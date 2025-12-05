Как правильно составить карту желаний на 2026 год: пошаговая инструкция

О том, как правильно составить карту желаний на 2026 год, РИАМО рассказала профессиональный астролог Ирина Терещенко.

Что такое карта желаний и как она работает Фото - © Сгенерировано ИИ Карта желаний — это коллаж, который отражает ваши истинные цели и мечты. Вы создаете ее, наклеивая на бумагу картинки и надписи, которые символизируют то, чего хотите достичь в разных сферах жизни. Она работает на основе принципов психологии. Когда вы регулярно смотрите на свои визуализированные цели, они лучше закрепляются в вашем подсознании. «Это помогает вашему мозгу чаще замечать возможности, связанные с желаниями, и направляет ваши действия в нужную сторону. Вы начинаете неосознанно принимать решения и совершать поступки, которые приближают вас к мечте», — говорит Ирина Терещенко.

Когда составляется карта желаний Фото - © Сгенерировано ИИ Для составления карты желаний в декабре 2025 года наиболее благоприятными будут день новолуния 20 декабря и дни растущей Луны с 21 по 31 декабря. 21 декабря совпадает с днем зимнего солнцестояния, и это сильный символический день для новых начинаний. Однако главное условие для работы с картой — это ваше состояние. Если в указанные даты вы чувствуете усталость или стресс, перенесите создание карты на любой другой день растущей Луны, когда у вас будут вдохновение и силы. «Эмоциональный подъем важнее календарной даты, а если вы устали, злитесь или вам все равно, то и энергия в карту придет такая же», — отмечает Ирина Терещенко.

Как правильно оформить карту желаний Фото - © Сгенерировано ИИ Главные правила составления карты желаний просты. Сначала подумайте, чего вы на самом деле хотите в разных сферах. Возьмите большой лист бумаги или доску и разделите ее на девять секторов: Центр. Это вы сами.

Деньги (юго-восток).

Достижения (юг).

Любовь и отношения (юго-запад).

Семья, дом, здоровье (восток).

Творчество и дети (запад).

Знания и мудрость (северо-восток).

Карьера (север).

Путешествия (северо-запад). Используйте только свои истинные желания, формулируйте их позитивно и в настоящем времени. Найдите в интернете или журналах яркие, красивые картинки, которые точно отражают каждую вашу мечту. Они должны вызывать у вас радость и ощущение, что это ваше. Расположите на листе свою самую счастливую фотографию по центру. Вокруг нее наклейте картинки-желания, размещая их в том секторе, который за них отвечает. К каждой картинке подпишите коротко и позитивно, как будто это уже сбылось.

Как обращаться к карте желаний Фото - © Сгенерировано ИИ Сделайте карту красивой, чтобы на нее было приятно смотреть. Повесьте ее там, где будете видеть каждый день, и просто смотрите на нее несколько минут, представляя, что все эти желания уже исполнились — почувствуйте эту радость. При этом, по словам Ирины Терещенко, важно вести себя так, как как будто ваши мечты уже начинают сбываться. «Если на карте есть новая работа, то начните прокачивать для нее навыки. Если есть путешествие, то начните понемногу копить или изучать язык этой страны», — советует астролог.