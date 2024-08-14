Как получить компенсацию от застройщика за строительные недостатки: алгоритм действий

Предъявлять претензию к застройщику можно также в случае выявления скрытых дефектов, например, повышенного радиационного фона, опасного электромагнитного излучения, выделения некачественными стройматериалами вредных веществ (таких как аммиак, формальдегид и прочее).

плесень или гниль на стенах, полу или потолке;

некачественно сделанный косметический ремонт (неровно наклеенные обои, битая плитка и т. д.);

смежные плиты не примыкают плотно друг к другу, промежутки между стыками плит ничем не заполнены;

неровности бетонной стяжки или вовсе ее отсутствие, перепады уровня пола;

трещины в полу, стенах или потолке;

Собственник жилья имеет право предъявлять претензию к застройщику, если в жилом помещении выявлены следующие недостатки:

Какую компенсацию можно получить за некачественный ремонт в квартире

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Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев рассказал о том, на какие компенсационные выплаты и мероприятия может претендовать собственник жилья, обнаруживший некачественный ремонт в квартире.

В первую очередь, владелец жилья, заключивший договор долевого строительства (ДДУ), вправе потребовать от застройщика безвозмездно устранить выявленные недостатки в оговоренные сроки, отметил эксперт.

«Если же речь идет о другом типе договора, при котором большая часть суммы за выполненные работы оплачивается заказчиком после завершения ремонта, то возможен пересмотр этой суммы в сторону уменьшения. Сумма будет снижена пропорционально стоимости устранения выявленных недостатков. Для этого потребуется заключение профильного специалиста», — рассказал юрист.

В соответствии со статьей 13 закона «О защите прав потребителей», собственник жилья также вправе требовать:

неустойку за нарушение сроков строительства вследствие устранения дефектов;

возмещения своих расходов и убытков, понесенных в результате самостоятельного устранения недостатков;

компенсацию морального вреда, связанного с дискомфортом и неудобствами от некачественного ремонта.

Кроме этого, владелец жилья имеет право на 50% от штрафа, который присудят застройщику за нарушение сроков строительства, отказ устранять дефекты или игнорирование досудебной претензии, добавил Авдеев.