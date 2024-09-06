Как уберечь себя и близких от ненужных покупок на маркетплейсах

Шутка. Все же есть несколько способов ограничить себя в покупках и не растратить весь семейный бюджет.

Сравнивать цены на разных маркетплейсах, чтобы экономить Фото - © Freepik.com Чтобы покупки на онлайн-платформах не обошлись в копеечку не стоит торопиться и нужно сравнивать цены на разных маркетплейсах. Часто один и тот же товар в разных местах стоит по-разному. Кроме того, нужно посмотреть цены на сайтах брендов, чтобы имеет представление о реальной стоимости. Очевидно, что в разы дешевле оригинальную вещь купить нельзя. Исходя из этого, можно сравнить цены и выбрать оптимальную – не самую высокую и не самую низкую, чтобы не купить подделку или некачественный товар. Маркетплейсы часто предлагают похожие товары, кроме того, всегда всплывает сообщение о том, что есть такой же товар, но дешевле. Есть достойные аналоги, которые имеют незначительные отличия, но не теряют качества. Важно, чтобы продавец заявлял о том, что продает аналог, а не «толкает» подделку под видом оригинала. При выборе нужного товара сортируйте его по стоимости, начиная с минимальной. Выбирать стоит исходя из того, насколько вам важна марка и внешние характеристики. В этом смысле покупка ничем не отличается от покупки в обычном магазине, где предлагают товар с небольшим дефектом с хорошей скидкой.

Составлять список покупок Фото - © Adobe Stock И в онлайн-магазинах список покупок поможет значительно сэкономить. Обязательно его составляйте и покупайте только то, что в этом списке записано. Вписывайте в него товары по важности, начиная с самого необходимого. И даже если вы очень любите серфить на маркетплейсах, добавляйте товары в корзину, но не покупайте. Для оформления заказа выберите время, когда вам никто не будет мешать. Спокойно и с трезвой головой снова пролистайте корзину и удалите все то, что добавили туда спонтанно и чего нет в вашем списке.

Выделять отдельный бюджет на маркетплейсы Фото - © Unsplash.com Каждый месяц нужно выделять ограниченный бюджет на маркетплейсы. У крупных платформ есть свои карты, которые можно пополнять. Используйте их, тем более что по ним есть повышенный кешбэк и предусмотрены скидки. Но пополнять эти карты нужно только один раз в месяц. Это поможет обдуманнее относиться к покупкам и думать прежде, чем что-то покупать. Пользуясь рассрочкой на маркетплейсах, оценивайте свои силы и не покупайте очень дорогой товар, за который не сможете расплатиться. Рассрочка помогает расплатиться частями, но в довольно короткий период. А за просрочку предусмотрены проценты, которые значительно выше обычных кредитов. Тут стоит все посчитать, и, возможно, лучше оформить кредит.

Оплачивать покупки картой с кешбэком Фото - © pressfoto/Freepik.com Оплачивайте покупки картой с кэшбэком. Для этого выбирайте карту того банка, где кешбэк выше или выплачивается не баллами, а деньгами. Существуют подписки вроде Ozon Premium, по которым доступны товары с большей скидкой, есть доступ к акциям и спецпредложениям. Поэтому, если вы выбрали один маркетплейс, то подписка поможет сэкономить. Стоит следить за акциями в своих банках, которые в определенный период предлагают повышенный кешбэк на той или иной платформе.

Следить за ценой и использовать промокоды Фото - © Freepik.com Цены на маркетплейсах можно и нужно анализировать. Обычно на платформах видно выросла цена или наоборот упала. Поэтому сразу видно купите вы вещь по завышенной цене или со скидкой. Если покупка срочная, то, конечно, такой способ не поможет сэкономить, а если можно подождать, то стоит добавить товар в корзину и время от времени проверять цену. При снижении сразу покупать. Можно использовать промокоды. Тут главное успевать за акциями. Есть товары, которые хранятся долго и которые можно покупать впрок. Поэтому важно не игнорировать акции, чтобы не упустить выгодные предложения. А они действительно бывают, несмотря на все мифы о том, что все «скидки» - только маркетинговый ход.