сегодня в 13:46

Какие препараты добавили в перечень жизненно необходимых лекарств в России 24 февраля

С 24 февраля 2026 года в России вступил в силу обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который добавили 8 новых позиций.

Что включили в перечень жизненно необходимых лекарств

Фото - © Медиасток.рф

Это современные препараты для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологию, туберкулез и редкие патологии:

Капивасертиб — таргетная терапия распространенного рака молочной железы. Камрелизумаб — иммуноонкологический препарат для лечения рака пищевода, носоглотки и печени. Даролутамид — средство для терапии рака предстательной железы. Лорлатиниб — ингибитор для лечения определенного вида рака легкого (ALK-положительного). Луспатерцепт — препарат для лечения тяжелых форм анемии. Претоманид — антибиотик для борьбы с устойчивыми формами туберкулеза. Пэгфилграстим — стимулятор для восстановления крови (лейкопоэза) после химиотерапии. Гофликицепт — отечественный иммуномодулятор для лечения рецидивирующего перикардита (воспаления сердечной сумки).

Что это значит для пациентов

Фото - © Покупатели в аптеке/Медиасток.рф

Бесплатное получение : Эти лекарства теперь доступны бесплатно в стационарах и по льготным рецептам в рамках программы госгарантий.

Контроль цен: Государство берет под контроль предельную стоимость этих препаратов в аптеках, что защищает от их резкого подорожания.

Что исключили из перечня жизненно необходимых лекарств

Важно отметить, что с этой же даты из списка были исключены некоторые устаревшие или менее эффективные средства, такие как ранитидин, эртуглифлозин и кальцитонин.

