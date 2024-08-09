Компенсации пострадавшим жителям Курской области: кто и на какую помощь может рассчитывать
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На какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от нападения ВСУ жители Курской области, читайте в материале РИАМО.
10 тысяч рублей жителям, пострадавшим от атак и обстрелов ВСУ
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8 августа на видеовстрече с врио главы Курской области Алексеем Смирновым президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ в регионе.
«Будем считать, что решение о единовременной выплате в 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены», — сказал Путин.
Глава государства призвал при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи. Кроме того, президент поручил оценить ущерб, нанесенный жителям в результате нападения ВСУ.
Правительство РФ выделит Курской области 220 миллионов рублей на материальную помощь жителям.
Сертификаты на переселение жителей приграничных районов
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8 августа Курская область получила первый транш от Министерства строительства РФ в размере 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей приграничных районов. Соответствующее поручение министерству дал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Деньги пойдут на предоставление соответствующих сертификатов. Прежде всего помощь окажут курянам, дома которых полностью разрушены в результате обстрелов и атак ВСУ, а также семьям с детьми из наиболее интенсивно обстреливаемых населенных пунктов.
По словам врио министра строительства Курской области Ивана Афонина, в перечень уже включили 71 адрес разрушенных домов, а всего переселиться на данный момент желают около 300 семей.
С пострадавшими будут работать городские власти, а средства будут перечислены на специальные счета. После получения сертификата пострадавшие смогут выбрать жилье: квартиру в многоэтажке или частный дом по договору долевого участия. При этом площадь нового жилья не должна быть меньше, чем на предыдущем месте проживания.
Сбор пожертвований от Красного Креста и движения «Мы вместе»
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Российский Красный Крест и движение «Мы вместе» объявили сбор денежных средств для помощи жителям Курской области. Менее чем за сутки удалось собрать около 13,3 миллионов рублей.
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ осуществляют работу по следующим направлениям:
- обеспечение пунктов временного размещения (ПВР) пострадавших;
- прием, сортировка и распределение гумпомощи;
- обеспечение пунктов сбора гумпомощи; организация участия волонтеров в расселении жителей, эвакуированных из Суджанского и Кореневских районов Курской области;
- организация перевозки жителей Суджанского и Кореневских районов Курской области для переселения в безопасные районы;
- участие в обеспечении работы горячей линии по вопросам, связанным с ЧС.
В Курской области работают 20 пунктов временного размещения (ПВР). В них размещено уже более 300 человек из Суджанского района Курской области. Резерв мест для размещения в ПВР составляет 2040 мест.
По состоянию на сегодняшний день открыты шесть пунктов сбора гуманитарной помощи, они работают с 9:00 до 18:00:
- ул. Сумская, д. 5 (региональный штаб #МЫВМЕСТЕ);
- ул. 50 лет Октября, д. 177 (аварийно-спасательная служба Курской области);
- ул. Радищева, д. 87/7 (КРО РКК);
- ул. Белинского, д. 5 (Дом добрых дел);
- ул. Ленина, д. 15 (Добро.Центр г. Курска);
- ул. Ленина, д. 24 (Штаб общественной поддержки по Курской области).
В приоритете для сбора гуманитарной помощи медикаменты, одежда для взрослых и детей, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения, питьевая вода, спальные принадлежности, раскладушки и матрасы, товары по уходу за детьми и другое.
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ в том числе оказывают поддержку по телефону горячей линии психологической помощи: 8 (800) 250-18-59. Также работает специальный чат-бот для всесторонней помощи жителя региона.
Помощь от регионов
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Руководители нескольких российских регионов заявили о готовности помочь Курской области.
Так, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отправке в регион врачей.
«Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве. Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы», — написал он в своем телеграм-канале.
Московские больницы также готовы принять на лечение пострадавших жителей из Курской области, отметил Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил о том, что в Курск направлены врачи и бригады скорой помощи. А дети, эвакуированные из опасных районов, будут размещены в пансионатах и детских лагерях в Подмосковье.
Также группу врачей направил в Курскую область губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Детей, эвакуированных из приграничных районов Курской области, готова принять Смоленская область. Об этом заявил глава региона Василий Анохин.
О готовности оказать помощь Курской области также заявили главы Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Самарской и других областей.