Какие существуют подводные камни при покупке валюты: на что нужно обратить внимание
На что надо обращать внимание при покупке наличной валюты, чтобы не остаться в проигрыше, по мнению экспертов, читайте в материале РИАМО.
Что важно помнить при покупке валюты
Покупка наличной валюты действительно имеет ряд нюансов, которые важно учитывать заранее, говорит финансовый эксперт Татьяна Волкова. Один из ключевых подводных камней — это спред, то есть разница между курсом покупки и продажи, установленная банком или обменным пунктом. При операциях с наличными этот спред, как правило, существенно выше, чем при безналичной конвертации, поэтому наличная валюта почти всегда обходится дороже.
Второй важный момент — год выпуска и состояние купюр.
«За последний год российские покупатели столкнулись с ситуацией, когда в обороте активно предлагаются долларовые купюры, выпущенные до 2006 года. Такие банкноты принимаются не во всех странах и не всеми финансовыми учреждениями, а иногда могут вовсе не приниматься к зачислению или обмену. При этом парадоксально, что именно "старые" купюры нередко продаются по более выгодному курсу, чем новые, что вводит покупателей в заблуждение. Экономия на курсе в дальнейшем может обернуться сложностями при использовании валюты за рубежом», — объяснила Волкова.
Если рассматривать валюты в целом, а не только доллар США, то действует еще одно правило: чем более редкая и менее ликвидная валюта, тем выше ее стоимость обслуживания. Для таких валют характерны повышенный спред, ограниченное наличие в кассах банков и необходимость предварительного заказа. Соответственно, растут и издержки на покупку, рассказала финансовый эксперт.
Не покупать наличную валюту
«Основной практический совет — по возможности избегать покупки наличной валюты, если вы хотите минимизировать издержки. Сегодня существует несколько альтернативных инструментов, позволяющих приобрести валюту по более выгодному курсу», — говорит Волкова.
Во-первых, это открытие зарубежных банковских карт или брокерских счетов. Многие из них позволяют пополнять счет из России в рублях с последующей конвертацией в нужную валюту по более близкому к рыночному курсу. Такой подход снижает влияние спреда и дает больше гибкости в управлении средствами.
Во-вторых, достаточно распространенным вариантом стала покупка валюты через криптовалютные инструменты, например, через USDT. В этом случае конвертация происходит фактически по биржевому курсу, а итоговые потери на обмен, как правило, ниже, чем при работе с наличными, отмечает финансовый эксперт.
«Главный лайфхак — использовать безналичные и альтернативные финансовые инструменты, если это позволяет ваша задача и уровень допустимого риска. Наличные стоит рассматривать, скорее, как инструмент для конкретных ситуаций, а не как универсальное решение», — резюмирует Волкова.
Относиться к валюте как к товару
Предприниматель, эксперт по системному бизнесу Дмитрий Ковпак рекомендует относиться к валюте как к товару.
«Главный риск – купить неликвид. Банки часто пытаются сбыть клиентам ветхие купюры. В России они ходят нормально, но в Китае или ОАЭ к состоянию денег относятся жестко. Если вы привезете "белые" (старые) доллары, их либо не примут, либо поменяют с дисконтом. Вы теряете 5–10% капитала на ровном месте», — говорит он.
Нужно покупать только «синие» доллары
Всегда требуйте только «синие» доллары нового образца, советует Ковпак.
«Внимательно смотрите на чистоту: любое пятно, плесень (видно под УФ), штамп или надрыв превращают деньги в фантики. За границей с такими купюрами вы просто потеряете время и нервы», — уверен предприниматель.
Не нужно покупать «мягкие» валюты в России
Не покупайте «мягкие» валюты (баты, лиры, дирхамы) в кассах РФ без острой нужды. Спред – разница между покупкой и продажей – здесь грабительский, вы сразу фиксируете убыток, объясняет Ковпак. Математика простая: выгоднее купить доллары здесь и поменять их на местную валюту по прилете. Единственное исключение сейчас — юань, если вы едете на закупку товара, но и здесь нужно считать кросс-курс.
Покупать валюту без эмоций и стеснения
Предприниматель рекомендует убрать эмоции и стеснение и, заказывая сумму в банке заранее по телефону, ставить жесткое условие: «Только новые купюры, без печатей и заломов».
«Если кассир выкладывает старые банкноты – отказывайтесь, это ваше право. Пересчитывайте пачку, не отходя от окна, и проверяйте каждую купюру на свет. Лучше показаться дотошным здесь, чем остаться без кеша в чужой стране», — резюмирует Ковпак.