Как правильно выбрать мясо для шашлыка и сэкономить на расходах: полезные советы
Фото - © Медиасток.рф
Какое мясо подойдет для шашлыка, как правильно его выбрать и как можно сэкономить на тратах, читайте в материале РИАМО.
Какое мясо лучше подойдет для шашлыка
Фото - © Медиасток.рф
Свинина
Свинина – самое популярное мясо для шашлыка в России. Покупать лучше ошеек (шейку), поскольку она менее жесткая и в меру жирная. Во время приготовления жир растопится и сделает мясо более сочным.
Также для шашлыка подойдет вырезка (мясо заднепоясничной части), корейка на косточке (спинная мышца, которая проходит вдоль позвоночника) и карбонад (спинная часть свиной туши).
Баранина
Для шашлыка лучше покупать мясо молодых барашков: вырезку, корейку или заднюю ногу.
При этом нужно помнить, что баранина имеет специфический запах, который нравится далеко не всем. Чтобы от него избавиться, можно замочить мясо в холодной воде на несколько часов.
Говядина
Для шашлыка из говядины подойдет вырезка, задняя нога и спинка. Лучше всего покупать мясо молодых бычков, поскольку оно сочнее, светлее и мягче. Из «взрослой» говядины шашлык будет более жестким, и его нужно дольше мариновать.
Курица
Курятина – самое низкокалорийное, но самое мягкое мясо для шашлыка, которое не нужно долго мариновать. Куриное мясо самое доступное по стоимости и быстрее всего готовится. Для шашлыка отлично подойдут бедра, голени, окорочка и крылышки. Также можно купить мясо индейки.
На что обращать внимание при выборе мяса для шашлыка
Фото - © Медиасток.рф
При выборе мяса для шашлыка в магазине или на рынке стоит придерживаться следующих правил:
- отдавать предпочтение охлажденному, а не замороженному мясу;
- обратить внимание на цвет мяса: в охлажденном виде он должен быть равномерным и глянцевым, а не матовым; свиная шейка должна быть бледно-розовой, телятина и баранина – цвета малины (не темнее), а курятина – светло- или бледно-розовой без серых и зеленоватых оттенков;
- обратить внимание на цвет жира: если он серо-желтый, то мясо покупать нельзя;
- понюхать мясо: аромат должен быть приятным или нейтральным; если запах резкий и отталкивающий, мясо, скорее всего, начало портиться;
- потрогать мясо, чтобы проверить его на свежесть: если ямка, образовавшаяся при надавливании пальцем, быстро исчезла, то его можно покупать;
- осмотреть мясо со всех сторон: иногда продавцы складывают куски таким образом, чтобы скрыть жилы и жир;
- мясо должно быть упругим и сухим: если же оно слишком дряблое, влажное или скользкое – это повод отказаться от покупки;
- не использовать парное мясо (полученное сразу после убоя) – шашлык из него будет слишком жестким.
Как сэкономить на шашлыках
Фото - © Unsplash.com
Снизить расходы на приготовление шашлыков можно следующими способами:
- использовать мясо курицы: оно дешевле свинины, баранины и говядины;
- купить мангал и уголь онлайн: в интернет-магазине можно сравнить цены и выбрать самый бюджетный вариант;
- сделать мангал самому (например, из кирпичей);
- приготовить маринад дома: это обойдется дешевле, чем купить готовый;
- приготовить шашлык в духовке: вместо шампуров подойдут деревянные шпажки, на них можно нанизать куски мяса и выложить на решетку, а под нее поставить противень, чтобы туда стекал сок;
- добавить овощей: чтобы сократить расходы на мясо, но точно наесться, можно купить к шашлыку овощи, например, картошку, огурцы или помидоры, а также зелень;
- скинуться на шашлык с родственниками, друзьями или соседями, разделив траты поровну.