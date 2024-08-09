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Компенсации пострадавшим жителям Курской области: кто и на какую помощь может рассчитывать

На какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от нападения ВСУ жители Курской области, читайте в материале РИАМО.

10 тысяч рублей жителям, пострадавшим от атак и обстрелов ВСУ Фото - © Медиасток.рф 8 августа на видеовстрече с врио главы Курской области Алексеем Смирновым президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ в регионе. «Будем считать, что решение о единовременной выплате в 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены», — сказал Путин. Глава государства призвал при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи. Кроме того, президент поручил оценить ущерб, нанесенный жителям в результате нападения ВСУ. Правительство РФ выделит Курской области 220 миллионов рублей на материальную помощь жителям.

Сертификаты на переселение жителей приграничных районов Фото - © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори 8 августа Курская область получила первый транш от Министерства строительства РФ в размере 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей приграничных районов. Соответствующее поручение министерству дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Деньги пойдут на предоставление соответствующих сертификатов. Прежде всего помощь окажут курянам, дома которых полностью разрушены в результате обстрелов и атак ВСУ, а также семьям с детьми из наиболее интенсивно обстреливаемых населенных пунктов. По словам врио министра строительства Курской области Ивана Афонина, в перечень уже включили 71 адрес разрушенных домов, а всего переселиться на данный момент желают около 300 семей. С пострадавшими будут работать городские власти, а средства будут перечислены на специальные счета. После получения сертификата пострадавшие смогут выбрать жилье: квартиру в многоэтажке или частный дом по договору долевого участия. При этом площадь нового жилья не должна быть меньше, чем на предыдущем месте проживания.

Сбор пожертвований от Красного Креста и движения «Мы вместе» Фото - © Илья Питалев/РИА Новости Российский Красный Крест и движение «Мы вместе» объявили сбор денежных средств для помощи жителям Курской области. Менее чем за сутки удалось собрать около 13,3 миллионов рублей. Волонтеры #МЫВМЕСТЕ осуществляют работу по следующим направлениям: обеспечение пунктов временного размещения (ПВР) пострадавших;

прием, сортировка и распределение гумпомощи;

обеспечение пунктов сбора гумпомощи; организация участия волонтеров в расселении жителей, эвакуированных из Суджанского и Кореневских районов Курской области;

организация перевозки жителей Суджанского и Кореневских районов Курской области для переселения в безопасные районы;

участие в обеспечении работы горячей линии по вопросам, связанным с ЧС. В Курской области работают 20 пунктов временного размещения (ПВР). В них размещено уже более 300 человек из Суджанского района Курской области. Резерв мест для размещения в ПВР составляет 2040 мест. По состоянию на сегодняшний день открыты шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, они работают с 9:00 до 18:00: ул. Сумская, д. 5 (региональный штаб #МЫВМЕСТЕ);

ул. 50 лет Октября, д. 177 (аварийно-спасательная служба Курской области);

ул. Радищева, д. 87/7 (КРО РКК);

ул. Белинского, д. 5 (Дом добрых дел);

ул. Ленина, д. 15 (Добро.Центр г. Курска);

ул. Ленина, д. 24 (Штаб общественной поддержки по Курской области). В приоритете для сбора гуманитарной помощи медикаменты, одежда для взрослых и детей, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения, питьевая вода, спальные принадлежности, раскладушки и матрасы, товары по уходу за детьми и другое. Волонтеры #МЫВМЕСТЕ в том числе оказывают поддержку по телефону горячей линии психологической помощи: 8 (800) 250-18-59. Также работает специальный чат-бот для всесторонней помощи жителя региона.