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Как правильно выбрать мясо для шашлыка и сэкономить на расходах: полезные советы

Шпаргалки

Фото - © Медиасток.рф

Какое мясо подойдет для шашлыка, как правильно его выбрать и как можно сэкономить на тратах, читайте в материале РИАМО.

Какое мясо лучше подойдет для шашлыка

Фото - © Медиасток.рф

Свинина

Свинина – самое популярное мясо для шашлыка в России. Покупать лучше ошеек (шейку), поскольку она менее жесткая и в меру жирная. Во время приготовления жир растопится и сделает мясо более сочным.

Также для шашлыка подойдет вырезка (мясо заднепоясничной части), корейка на косточке (спинная мышца, которая проходит вдоль позвоночника) и карбонад (спинная часть свиной туши).

Баранина

Для шашлыка лучше покупать мясо молодых барашков: вырезку, корейку или заднюю ногу.

При этом нужно помнить, что баранина имеет специфический запах, который нравится далеко не всем. Чтобы от него избавиться, можно замочить мясо в холодной воде на несколько часов.

Говядина

Для шашлыка из говядины подойдет вырезка, задняя нога и спинка. Лучше всего покупать мясо молодых бычков, поскольку оно сочнее, светлее и мягче. Из «взрослой» говядины шашлык будет более жестким, и его нужно дольше мариновать.

Курица

Курятина – самое низкокалорийное, но самое мягкое мясо для шашлыка, которое не нужно долго мариновать. Куриное мясо самое доступное по стоимости и быстрее всего готовится. Для шашлыка отлично подойдут бедра, голени, окорочка и крылышки. Также можно купить мясо индейки.

На что обращать внимание при выборе мяса для шашлыка

Фото - © Медиасток.рф

При выборе мяса для шашлыка в магазине или на рынке стоит придерживаться следующих правил:

  • отдавать предпочтение охлажденному, а не замороженному мясу;
  • обратить внимание на цвет мяса: в охлажденном виде он должен быть равномерным и глянцевым, а не матовым; свиная шейка должна быть бледно-розовой, телятина и баранина – цвета малины (не темнее), а курятина – светло- или бледно-розовой без серых и зеленоватых оттенков;
  • обратить внимание на цвет жира: если он серо-желтый, то мясо покупать нельзя;
  • понюхать мясо: аромат должен быть приятным или нейтральным; если запах резкий и отталкивающий, мясо, скорее всего, начало портиться;
  • потрогать мясо, чтобы проверить его на свежесть: если ямка, образовавшаяся при надавливании пальцем, быстро исчезла, то его можно покупать;
  • осмотреть мясо со всех сторон: иногда продавцы складывают куски таким образом, чтобы скрыть жилы и жир;
  • мясо должно быть упругим и сухим: если же оно слишком дряблое, влажное или скользкое – это повод отказаться от покупки;
  • не использовать парное мясо (полученное сразу после убоя) – шашлык из него будет слишком жестким.

Как сэкономить на шашлыках

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Снизить расходы на приготовление шашлыков можно следующими способами:

  • использовать мясо курицы: оно дешевле свинины, баранины и говядины;
  • купить мангал и уголь онлайн: в интернет-магазине можно сравнить цены и выбрать самый бюджетный вариант;
  • сделать мангал самому (например, из кирпичей);
  • приготовить маринад дома: это обойдется дешевле, чем купить готовый;
  • приготовить шашлык в духовке: вместо шампуров подойдут деревянные шпажки, на них можно нанизать куски мяса и выложить на решетку, а под нее поставить противень, чтобы туда стекал сок;
  • добавить овощей: чтобы сократить расходы на мясо, но точно наесться, можно купить к шашлыку овощи, например, картошку, огурцы или помидоры, а также зелень;
  • скинуться на шашлык с родственниками, друзьями или соседями, разделив траты поровну.