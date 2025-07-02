Как вывести свои деньги с «WB кошелька» с июня 2025 года

Как вернуть деньги с Wildberries физическому лицу и и что изменилось в использовании кошелька на маркетплейсе с июня 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Что такое «WB кошелек» Фото - © Андрей С / Фотобанк Лори «WB кошелек» — это платежный сервис маркетплейса Wildberries, который дает пользователям возможность покупать товары с определенной скидкой, размер которой зависит от выполнения некоторых условий. Чтобы создать «WB кошелек», нужно в личном кабинете предоставить данные — свое имя и номер телефона. «WB кошелек» абсолютно бесплатный. Положить на него деньги можно различными способами. Также есть возможность переводить средства с него на банковскую карту — например, в случае возврата товара.

«WB кошелек»: два вида Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Пользователям доступны два вида «WB кошелька»: анонимный и авторизованный. Они дают различные возможности в личном кабинете. Чтобы использовать первый, достаточно номера телефона, на который зарегистрирован личный кабинет. Чтобы использовать второй, требуется больше информации и обязательно нужна авторизация с подтверждением данных через сайт Госуслуг. Время ожидания подтверждения от портала может быть разным: от 1-2 часов до нескольких дней.

Как работает «WB кошелек» Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Пополнить кошелек можно посредством Системы быстрых платежей (СБП). Такая операция доступна как на сайте, так и в мобильном приложении. Средства зачисляются на кошелек по номеру телефона, который привязан к аккаунту на маркетплейсе. Если пользователь уже заплатил за товар на маркетплейсе, а затем решил отказаться от него, то деньги зачисляются на банковскую карту, с которой прошел платеж. Следует помнить, что вывод денег с «WB кошелька» проходит по иным правилам. С 2024 года вывести средства с кошелька на карту может только пользователь, который подтвердил свою учетную запись на Госуслугах. Деньги от промокодов и подарочных сертификатов вывести невозможно, эти средства можно использовать только на маркетплейсе Wildberries.

Что изменилось с июня 2025 года: «WB кошелек» и «WB банк» Фото - © Zakharova Natasha / Фотобанк Лори «WB кошелек», будучи виртуальным счетом для пользователей Wildberries, привязан к счету в «Вайлдберриз Банке» («WB банк»), который открывается одновременно с кошельком. С 20 июня 2025 года «WB кошелек» превратился в полноценный банк, и пользователи в тех местах, где раньше был значок «кошелек», теперь видят надпись «банк», то есть они стали одним целым. Хотя по сути «WB-кошелек» и ранее выполнял функции банковского счета на маркетплейсе. Например, с июня «WB банк» запустил аналог накопительного счета по ставке 18% годовых на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Как правильно вывести свои деньги с «WB банка» Фото - © Adobe Stock Деньги с «WB кошелька», который теперь стал «WB банком», как и прежде, можно вывести на сайте или в мобильном приложении Wildberries. Для этого нужно выполнить следующие шаги: Выбрать значок «WB банк», находящийся справа вверху (он будет на том же месте, где ранее был значок «WB кошелек»). Запросить код на тот номер телефона, который привязан к личному кабинету WB. Далее создать пароль, который будет представлен в виде кода из любых шести цифр. В дальнейшем вход в обновленный кошелек будет осуществляться с помощью данного кода. Нажать кнопку «Перевести». Появится надпись: «Для перевода нужно увеличить лимит — понадобится подтвердить данные на Госуслугах». Следовательно, необходимо выполнить это действие и улучшить кошелек. Система переведет пользователя на сайт Госуслуг, где потребуется верифицировать данные и загрузить фото паспорта и селфи. После того как все эти действия будут выполнены, пользователю станет доступна опция «Перевести». Он сможет выбрать банк для перевода и указать необходимую сумму.