«Выберу.ру» впервые составил рейтинг банков с наиболее выгодными для заемщиков потребительскими кредитами наличными благодаря возврату процентов.
1. Почта Банк, «Кредит наличными»
Можно вернуть 5% ставки по кредиту деньгами при погашении в срок с услугой «Гарантированная ставка».
Если погасить не менее 12 платежей подряд без просрочек, банк пересчитает кредит и вернёт 5% ставки деньгами.
Ставка по кредиту — от 11,9%.
2. Совкомбанк, «Кредит на карту Прайм выгодный»
Можно вернуть проценты по кредиту при выполнении следующих условий:
- Сохранять программу «Финансовая защита» на всем сроке ее действия.
- Вносить платежи по кредиту согласно условиям, установленным в договоре потребительского кредита (без частичного или полного досрочного погашения).
- Не допускать просроченной задолженности по всем продуктам банка.
- В течение срока действия кредита ежемесячно совершать по карте «Халва» от пяти покупок на общую сумму не менее 10 тысяч рублей (для социальной карты «Халва» — от 5 тысяч рублей).
При выполнении всех условий проценты, уплаченные по кредиту с даты начала участия в акции, возвращаются на счет клиента в течение пяти рабочих дней после полного погашения кредита.
Ставка по кредиту — от 14,9%.
3. Сбербанк, «Кредит на любые цели»
Можно вернуть проценты по кредиту при условиях:
- Быть клиентом Сбербанка с пакетом услуг «СберПремьер» (1990 рублей в месяц бесплатно при выполнении условий).
- Иметь подписку «СберПрайм+» (399 рублей в месяц).
- Зарегистрироваться в бонусной программе «СберСпасибо».
- Кешбэк рассчитывается в дату уплаты процентов, исходя из остатка задолженности по кредиту. Бонусы начисляются быстро: предельный срок — 60 дней.
- Если оформить кредит с кешбэком до 30 сентября, банк будет возвращать по 2,5% ставки кредита. С октября условия программы вернутся к стандартным — 1,5% ставки.
Ставка по кредиту — от 20,5%.