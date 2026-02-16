Какие существуют подводные камни при покупке валюты: на что нужно обратить внимание

Что важно помнить при покупке валюты

Фото - © Медиасток.рф

Покупка наличной валюты действительно имеет ряд нюансов, которые важно учитывать заранее, говорит финансовый эксперт Татьяна Волкова. Один из ключевых подводных камней — это спред, то есть разница между курсом покупки и продажи, установленная банком или обменным пунктом. При операциях с наличными этот спред, как правило, существенно выше, чем при безналичной конвертации, поэтому наличная валюта почти всегда обходится дороже.

Второй важный момент — год выпуска и состояние купюр.

«За последний год российские покупатели столкнулись с ситуацией, когда в обороте активно предлагаются долларовые купюры, выпущенные до 2006 года. Такие банкноты принимаются не во всех странах и не всеми финансовыми учреждениями, а иногда могут вовсе не приниматься к зачислению или обмену. При этом парадоксально, что именно "старые" купюры нередко продаются по более выгодному курсу, чем новые, что вводит покупателей в заблуждение. Экономия на курсе в дальнейшем может обернуться сложностями при использовании валюты за рубежом», — объяснила Волкова.

Если рассматривать валюты в целом, а не только доллар США, то действует еще одно правило: чем более редкая и менее ликвидная валюта, тем выше ее стоимость обслуживания. Для таких валют характерны повышенный спред, ограниченное наличие в кассах банков и необходимость предварительного заказа. Соответственно, растут и издержки на покупку, рассказала финансовый эксперт.