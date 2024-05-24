Как улучшить условия труда в офисе: 8 полезных советов

Советы, как сделать более комфортными условия труда для сотрудников, читайте в материале.

Организуйте рабочее пространство Фото - © Freepik.com Главную роль в комфортном рабочем пространстве играет стол. Он должен быть достаточно просторным, чтобы на нем могло свободно разместиться все необходимое: компьютер с большим монитором (или даже двумя), документы, канцелярские принадлежности, личные вещи и фото любимого котика. Высота должна быть такой, чтобы руки свободно размещались на столе, когда сотрудник работает за компьютером. Это помогает избежать напряжения в плечах и спине, снижая риск развития проблем с осанкой. Плюсом будет, если у стола есть возможность регулировки высоты, это позволит адаптировать рабочее место под индивидуальные потребности. Хорошо, если стол оснащен дополнительными полками или ящиками для хранения, чтобы рабочая поверхность оставалась аккуратной. Офисное кресло должно быть таким, чтобы сидеть было комфортно несколько часов подряд. В неудобном кресле затекает тело, начинает болеть спина, шея и голова, и хочется сбежать домой. Кресло должно иметь мягкое сиденье, поддержку для спины и регулируемые подлокотники. Важно, чтобы высоту кресла можно было подстроить под свой рост. Хорошо, если спинка будет откидной, чтобы в перерыве в работе можно было полежать минут 10-15 с закрытыми глазами. Заказать удобные кресла для офиса можно в hoff.ru или DNS. Фото - © Hoff.ru Не стоит забывать об освещении: глаза не должны уставать, даже если приходится работать за компьютером несколько часов подряд. Свет должен быть равномерным, ярким, но не резким. Лучше всего, если есть возможность настроить индивидуальное освещение.

Обеспечьте климат-контроль Фото - © Freepik.com Наличие системы климат-контроля в офисе не только обеспечивает комфортные условия для работы сотрудников, но и выигрышно сказывается на имидже компании. В помещении не должно быть слишком душно или слишком холодно. Летом при жаре быстро наступает усталость, сложно сосредоточиться на работе, а зимой сотрудники могут часто простужаться и болеть. Оптимальные условия для офисов: температура воздуха 20-24 градуса;

влажность 40-60% (летом чуть выше, зимой – ниже). Комфортные условия положительно сказываются и на климате внутри коллектива. Нередки истории, когда одному сотруднику дует из окна, а другой задыхается от нехватки свежего воздуха. От этого страдают отношения и коммуникация между сотрудниками, а соответственно, – и результаты работы.

Изолируйте офис от посторонних шумов Фото - © Freepik.com Шум из улицы, телефонные звонки и громкие разговоры отвлекают и мешают работе, особенно если это умственный труд. Тишина помогает сконцентрироваться, быстрее выполнять рабочие задачи. Поэтому в идеале стены помещения должны быть сделаны из материала, который не пропускает звук из коридоров и других офисов. Можно оборудовать специальные «комнаты тишины»: звукоизоляционные кабинки, в которых можно вести переговоры или сконцентрироваться на решении задач.

Организуйте доставку обедов в офис за счет компании Фото - © Freepik.com Организация доставки корпоративных обедов в офис – это удобно и выгодно. Во-первых, сотрудникам не нужно тратить время на походы в кафе или магазины, а значит, они могут больше времени уделять отдыху в обеденный перерыв. Во-вторых, разнообразие меню позволит спланировать свой ежедневный рацион. В-третьих, оплачиваемые обеды делают компанию привлекательнее среди работодателей, ведь сотрудники экономят личные деньги. Наконец, общие корпоративные обеды сближают людей, помогают лучше узнать коллег и создают более дружелюбную атмосферу в офисе. В Москве лидерами в сфере доставки обедов в офис являются «Ложка.ру», «Обеды Смайл» и «Наша кухня». «Ложка.ру» работает на рынке более 5 лет и пользуется большим спросом. В ассортименте — готовые завтраки, первые, вторые блюда, салаты, десерты и комплексные обеды. Блюда доставляются в удобных одноразовых контейнерах. Доставка происходит в назначенное время, а каждый сотрудник может пообедать в любое удобное время. Фото - © "Ложка.ру" Фото - © "Ложка.ру" Фото - © "Ложка.ру" «Обеды Смайл» кормит клиентов обедами с 2009 года. Работает не только в будние, но и в выходные и праздничные дни. В меню - как готовые обеды, так и отдельные блюда на выбор. Фото - © "Обеды Смайл" Фото - © "Обеды Смайл" Фото - © "Обеды Смайл" «Наша кухня» — сервис доставки вкусных обедов в Москве. Есть бонусная программа с кешбэком, где за блюда возвращаются баллы, которые можно потратить на подарочные карты либо купить понравившееся блюдо. Стоимость комплексного обеда начинается от 255 рублей. Фото - © "Наша кухня" Фото - © "Наша кухня" Фото - © "Наша кухня"

Установите кофемашину и кулер с водой Фото - © Freepik.com Собственная кофемашина и запасы кофе — это плюс для офиса: чтобы взбодриться, сотрудникам не придется бежать в ближайшую кофейню или столовую. Кофемашина для офиса должна быть интуитивно понятной в использовании и обслуживании, а объем резервуаров для кофе и воды - таким, чтобы напитка хватало всем сотрудникам. Выбрать кофемашину можно на «Яндекс.Маркете», в «Технопарке» или «МВидео». Установка кулера в офис — простой способ решения вопроса с питьевой водой для компаний. Такой сервис может обеспечить, например, «Водовоз.ру». Рядом с кулером можно организовать одноразовые стаканчики.

Оборудуйте спортивный уголок Фото - © Freepik.com Сидячий образ жизни вреден для здоровья. Поэтому следует оборудовать в офисе спортивный уголок с тренажерами или комнату для занятий спортом, если позволяет пространство. Для физкультминутки в перерывах между работой подойдут велотренажер, турник, кистевые эспандеры и резинки. Если территория большая, можно установить теннисный стол, стол для шахмат и небольшие спортивные снаряды, чтобы каждый сотрудник нашел себе активность по душе. Купить спортивные снаряды и тренажеры можно в «Спортмастере», «Технопарке».

Организуйте зону релаксации Фото - © Freepik.com Зона релаксации может быть совмещена со спортивным уголком, а может и находиться отдельно. Для эконом-варианта подойдет массажное кресло или мягкие пуфики. В большом пространстве можно организовать зону для йоги, музыкальную комнату и капсулы для сна, где сотрудники могут вздремнуть.

Соорудите мини-библиотеку Фото - © Unsplash.com Организуйте в офисе мини-библиотеку с книгами про саморазвитие, эффективное управление временем, психологию. Во-первых, это позволит сотрудникам не тратить деньги и время на поиски и покупку книг, а во-вторых, они получат возможность прокачать собственные софт-скиллы, которые помогут не только в работе, но и в жизни. А теперь представьте, что после прочтения этих книг, сотрудники собираются и обсуждают их. Это не только полезно, но и весело. Во-первых, такие обсуждения сплачивают коллектив, люди делятся своими мнениями, полемизируют, учатся друг у друга. Во-вторых, обсуждения помогают лучше усвоить прочитанное и посмотреть на проблемы под разными углами. И как результат, все это может вдохновить сотрудников на новые идеи и достижения в работе. Как вариант можно премировать сотрудников, которые на «летучках» будут делиться инсайтами из прочитанного. Так что мини-библиотека в офисе – это не просто книги на полке, это способ сделать работу интереснее и продуктивнее.