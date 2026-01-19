«Климатические качели»: как пережить резкие перепады температур

В материале РИАМО рассказываем о том, как себя вести и как обновлять гардероб этой зимой, когда погода слишком быстро меняется.

Что происходит с зимой 2025-2026 в Московском регионе Фото - © Медиасток.рф Начало 2026 года ознаменовалось сильнейшим снегопадом, внезапным холодом и такой же внезапной оттепелью. Конец 2025 года был не менее странным – устойчивого снежного покрова удалось дождаться только к концу декабря, а первый снег, который почти сразу растаял, выпал только 15 ноября. По мнению синоптиков, привычной зимы с умеренными или сильными морозами уже не будет. Напротив, погода станет непредсказуемой и «нервной»– непонятные снегопады, слишком быстрые перепады температур, ранняя весна и поздний снежный покров. Так погода создает эффект «климатических качелей», которые плохо сказываются и на людях, и на инфраструктуре. По мнению руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве к середине века может произойти заметное повышение средней температуры на два-три градуса. Резкие похолодания будут чаще чередоваться с резкими оттепелями, создавая риски.

Чем опасны «климатические качели» Фото - © Медиасток.рф Наш организм при стабильном климате постепенно адаптируется к смене сезонов. Осенью делает запасы витаминов и микроэлементов к зиме, перестраивает метаболизм, к весне активность начинает повышаться и организм готовится к пробуждению. Когда происходят слишком резкие перепады температур, организм не успевает адекватно отреагировать на смену влажности, атмосферного давления, геомагнитной активности, что приводит к обострению имеющихся заболеваний и как минимум к дискомфорту. Чаще всего реагируют на перепады температур маленькие дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с сердечно-сосудистой недостаточностью. Дети плохо спят, взрослые жалуются на головную боль, сонливость, слабость и утомляемость. Повышается риск инфарктов, инсультов, появляется тревожность, обостряются хронические заболевания. Ухудшаться самочувствие может и у вполне здоровых людей, но в меньшей степени. В периоды резкой смены погоды нужно стараться не заниматься активно спортом, его лучше заменить прогулкой, не перерабатывать и не испытывать свою нервную систему на прочность. Если «климатические качели» слишком сильно сказываются на состоянии организма, то стоит выбрать более щадящий режим работы и стараться соблюдать режим.

Как наладить жизнь в период «климатических качелей»: 5 шагов Фото - © Медиасток.рф 1. Принимать необходимые лекарства Людям с хроническими заболеваниями не нужно отменять прием своих препаратов и не менять самостоятельно их дозировку. Обязательно нужно обсудить с врачом, какие препараты и когда принимать, если дискомфорт от перепадов слишком сильный. При колебаниях атмосферного давления нужно принимать препараты, рекомендованные вашим врачом, чтобы снять головные боли или снизить артериальное давление. Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями обычно уже имеют расписание и список лекарств, которые нужно принимать при ухудшении самочувствия. Не стоит гулять слишком долго в сильные морозы, детей вообще лучше оставлять дома. В сильные холода есть риск быстро получить переохлаждение. При головных болях во время «климатических качелей» нужно обратиться к неврологу – врач разберется в причинах и назначит терапию. Постоянно принимать обезболивающие без назначений не стоит – это временная мера, чтобы снять сильную боль. Всегда нужно искать причины. 2. Создать благоприятный климат дома При перепадах температур нужно придерживаться принципов здорового образа жизни. Так вы поможете своему организму. Влажность в квартире должна быть на уровне 40-50%, особенно в зимний период нужно обращать на это внимание. Температура в квартирах должна быть не ниже 22 градусов тепла, но слишком жарким климат дома делать тоже не нужно. 3. Пересмотреть свой гардероб Одеваться нужно по погоде, даже если для этого в гардеробе одновременно должны висеть пара курток, шуба и пуховик, а обувь будет стоять и для холодных, и для плюсовых температур. 4. Наладить правильное питание Пережить «погодные качели» поможет правильное питание, нужно составить сбалансированный рацион без трансжиров, алкоголя и с минимумом сладкого. Важно не употреблять ультрапереработанную пищу, а обращать внимание на овощи, морепродукты с содержанием полезных жиров. 5. Поддерживать режим сна При нестабильной погоде за окном важно обеспечить стабильность своего собственного режима. Поэтому нужно спать не менее семи часов, не засиживаться перед телевизором и в гаджетах, отказаться от них нужно за час до сна. Отход ко сну и пробуждение должны происходить в одно и то же время.