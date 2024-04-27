Как правильно выбрать мясо для шашлыка и сэкономить на расходах: полезные советы

Какое мясо лучше подойдет для шашлыка

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Свинина

Свинина – самое популярное мясо для шашлыка в России. Покупать лучше ошеек (шейку), поскольку она менее жесткая и в меру жирная. Во время приготовления жир растопится и сделает мясо более сочным.

Также для шашлыка подойдет вырезка (мясо заднепоясничной части), корейка на косточке (спинная мышца, которая проходит вдоль позвоночника) и карбонад (спинная часть свиной туши).

Баранина

Для шашлыка лучше покупать мясо молодых барашков: вырезку, корейку или заднюю ногу.

При этом нужно помнить, что баранина имеет специфический запах, который нравится далеко не всем. Чтобы от него избавиться, можно замочить мясо в холодной воде на несколько часов.

Говядина

Для шашлыка из говядины подойдет вырезка, задняя нога и спинка. Лучше всего покупать мясо молодых бычков, поскольку оно сочнее, светлее и мягче. Из «взрослой» говядины шашлык будет более жестким, и его нужно дольше мариновать.

Курица

Курятина – самое низкокалорийное, но самое мягкое мясо для шашлыка, которое не нужно долго мариновать. Куриное мясо самое доступное по стоимости и быстрее всего готовится. Для шашлыка отлично подойдут бедра, голени, окорочка и крылышки. Также можно купить мясо индейки.