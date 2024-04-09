Какие выплаты положены пострадавшим от стихийных бедствий и как их получить
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
На какие компенсационные выплаты могут рассчитывать пострадавшие от стихийных бедствий, читайте в материале РИАМО.
Компенсационные выплаты пострадавшим в результате ЧС от властей
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Согласно Постановлению правительства РФ от 28 декабря 2019 года N 1928, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий положены следующие выплаты:
- единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека;
- финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тысяч рублей на человека);
- единовременное пособие членам семей (супруге/супругу, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн рублей на каждого умершего в равных долях каждому члену семьи;
- единовременное пособие гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью с учетом степени тяжести (средний или тяжелый вред – 400 тысяч рублей, легкий – 200 тысяч рублей).
Условия предоставления выплат
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Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей предоставляют при одновременном соблюдении следующих условий:
- пострадавший зарегистрирован и постоянно проживает в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;
- нарушены условия жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости выплачивается, если:
- пострадавший зарегистрирован и постоянно проживает в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;
- утрачено частично или полностью следующее имущество:
– предметы для хранения и приготовления пищи: холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
– предметы мебели для приема пищи – стол и стул (табуретка);
– предметы мебели для сна – кровать или диван;
– предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);
– предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).
Как получить компенсацию
Фото - © Пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья
Компенсацию пострадавшим в результате стихийных бедствий выплачивают местные власти. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в МФЦ либо администрацию региона или муниципалитета. Сделать это можно как лично, так и онлайн.
На сайте администрации нужно найти департамент имущественных отношений / комитет по управлению имуществом, куда можно обратиться письменно или по телефону.
При подаче заявления о получении соответствующей помощи необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт;
- документ, подтверждающий факт постоянного проживания гражданина и членов семьи в населенном пункте, пострадавшем в результате ЧС;
- документы, подтверждающие нанесенный ущерб имуществу, вред здоровью или гибель родственника.
Заявление регистрируется в течение одного дня. Решение о назначении или об отказе в выплате принимают в течение 11 дней.
Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня принятия решения.
Денежная компенсация от властей выплачивается независимо от страховых выплат, осуществляемых страховщиками по заключенным договорам страхования.
Страховые выплаты пострадавшим от стихийных бедствий
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Компенсационную выплату от страховой компании можно получить только в том случае, если имущество, здоровье или жизнь застрахованы, а произошедший катаклизм является страховым случаем, указанным в договоре.
Застраховать можно практически любое имущество. Если речь идет об автомобиле, то у владельца транспортного средства должен быть полис КАСКО. Этот вид страховки компенсирует ущерб в случае хищения, повреждения при стихийных бедствиях, частичной порчи автомобиля, кражи запчастей и других происшествий.
Что касается жилья, то здесь важно наличие полиса страхования такого жилого помещения.
Как получить страховую выплату
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Чтобы получить компенсационную выплату, необходимо сообщить в страховую компанию о произошедшем стихийном бедствии и нанесенном ущербе имуществу или здоровью.
Далее страховщик выезжает на место происшествия, оценивает размер ущерба, определяет причину его возникновения и принимает решение о выплате.
Возмещение ущерба по КАСКО возможно двумя способами: деньгами или ремонтом автомобиля. То же самое с ремонтом поврежденного дома.
Если нанесен вред здоровью пострадавшего, то страховая компания оплатит его лечение.
Кредитные каникулы
С 1 января 2024 года заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, имеют право оформить кредитные каникулы по потребительским кредитам, включая автокредиты. Наличие просрочки на это право не влияет. При этом каникулы по новому закону нельзя будет запросить по тем кредитам и займам, по которым они уже оформлялись по антикризисному закону от 03.04.2020 № 106-ФЗ в 2020 и 2022–2023 годах, а также в случае, если заемщик признан банкротом.
Максимальный срок, на который можно оформить кредитные каникулы, составляет шесть месяцев. При этом заемщик может возобновить платежи по кредиту в любой момент. Во время кредитных каникул продолжают начисляться проценты, которые нужно выплатить к концу срока кредита.
Оформить кредитные каникулы можно по кредитам и займам, размер которых не превышает:
- 1,6 млн рублей – для автокредитов;
- 450 тысяч рублей – для других потребительских кредитов;
- 150 тысяч рублей – для кредитных карт.
Обратиться в банк за кредитными каникулами необходимо в течение 60 дней с момента объявления режима чрезвычайной ситуации. Банку необходимо предоставить документы, подтверждающие факт его проживания на территории, где произошла ЧС, нарушения условий проживания и ущерб имуществу. Такой документ выдают органы местного самоуправления.
Если кредит оформлялся под залог, предоставленный не самим заемщиком, а другим человеком, то потребуется согласие залогодателя. Если же кредит был получен под поручительство третьего лица, то нужно предоставить и согласие поручителя.