Как заработать на укреплении рубля: куда вложить деньги и что делать со сбережениями

Кто выигрывает от укрепления рубля Фото - © Freepik, ededchechine От укрепления рубля выигрывает прежде всего большинство населения России, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При слабом же рубле у россиян обесцениваются реальные доходы и рублевые сбережения и инвестиции, если только деньги не были вложены под высокий процент или высокую доходность, покрывающие инфляцию. «Выигрывают не меньше, чем россияне, и трудовые мигранты из других стран, работающие в РФ, так как при более дорогом рубле относительно национальных валют своих стран они зарабатывают в пересчете на доллары больше, чем при слабом рубле», – добавила эксперт. Также, по ее словам, укрепление рубля выгодно предприятиям, работающим исключительно на внутреннем российском рынке, поскольку их рублевые доходы не обесцениваются в пересчете на доллары, юани или иные свободно конвертируемые валюты.

Кто проигрывает от укрепления рубля Фото - © Adobe Stock В то же время дорогой рубль нежелателен для российских экспортеров, поскольку их продукция становится на мировом рынке более дорогостоящей в пересчете на мировые резервные валюты и менее конкурентоспособной, объяснила Мильчакова. «Во-вторых, сильный рубль невыгоден в сегодняшних условиях государству, поскольку оно зарабатывает при дешевом рубле гораздо больше доходов от сырьевого сектора, чем при дорогом рубле (учитывая, что, например, баррель нефти при дорогом рубле стоит меньше, чем при дешевом рубле)», – отметила аналитик.