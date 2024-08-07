Транш в 1,8 млрд рублей направят на переселение жителей из Курской области
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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину поручено обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на переселение из Курской области, сообщает ТАСС.
Курской области выделен первый транш на переселение жителей. Его размер составляет 1,8 млрд рублей.
Минфину дано поручение обеспечить направление транша через Минстрой. Деньги предназначены для переселения курян в безопасные места.
Первый транш направят в рамках собранных заявок на сумму 11 млрд рублей на 2,5 тыс. семей по предоставлению сертификатов на переселение.
Кроме того, Мантуров предложил создать региональный штаб, который займется чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Курской области из-за атак ВСУ. Его создание направлено на обеспечение быстрого реагирования спецслужб и федеральных органов исполнительной власти.
Со вторника на приграничной территории Суджинского района Курской области сохраняется напряженная обстановка. ВСУ пытаются продвинуться вглубь РФ. В результате атак украинских военнослужащих и беспилотников есть погибшие и раненые.