Как перевести деньги с сим-карты на банковскую карту

В материале РИАМО рассказываем о различных способах перевода средств со счета мобильного телефона на банковскую карту.

Операторы мобильной связи позволяют перевести деньги с лицевого счета (сим-карты) на банковскую карту, но стоит учитывать, что при таком переводе списывается комиссия (обычно около 4-6%, но возможны варианты). Сотовые операторы периодически меняют размер комиссии – поэтому, чтобы узнать актуальный процент, имеет смысл обратиться в техподдержку оператора.

Как вывести деньги с сим-карты с помощью мобильного приложения Фото - © Фотобанк Лори Для абонентов сети МТС В приложении нужно открыть раздел «Деньги», затем выбрать вкладку «По номеру телефона». Здесь можно будет ввести номер карты и сумму перевода. Остаток на счете не должен быть менее 10 рублей. Для абонентов сети Мегафон В приложении необходимо открыть раздел «Финансы», затем перейти во вкладку «Перевод на карту банка». Необходимо ввести номер карты и подтвердить операцию по коду, который вы получите в SMS. Для абонентов сети Билайн В приложении нужно открыть раздел «Каталог», затем перейти во вкладку «Оплата и финансы», во внутренней вкладке «Переводы с баланса» выбрать вариант «На карту». Здесь можно ввести номер карты и сумму. Для абонентов сети Теле2 В приложении нужно выбрать раздел «Финансы», перейти во вкладку «Переводы» и выбрать пункт меню «С телефона на карту». Обычно перевод проходит в течение нескольких минут, но срок может быть увеличен в зависимости от условий банка. Остаток на счете не должен быть менее 1 рубля. Для абонентов сети Yota В приложении нужно войти в раздел «Деньги», выбрать пункт «Перевести» и пункт меню «На карту», затем ввести номер карты и сумму перевода.

Как вывести деньги с сим-карты по SMS Фото - © Фотобанк Лори Для абонентов сети МТС Необходимо отправить SMS на номер 6111, в тексте сообщения написать cart, далее номер карты (16 цифр) и сумму перевода. Остаток на счете не должен быть меньше 10 рублей. Для абонентов сети Мегафон Нужно отправить SMS на номер 8900, сообщение должно состоять из слова cart, номера карты и суммы, все позиции разделяются пробелами. Для абонентов сети Билайн Отправьте бесплатную SMS на номер 7878, в сообщении укажите номер карты (16 цифр) и через пробел сумму перевода. Деньги зачисляются на карту или счет в течение 3 рабочих дней. Для абонентов сети Теле2 Отправьте SMS на короткий номер 145, в сообщении укажите номер карты (16 цифр) и через пробел – сумму перевода. Остаток средств на вашем счете не должен быть меньше 1 рубля. Для абонентов сети Yota Перевод денег по SMS в сети Yota не предусмотрен.

Как вывести деньги с сим-карты на сайте оператора Фото - © Фотобанк Лори Для абонентов сети МТС На странице оператора есть раздел, в котором можно перевести деньги со счета телефона по номеру карты. Для подтверждения оплаты придет SMS-сообщение. Для абонентов сети Мегафон На официальном сайте оператора авторизуйтесь, затем нажмите ссылку «Оплата», выберите пункт «Денежные переводы». Далее нужно будет ввести номер банковской карты и сумму перевода. Для абонентов сети Билайн На сайте оператора есть раздел, в котором можно перевести денежные средства с лицевого счета сим-карты на банковскую карту. Для подтверждения платежа вам придет SMS. Деньги зачисляются на карту или счет в течение 3 рабочих дней. Для абонентов сети Теле2 Необходимо зайти на сайт оператора, в раздел «Платежи и переводы», ввести номер телефона, сумму и номер банковской карты получателя. Подтверждение перевода происходит по SMS. Обычно денежные средства зачисляются в течение часа, но срок зависит от политики конкретного банка и может быть увеличен до 5 рабочих дней. Для абонентов сети Yota Сайт оператора предлагает возможность перевести деньги на банковскую карту со счета телефона. Также можно перевести средства на банковский счет, в этом случае необходимо ввести номер счета, БИК банка и ФИО получателя. Перевод может занять от нескольких минут до 5 дней.

Как вывести деньги с сим-карты с помощью USSD Фото - © Фотобанк Лори Для абонентов сети МТС Набрать *611*номер карты*сумма# и нажать на кнопку вызова. Для абонентов сети Мегафон USSD-служба Мегафона позволяет перевести деньги на мобильный счет другого абонента. Для этого нужно набрать команду *323*сумма*номер абонента# и нажать «вызов». Для абонентов сети Билайн USSD-служба Билайна позволяет перевести деньги на мобильный счет другого абонента. Для этого нужно набрать команду *145#, нажать «вызов» и следовать инструкции. Для абонентов сети Теле2 Теле2 позволяет перевести деньги с сим-карты на мобильный счет другого абонента. Для этого нужно набрать команду *145# и выбрать соответствующий пункт меню. Для абонентов сети Yota USSD-переводы для абонентов Yota недоступны.

Как вывести деньги с сим-карты без комиссии Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори Чтобы получить все деньги с баланса сим-карты и не платить комиссию, у всех операторов предусмотрен только один вариант: лично прийти с паспортом в офис/салон связи вашего оператора и аннулировать (расторгнуть) договор о предоставлении услуг. В этом случае все деньги со счета выдадут наличными или переведут на банковскую карту.