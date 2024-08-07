сегодня в 18:28

Транш в 1,8 млрд рублей направят на переселение жителей из Курской области

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину поручено обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на переселение из Курской области, сообщает ТАСС .

Курской области выделен первый транш на переселение жителей. Его размер составляет 1,8 млрд рублей.

Минфину дано поручение обеспечить направление транша через Минстрой. Деньги предназначены для переселения курян в безопасные места.

Первый транш направят в рамках собранных заявок на сумму 11 млрд рублей на 2,5 тыс. семей по предоставлению сертификатов на переселение.

Кроме того, Мантуров предложил создать региональный штаб, который займется чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Курской области из-за атак ВСУ. Его создание направлено на обеспечение быстрого реагирования спецслужб и федеральных органов исполнительной власти.

Со вторника на приграничной территории Суджинского района Курской области сохраняется напряженная обстановка. ВСУ пытаются продвинуться вглубь РФ. В результате атак украинских военнослужащих и беспилотников есть погибшие и раненые.