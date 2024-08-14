Как получить компенсацию от застройщика за строительные недостатки: алгоритм действий
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За какие недостатки жилья стоит предъявлять претензию застройщику и как взыскать с него деньги за некачественный ремонт, читайте в материале РИАМО.
В каких случаях можно требовать устранения строительных недостатков
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Собственник жилья имеет право предъявлять претензию к застройщику, если в жилом помещении выявлены следующие недостатки:
- трещины в полу, стенах или потолке;
- неровности бетонной стяжки или вовсе ее отсутствие, перепады уровня пола;
- кривые стены;
- смежные плиты не примыкают плотно друг к другу, промежутки между стыками плит ничем не заполнены;
- отсутствие гидроизоляции в санузле;
- нет межкомнатных перегородок;
- неработающая электрика, замкнувшая проводка;
- отсутствие газо- и электроснабжения;
- неисправность вентиляции;
- некачественно сделанный косметический ремонт (неровно наклеенные обои, битая плитка и т. д.);
- плесень или гниль на стенах, полу или потолке;
- расхождение внешнего вида квартиры с проектной документацией.
Предъявлять претензию к застройщику можно также в случае выявления скрытых дефектов, например, повышенного радиационного фона, опасного электромагнитного излучения, выделения некачественными стройматериалами вредных веществ (таких как аммиак, формальдегид и прочее).
Какую компенсацию можно получить за некачественный ремонт в квартире
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Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев рассказал о том, на какие компенсационные выплаты и мероприятия может претендовать собственник жилья, обнаруживший некачественный ремонт в квартире.
В первую очередь, владелец жилья, заключивший договор долевого строительства (ДДУ), вправе потребовать от застройщика безвозмездно устранить выявленные недостатки в оговоренные сроки, отметил эксперт.
«Если же речь идет о другом типе договора, при котором большая часть суммы за выполненные работы оплачивается заказчиком после завершения ремонта, то возможен пересмотр этой суммы в сторону уменьшения. Сумма будет снижена пропорционально стоимости устранения выявленных недостатков. Для этого потребуется заключение профильного специалиста», — рассказал юрист.
В соответствии со статьей 13 закона «О защите прав потребителей», собственник жилья также вправе требовать:
- неустойку за нарушение сроков строительства вследствие устранения дефектов;
- возмещения своих расходов и убытков, понесенных в результате самостоятельного устранения недостатков;
- компенсацию морального вреда, связанного с дискомфортом и неудобствами от некачественного ремонта.
Кроме этого, владелец жилья имеет право на 50% от штрафа, который присудят застройщику за нарушение сроков строительства, отказ устранять дефекты или игнорирование досудебной претензии, добавил Авдеев.
Что делать, если дефект обнаружен во время приемки квартиры
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Если в ходе приемки квартиры обнаружен некачественный ремонт, то в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ, дольщик вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения недостатков.
Директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров рекомендует при отказе от приемки жилья незамедлительно вызвать независимого эксперта для фиксации всех недостатков квартиры в экспертном заключении и определения размера стоимости их устранения.
При отказе от приемки квартира не считается переданной и для застройщика начинает начисляться неустойка за просрочку передачи квартиры в размере 1/150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки исходя из общей цены договора.
Что делать, если дефект обнаружен после приемки квартиры
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Если квартира принята с недостатками с указанием на это в акте, либо недостатки были обнаружены после принятия квартиры, то также рекомендуется вызвать независимого эксперта для фиксации всех недостатков квартиры в экспертном заключении и определения размера стоимость устранения недостатков.
«После составления такого заключения следует направить претензию застройщику с требованием об устранении недостатков. При просрочке исправления выявленных недочетов гражданин вправе требовать выплаты неустойки в размере 1% от стоимости устранения недостатков за каждый день просрочки», — отметил Александров.
Как взыскать деньги с застройщика за некачественный ремонт жилья: алгоритм действий
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Юрист рассказал, как действовать при обнаружении некачественного ремонта в квартире.
Вызвать независимого эксперта для фиксации недостатков
Первое, что нужно сделать — это зафиксировать выявленные недостатки на фото или видео. Затем необходимо обратиться к независимому эксперту для проведения строительно-технической экспертизы.
Застройщика жилья нужно уведомить о проведении исследования не позднее, чем за 3 рабочих дня, если он зарегистрирован в том же регионе, где находится объект недвижимости, или за 5 рабочих дней, если жилье и девелопер находятся в разных регионах.
По результатам экспертизы специалист напишет заключение с указанием причин возникновения недостатков и стоимости восстановительного ремонта.
Если экспертиза проводилась за свой счет, рекомендуется сохранить чек с указанием стоимости услуги. Расходы на независимых экспертов компенсирует в дальнейшем застройщик, если суд вынесет решение в пользу собственника жилья.
Направить застройщику претензию
В претензии необходимо максимально четко и достоверно описать выявленные недочеты. В ней можно требовать устранения недостатков, соразмерного уменьшения стоимости квартиры или денежной компенсации за ремонт.
Также необходимо указать срок исполнения требований (разумный срок для выплаты компенсации — 10 дней с момента получения претензии).
Отправить претензию нужно заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если застройщик не устранил недостатки, Александров советует направить в его адрес еще одну претензию о взыскании неустойки, рассчитанной на день направления претензии и взыскании расходов на устранение недостатков, определенных оценщиком.
Обратиться в суд
Если же застройщик не удовлетворил претензию, то следует обратиться в районный суд по месту жительства гражданина, либо по месту жительства застройщика, либо по месту заключения ДДУ.
«В иске нужно заявить о взыскании неустойки, рассчитанной на дату подачи иска, убытков в виде стоимости устранения недостатков, компенсации морального вреда (ее размер гражданин определяет по своему усмотрению), штрафа в размере 50% от суммы удовлетворенного судом иска и компенсации расходов на юриста», — пояснил юрист.
К исковому заявлению необходимо приложить копию ДДУ, копию претензии к застройщику с надлежащей отметкой о вручении, акт о выявленных недостатках (заключение независимой экспертизы), а также квитанции и описи, подтверждающие отправку иска застройщику.
Получить исполнительный лист в суде и передать его приставам
Если суд вынес решение в пользу собственника жилья, необходимо получить исполнительный лист и передать его в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая займется взысканием денежной компенсации с застройщика. Эта процедура занимает несколько месяцев.