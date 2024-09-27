Кредиты с возвратом процентов: что это и какие банки предлагают лучшие условия

Что такое кредиты с механизмом кешбэка

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Все знают, что такое кешбэк, и обычно связывают его с дебетовыми картами. Напомним, что кешбэк — это возврат части потраченных средств после оплаты товара или услуги на карту или бонусный счет в виде денег или баллов.

В 2024 году, когда ставки по кредитам резко выросли, несколько банков стали предлагать скидки и возврат процентов после выплаты кредита.

«Для заемщиков потребительский кредит с механизмом кешбэка — это возможность вернуть часть денег в виде процентов, уплаченных банку, что позволит людям немного сэкономить на процентных расходах. В итоге такой кредит помогает приобрести дорогую вещь либо оплатить лечение, на которые не хватает денег, а кешбэк не только уменьшит переплату, но и может снизить ее вплоть до нуля», — отмечают эксперты «Выберу.ру».