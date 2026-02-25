Какие препараты добавили в перечень жизненно необходимых лекарств в России 24 февраля
Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори
С 24 февраля 2026 года в России вступил в силу обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в который добавили 8 новых позиций.
Что включили в перечень жизненно необходимых лекарств
Фото - © Медиасток.рф
Это современные препараты для лечения тяжелых заболеваний, включая онкологию, туберкулез и редкие патологии:
- Капивасертиб — таргетная терапия распространенного рака молочной железы.
- Камрелизумаб — иммуноонкологический препарат для лечения рака пищевода, носоглотки и печени.
- Даролутамид — средство для терапии рака предстательной железы.
- Лорлатиниб — ингибитор для лечения определенного вида рака легкого (ALK-положительного).
- Луспатерцепт — препарат для лечения тяжелых форм анемии.
- Претоманид — антибиотик для борьбы с устойчивыми формами туберкулеза.
- Пэгфилграстим — стимулятор для восстановления крови (лейкопоэза) после химиотерапии.
- Гофликицепт — отечественный иммуномодулятор для лечения рецидивирующего перикардита (воспаления сердечной сумки).
Что это значит для пациентов
Фото - © Покупатели в аптеке/Медиасток.рф
- Бесплатное получение: Эти лекарства теперь доступны бесплатно в стационарах и по льготным рецептам в рамках программы госгарантий.
- Контроль цен: Государство берет под контроль предельную стоимость этих препаратов в аптеках, что защищает от их резкого подорожания.
Что исключили из перечня жизненно необходимых лекарств
Важно отметить, что с этой же даты из списка были исключены некоторые устаревшие или менее эффективные средства, такие как ранитидин, эртуглифлозин и кальцитонин.