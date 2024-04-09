Какие выплаты положены пострадавшим от стихийных бедствий и как их получить

На какие компенсационные выплаты могут рассчитывать пострадавшие от стихийных бедствий, читайте в материале РИАМО.

Компенсационные выплаты пострадавшим в результате ЧС от властей Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости Согласно Постановлению правительства РФ от 28 декабря 2019 года N 1928 , пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий положены следующие выплаты: единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека;

финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тысяч рублей на человека);

единовременное пособие членам семей (супруге/супругу, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн рублей на каждого умершего в равных долях каждому члену семьи;

единовременное пособие гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью с учетом степени тяжести (средний или тяжелый вред – 400 тысяч рублей, легкий – 200 тысяч рублей). Условия предоставления выплат Фото - © Александр Рацимор/РИА Новости Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей предоставляют при одновременном соблюдении следующих условий: пострадавший зарегистрирован и постоянно проживает в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;

нарушены условия жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости выплачивается, если: пострадавший зарегистрирован и постоянно проживает в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации;

утрачено частично или полностью следующее имущество: – предметы для хранения и приготовления пищи: холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды; – предметы мебели для приема пищи – стол и стул (табуретка); – предметы мебели для сна – кровать или диван; – предметы средств информирования граждан – телевизор (радио); – предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь). Как получить компенсацию Фото - © Пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Компенсацию пострадавшим в результате стихийных бедствий выплачивают местные власти. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в МФЦ либо администрацию региона или муниципалитета. Сделать это можно как лично, так и онлайн. На сайте администрации нужно найти департамент имущественных отношений / комитет по управлению имуществом, куда можно обратиться письменно или по телефону. При подаче заявления о получении соответствующей помощи необходимо предоставить следующие документы: паспорт;

документ, подтверждающий факт постоянного проживания гражданина и членов семьи в населенном пункте, пострадавшем в результате ЧС;

документы, подтверждающие нанесенный ущерб имуществу, вред здоровью или гибель родственника. Заявление регистрируется в течение одного дня. Решение о назначении или об отказе в выплате принимают в течение 11 дней. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 15 дней со дня принятия решения. Денежная компенсация от властей выплачивается независимо от страховых выплат, осуществляемых страховщиками по заключенным договорам страхования.

Страховые выплаты пострадавшим от стихийных бедствий Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости Компенсационную выплату от страховой компании можно получить только в том случае, если имущество, здоровье или жизнь застрахованы, а произошедший катаклизм является страховым случаем, указанным в договоре. Застраховать можно практически любое имущество. Если речь идет об автомобиле, то у владельца транспортного средства должен быть полис КАСКО. Этот вид страховки компенсирует ущерб в случае хищения, повреждения при стихийных бедствиях, частичной порчи автомобиля, кражи запчастей и других происшествий. Что касается жилья, то здесь важно наличие полиса страхования такого жилого помещения. Как получить страховую выплату Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости Чтобы получить компенсационную выплату, необходимо сообщить в страховую компанию о произошедшем стихийном бедствии и нанесенном ущербе имуществу или здоровью. Далее страховщик выезжает на место происшествия, оценивает размер ущерба, определяет причину его возникновения и принимает решение о выплате. Возмещение ущерба по КАСКО возможно двумя способами: деньгами или ремонтом автомобиля. То же самое с ремонтом поврежденного дома. Если нанесен вред здоровью пострадавшего, то страховая компания оплатит его лечение.