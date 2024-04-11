Как проверить кредитную историю, даже если никогда не брали кредит

Как узнать, оформлены ли на вас кредиты, даже если вы никогда не обращались за ними, читайте в материале РИАМО.

Быть бдительным: не оставлять данные и не давать копировать паспорт Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Из-за активизации мошенников, которые крадут персональные данные россиян, в том числе копии паспортов, необходимо время от времени проверять, не оформили ли они на вас кредит. Злоумышленникам достаточно данных паспорта, чтобы получить деньги в банке или микрофинансовой организации (МФО). Поэтому не позволяйте копировать свой паспорт без уважительного повода. Вводите данные паспорта исключительно на защищенных интернет-ресурсах (в адресной строке такого сайта изображен закрытый замок) и только, если это действительно необходимо.

Проверить кредитную историю через БКИ Фото - © Наталья Селиверстова/РИА Новости Лучший способ быстро удостовериться, не стали ли вы жертвой мошенников – проверить свою кредитную историю. Сейчас вся информация о кредитах и займах хранится и доступна и банкам, и физическим лицам. Любая кредитная история хранится в бюро кредитных историй (БКИ), которых существует несколько на данный момент.

Посмотреть свою кредитную историю на Госуслугах Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости Узнать, в каком БКИ находится ваша кредитная история, поможет сервис Госуслуги. Для этого нужно открыть услугу «Получение информации о хранении вашей кредитной истории» и нажать «Начать». После этого проверить корректность данных, которые заполняются автоматически по сведениям из личного кабинета гражданина, и отправить запрос. Ответ придет в личный кабинет достаточно быстро. Он будет содержать список БКИ с активными ссылками, где хранится ваша кредитная история. В настоящее время пользователям приходит информация о трех БКИ. Это АО «Национальное бюро кредитных историй», акционерное общество «Объединенное Кредитное Бюро», ООО «Бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». Нужно перейти по ссылке одного из предложенных БКИ (можно перейти по всем ссылкам при желании), зарегистрироваться на сайте БКИ и запросить свою кредитную историю. Срок ответа каждое бюро устанавливает самостоятельно, но происходит это достаточно быстро.

Сколько раз можно получить кредитную историю бесплатно Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО Важно помнить, что два раза в год кредитную историю в каждом БКИ можно посмотреть бесплатно. Все последующие просмотры нужно оплачивать. Причем у каждого бюро свои тарифы и условия.