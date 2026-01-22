Как взять кредит через посредников и не стать жертвой «черных» брокеров

О том, как отличить преступников, именуемых «черными брокерами», от добросовестных игроков кредитного рынка, РИАМО рассказал управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Сегодня можно увидеть много рекламных предложений «кредитов без проверок», «одобрения займов для всех» и «кредитов под минимальный процент». С их помощью «черные» брокеры привлекают частных лиц и предпринимателей, которые по разным причинам не могут получить необходимые им средства в банках и МФО. Результаты взаимодействия с мошенниками печальны — от огромной комиссии за их услуги до уголовной ответственности, отмечает эксперт.

Как работают надежные кредитные брокеры Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Кредитные брокеры — независимые посредники между заемщиками и банками либо микрофинансовыми организациями. Эту функцию выполняют как компании, так и индивидуальные предприниматели. Среди их задач — упрощение процесса получения кредитов, снижение количества отказов и обеспечение выгодных условий предоставления заемных средств клиентам. Посредники сопровождают сделки на всех этапах: от первого обращения до заключения кредитного договора и получения денег. «В отличие от сотрудников банков и МФО, они не представляют интересы одной организации, а работают для заемщиков. Кредитные брокеры могут быть партнерами нескольких кредиторов. Гражданам они помогают оформить потребительские, ипотечные, авто- и другие кредиты, рефинансировать микрозаймы и кредитные карты. К таким специалистам часто обращаются клиенты с плохой кредитной историей, самозанятые и представители других категорий», — поясняет эксперт. Сотрудничая с бизнесом, брокеры участвуют в решении финансовых проблем компаний. Многие из них не могут предоставить залог или недавно вышли на рынок. У таких организаций появляется возможность получить кредит для развития, реструктуризировать существующие займы и уменьшить долговую нагрузку. Специалисты подбирают предложения, которые лучше всего подходят клиентам, но не гарантируют получение денег. Они помогают выбрать более лояльных кредиторов, но каких-то «секретных» инструментов у них нет. Банки и МФО принимают как положительные, так и отрицательные решения.

Какие законы регулируют деятельность кредитных брокеров в России Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори В России нет отдельного закона, регулирующего деятельность кредитных брокеров. В то же время их работа подпадает под несколько нормативно-правовых актов, констатирует Богоутдинов. 1. Гражданский кодекс РФ При возникновении спорных ситуаций применяются его общие нормы, в их числе: глава 39 ГК «Возмездное оказание услуг»;

глава 59 ГК «Обязательства вследствие причинения вреда»;

глава 52 ГК «Агентирование». 2. Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 Предусматривает раскрытие полной информации о стоимости и условиях предоставления услуг. 3. Закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ Брокеры не могут запрашивать кредитные истории без согласия клиентов. 4. Закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ Ограничивает обещания, которые вводят людей в заблуждение. 5. Закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ Брокеры обязаны соблюдать конфиденциальность информации о клиентах. В соответствии с недавними изменениями этого закона, они должны быть зарегистрированы как операторы персональных данных и уведомить об этом Роскомнадзор. 6. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Кредитные брокеры должны проверять клиентов на предмет финансовых нарушений. Банк России не контролирует финансовых посредников напрямую. При этом деятельность компаний и предпринимателей, которые заключили агентские договоры с банками и МФО, подпадает под общие нормы гражданского законодательства, регулирующие подобные отношения. Они должны выполнять обязательства, указанные в договорах с кредиторами.

Кто такие «черные» брокеры и как их распознать Фото - © Elnur / Фотобанк Лори «Черные» брокеры — это мошенники, которые используют незаконные методы, позволяющие гражданам и бизнесу получать кредиты в банках и МФО. Они привлекают клиентов с испорченной кредитной историей, высокой долговой нагрузкой или тех, кто понес уголовную ответственность, объясняет эксперт. Среди злоумышленников есть бывшие сотрудники кредитных организаций, которые разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах. Потенциальные жертвы верят, что посредники помогут им получить займы, но обычно последствия такого сотрудничества плачевны — от огромных комиссий за «проделанную работу» до потери имущества за долги и возбуждения уголовных дел. Во время общения с потенциальными жертвами «черные» кредитные брокеры произносят следующие фразы: «Гарантируем одобрение в любом банке»;

«Подготовим поддельную справку (или другой документ), об этом никто не узнает»;

«Можем исправить вашу кредитную историю» и т. п. «Услышав подобное, следует сразу же отказаться от сотрудничества. Добросовестный посредник не станет гарантировать результат, предлагать мошеннические схемы или обещать исправить кредитную историю. Вмешательство в базы данных бюро кредитных историй (БКИ) незаконно», — подчеркивает управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог».

На что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников при кредитовании через посредников Фото - © Станислав Тарко / Фотобанк Лори 1. Отсутствие договора Договор на оказание услуг необходимо заключить до начала работы и внесения оплаты. 2. Требование предоплаты Один из признаков обмана. Услуги брокера оплачиваются по факту получения кредита. Одни посредники берут фиксированную оплату, другие — комиссию 2-5% от суммы займа. В некоторых случаях она может составлять до 10%. 3. Гарантия одобрения кредита Решение о выдаче заемных средств принимают только банк или МФО. Брокер может лишь оценить шансы на принятие положительного решения. 4. Нереальные обещания Мошенники могут сказать человеку с плохой кредитной историей, что с их помощью он обязательно получит кредит под низкий процент. 5. Запрос конфиденциальной информации «Черные» брокеры могут попросить клиента предоставить им доступ к мобильному приложению банка или аккаунту на «Госуслугах». Станут уверять, что это позволит быстрее решить вопросы, связанные с получением заемных средств. На человека могут действительно оформить кредит. Деньги окажутся в распоряжении злоумышленников, а рассчитываться с банком предстоит жертве.