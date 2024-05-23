Как правильно пользоваться кредитной картой и получать выгоду: полезные советы

Привыкать пользоваться кредиткой для повседневных трат не стоит, иначе расходы будут превышать доходы. Лучше расплачиваться ею для определенных конкретных целей.

Кредитную карту стоит оформлять дисциплинированным заемщикам, которые умеют планировать свои расходы и вовремя погашать задолженность. Чтобы пользоваться кредиткой на постоянной основе, нужно иметь регулярный стабильный доход, иначе пользователя ждут просрочки, которые могут негативно отразиться на кредитной истории.

Оплачивать покупки кредитной картой можно в магазинах, ресторанах, фитнес-клубах, салонах красоты и других организациях, где доступна безналичная оплата, а также услуги ЖКХ, мобильную связь и интернет. Оплата покупок в интернете происходит так же, как и в случае с дебетовой картой: нужно ввести номер, срок действия и СVV-код пластика, указанный с обратной стороны.

оплаты товаров на сомнительных сайтах – это чревато тем, что данные карты могут быть украдены, что может привести не только к потере средств, но и к начислению максимальных процентов по долгу сразу на весь лимит по карте;

пополнения электронных кошельков и покупки криптовалюты – такие операции банк относит не к покупкам, а к переводам частным лицам, на сумму которых будут начислены проценты;

оплаты ставок, лотерей и онлайн-игр – эти транзакции банк приравнивает к снятию наличных, а значит возьмет с них комиссию;

Как правильно пользоваться кредитной картой, чтобы не платить проценты

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Если пользоваться кредиткой грамотно, можно не только не платить по ней комиссии и проценты, но еще и зарабатывать. Для этого нужно придерживаться определенных правил.

Выбирать бесплатные карты

Кредитные карты бывают платными, условно бесплатными и безусловно бесплатными.

За пользование платным пластиком банк взимает комиссию по умолчанию. Для того чтобы не взималась плата за пользование условно бесплатными картами, нужно совершать по ним регулярные покупки на определенную сумму. За выпуск и обслуживание безусловно бесплатных карт банк не берет комиссию.

Погашать задолженность до окончания льготного периода

Главное преимущество кредитных карт – это наличие грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты. Обычно такой период длится от 50 до 60 дней.

Льготный период состоит из расчетного и платежного периодов. Задолженность по покупкам, совершенным в расчетном периоде, нужно полностью погасить до окончания платежного периода, чтобы банк не начислил проценты за использование кредита. Чем дольше не выплачивается долг, тем больше начисляется процентов.

Не обналичивать и не переводить деньги

Кредитная карта предназначена для безналичной оплаты товаров и услуг. За снятие наличных банк взимает большие комиссии или начисляет высокие проценты, поскольку ему не выгоден вывод денег.

Иногда клиенты хотят схитрить, переводя деньги с кредитной карты на дебетовую, чтобы снять наличные без процентов. Однако за исходящий перевод также удерживается комиссия, так что выгоды не будет.

Пользоваться бонусами и милями

Бонусы или кешбэк – это вознаграждение от банка, которое начисляется за покупки в баллах или рублях. Потратить их можно на новые покупки или на оплату услуг банка.

Кроме этого, можно пользоваться милями. Это разновидность бонусных баллов, которые можно потратить на авиабилеты или обменять на рубли за купленные ранее билеты. Обычно мили копятся быстрее, чем бонусные баллы или рубли.

Зарабатывать на остатке средств

Можно открыть вклад, накопительный счет или дебетовую карту с процентом на остаток, в течение месяца расплачиваться за все покупки кредитной картой, накапливая и используя бонусы, а в конце льготного периода перевести на нее деньги с доходного счета и погасить долг по кредитке.