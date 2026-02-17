Как правильно утилизировать старый автомобиль в 2026 году и получить за это деньги

В материале РИАМО читайте о том, как правильно утилизировать старый автомобиль, кому могут отказать и можно ли получить за это деньги.

Что такое утилизация автомобиля и зачем она нужна

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Любой автомобиль рано или поздно приходит в негодность и превращается в гниющую недвижимость. От такого автохлама нужно избавляться — и не только потому, что машина старая. В первую очередь, автомобиль — это источник растрат на налоги: пока он не утилизирован и не снят с учета, владелец ежегодно будет продолжать платить налог. К тому же номера могут скопировать, и придется оплачивать штрафы.

Процедура утилизации регулируется Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», и это не то же самое, что просто разобрать авто по винтикам и использовать запчасти. Транспортный налог продолжит начисляться, а владелец может быть оштрафован за нарушение экологических норм.

Утилизация автомобиля — это его полное физическое и юридическое уничтожение. То есть авто нужно не просто поставить под пресс, но и снять с учета в ГАИ.

Какие автомобили попадают на утилизацию

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

В большинстве случаев утилизируют автомобили, которые начали ржаветь, гнить и содержание которых обходится «в копеечку». Но утилизации подвергаются и машины, которые серьезно пострадали в ДТП, а их восстановление будет стоить столько же, сколько и новый автомобиль. Так что уничтожить можно не только старый и поживший автохлам, но и вполне новую машину, если ее уже не восстановить.

Найти компанию по утилизации Пункт приема автомобилей для утилизации найти несложно, достаточно вбить задачу в любой поисковик. Важно проверить найденный пункт на наличие лицензии, ведь нужно получить свидетельство об утилизации, без которого авто невозможно снять с учета в ГАИ. Проверить пункт утилизации на лицензию можно на сайте Росприроднадзора. У организации должна быть лицензия на работу с отходами I–IV классов опасности. В форме поиска достаточно ввести название нужного субъекта Федерации (например, Московская область), чтобы получить полный список уполномоченных компаний.

Проверить комплектность своего автомобиля Получить оплату за свой автохлам можно будет, только если он будет полностью укомплектован. Если у него не хватит деталей, за утилизацию придется доплатить. Так что не получится сдать только то, что не удалось продать по отдельности. Перед приемом машины техник проверяет наличие ключевых узлов: трансмиссии, двигателя, аккумулятора и прочего.

Доставить авто в пункт приема и получить свидетельство Выбрав центр, можно договариваться о доставке авто на площадку. Вместе с машиной нужно привезти документы — ПТС, СТС и ваш паспорт. В ПТС может стоять отметка об уплате утильсбора, обычно она на желтом фоне. Если такая отметка отсутствует, доказать факт оплаты практически невозможно, придется платить. Но большинство автомобилей в России имеют такую отметку, так как нагрузка по оплате сбора чаще всего лежит на тех, кто ввозит авто, то есть сумма утильсбора уже включена в стоимость машины. Рассчитать утильсбор помогут в конкретной выбранной компании или с помощью онлайн-калькулятора. Для доставки можно вызвать эвакуатор. К слову, многие крупные центры могут предоставлять эвакуатор бесплатно, если машина в полном сборе.

Получить документы об утилизации и снять авто с учета По итогам утилизации собственник получает свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства. Только с ним можно записываться на прием в ГАИ. Сделать это можно через «Госуслуги». Для снятия с учета кроме свидетельства понадобятся паспорт владельца машины, заявление о совершении регистрационного действия, регистрационные знаки авто, ПТС и СТС. Госпошлину оплачивать не нужно. После того, как автомобиль снимут с учета, собственнику перестанут начислять транспортный налог. Важно помнить, что перед снятием машины с учета нужно проверить все штрафы. С неоплаченными долгами автохлам с учета не снимут.

Когда могут отказать в утилизации автомобиля

Фото - © Акиньшин Владимир / Фотобанк Лори

В утилизации машины владельцу могут отказать в следующих случаях:

если владелец не является гражданином Российской Федерации;

если у владельца отсутствуют все или некоторые документы на автомобиль (документы придется восстанавливать);

если на транспортное средство наложен запрет или ограничение регистрационных действий: арест, залог, судебное решение;

при отсутствии ключевых узлов и элементов транспортного средства — от двигателя до приборной панели.

Как заработать на утилизации автомобиля

Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

Есть несколько вариантов заработать на утилизации авто: