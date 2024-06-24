Как заработать на укреплении рубля: куда вложить деньги и что делать со сбережениями
Фото - © Pavel Biryukov / Фотобанк Лори
Кому выгодно укрепление рубля и как заработать на растущем курсе национальной валюты, читайте в материале РИАМО.
Кто выигрывает от укрепления рубля
Фото - © Freepik, ededchechine
От укрепления рубля выигрывает прежде всего большинство населения России, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При слабом же рубле у россиян обесцениваются реальные доходы и рублевые сбережения и инвестиции, если только деньги не были вложены под высокий процент или высокую доходность, покрывающие инфляцию.
«Выигрывают не меньше, чем россияне, и трудовые мигранты из других стран, работающие в РФ, так как при более дорогом рубле относительно национальных валют своих стран они зарабатывают в пересчете на доллары больше, чем при слабом рубле», – добавила эксперт.
Также, по ее словам, укрепление рубля выгодно предприятиям, работающим исключительно на внутреннем российском рынке, поскольку их рублевые доходы не обесцениваются в пересчете на доллары, юани или иные свободно конвертируемые валюты.
Кто проигрывает от укрепления рубля
Фото - © Adobe Stock
В то же время дорогой рубль нежелателен для российских экспортеров, поскольку их продукция становится на мировом рынке более дорогостоящей в пересчете на мировые резервные валюты и менее конкурентоспособной, объяснила Мильчакова.
«Во-вторых, сильный рубль невыгоден в сегодняшних условиях государству, поскольку оно зарабатывает при дешевом рубле гораздо больше доходов от сырьевого сектора, чем при дорогом рубле (учитывая, что, например, баррель нефти при дорогом рубле стоит меньше, чем при дешевом рубле)», – отметила аналитик.
Что делать со сбережениями, когда рубль укрепляется
Фото - © Freepik, ededchechine
В период укрепления рубля Мильчакова советует хранить деньги в рублевых активах.
«В настоящее время это выгодно еще и потому, что процентные ставки по рублевым вкладам сегодня очень высокие: в среднем до 14-15% годовых, а в некоторых банках из первой десятки крупнейших можно уже разместить вклады под 18-19% годовых, но на определенных условиях по минимальной сумме и срокам вклада», – пояснила эксперт.
Также при сильном рубле она рекомендует вкладывать свободные средства в ценные бумаги, номинированные в национальной валюте, – акции и облигации российских эмитентов. По акциям можно получить даже более высокую доходность, чем по рублевым вкладам, но и риски вложений в этот финансовый инструмент намного выше, чем риски хранения вклада в банке, подчеркнула аналитик.
«По облигациям же риски ниже, чем по акциям, но и доходность по ним сегодня такая же, как по рублевым вкладам в банке, или даже ниже. То есть сегодня у инвесторов есть неплохой выбор для надежных и при этом доходных вложений своих средств», – считает Мильчакова.
В свою очередь главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич отметил, что укрепление рубля предоставляет хорошую возможность для диверсификации сбережений по валютам, так как в этот момент можно приобрести иностранную валюту дешевле, чем в период ослабления рубля. В дальнейшем сохранение доли средств в валюте позволит снизить влияние ослабления рубля на сбережения в случае реализации соответствующих рисков, пояснил он.
«При этом в текущих реалиях лучше всего использовать для диверсификации юань. Этому способствует наличие широкой линейки депозитных продуктов в китайской валюте у банков, а также ставки по юаневым вкладам, которые существенно выше, чем по вкладам в долларах и евро. Также можно увеличить объем иностранной валюты в случае, если вы собираетесь в зарубежную поездку», – поделился советами эксперт.