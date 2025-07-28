Как выбрать арбуз и где его лучше покупать

В августе традиционно наступает сезон бахчевых. В материале РИАМО рассказываем, как выбрать арбуз и где его покупать, чтобы не отравиться.

Обратить внимание на точку продажи, где собираетесь купить арбуз Фото - © Мария Евсюкова/РИАМО В Роспотребнадзоре предупреждают, что покупать арбузы нельзя на необорудованных развалах, из автомобилей вдоль дорог и прочих сомнительных местах. У таких продавцов чаще всего нет никаких документов, в том числе и санитарных книжек, ягоды не проходят санитарную экспертизу, к тому же арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы от выхлопных газах автомобилей. Поэтому, покупая ягоду у дороги, есть риски отравиться или подхватить кишечную инфекцию. Лучше выбирать арбуз в магазинах или на официальных развалах, которые открываются в городах в августе. Такие развалы имеют общий дизайн, у них есть навес, торговые точки огорожены, а продукция хранится не на земле, а на стеллажах. В конце рабочего дня арбузы должны убирать с улицы. К тому же стоит обратить внимание на то, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части прямо на развале строго запрещено, так как в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. Поэтому если продавец с легкостью соглашается разрезать ягоду, это повод задуматься и отказаться от покупки.

Проверить документы у продавца арбузов Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО Покупатель вправе проверить документы продавца и запросить документацию и сертификаты на продукцию. Естественно, что в магазине и на санкционированном бахчевом развале гораздо ниже вероятность фальсификаций или отсутствия каких-либо документов. У продавца арбузов должны быть сопроводительные документы – сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Из сертификата можно узнать, сколько и какие удобрения использовались для выращивания. Документы должны быть оригинальными – предоставление копии говорит о том, что, скорее всего, это подделка. Кроме того, на рабочем месте должна быть информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы, продажа бахчевых культур осуществляется при наличии ценников с информацией о наименовании товара и его стоимости. Должны соблюдаться и гигиенические требования. Точка должна содержаться в чистоте, своевременно должен вывозиться мусор и пищевые отходы, продавцы должны иметь медицинские книжки и работать в чистой одежде.

Как выбрать сладкий и спелый арбуз по звуку, внешнему виду, хвостику Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО Хороший арбуз не должен иметь трещин. Лучше всего выбирать ягоду среднего размера со светлым желтым или оранжевым пятном на боку. Чем больше это пятно, тем спелее арбуз. Спелая ягода покрыта твердой блестящей коркой, а при ударе по ней должен быть умеренный звонкий звук и вибрация. Спелый арбуз как бы пружинит под ударом. У спелой ягоды хвостик высохший, но это не всегда является признаком спелости. Хвостик у арбуза высыхает на бахче, когда он созрел и перестал получать влагу. Но при длительной транспортировке ягоды тоже будут с высохшими хвостиками, даже если собраны были с еще зелеными. Поэтому этот признак не однозначен, если только арбуз не приобретается в непосредственной близости от бахчи.

Как проверить арбуз на нитраты Фото - © Сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом. Портативные домашние измерители не дают достоверных результатов, к тому же втыкать прибор во все арбузы в магазинах и на развалах не самая хорошая идея. Плюс каждый раз при проверке нужно обеспечивать стерильность и самого прибора, и проверяемого продукта. Проверять арбуз на нитраты лучше уже дома и в случае подозрений просто вернуть товар. Чтобы не отравиться арбузом, напичканным нитратами, нужно посмотреть на его мякоть. Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. Кроме того, у химического арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, а в норме она должна искриться крупинками. Мякоть хорошего арбуза должна иметь красный цвет с различными оттенками, но не слишком яркой. Семена должны быть вызревшими, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти ягод сочная, нежная, без слизи и сладкая на вкус. Также можно проверить арбуз, растерев его кусочек в воде. Если вода просто помутнеет, то ягоду можно смело есть, если же вода стала красного или розового цвета, то арбуз перекормлен нитратами и от его употребления лучше отказаться.