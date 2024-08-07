Как перевести деньги поставщику в Китай в условиях жестких санкций

Какие переводить деньги китайским поставщикам в 2024 году, используя актуальные методы и обходные пути, РИАМО рассказал руководитель проекта в сервисе международных переводов для бизнеса UmintPay Александр Анненко.

Какие сейчас ограничения по переводу денег в Китай Фото - © Freepik, pressfoto 14-й пакет санкций ЕС, введенный в июне 2024 года, усилил меры против российского финансового сектора. Так были введены ограничения на работу СПФС (Системы передачи финансовых сообщений Банка России), которая является аналогом SWIFT. Теперь банки из стран, которые помогали обходить санкции и сотрудничали с Россией, могут отказаться от использования СПФС, чтобы не попасть в черный список и не потерять доступ к европейским расчетным услугам, а это еще больше затруднит перевод денег в Китай. Вдобавок сами китайские банки рассматривают все переводы из России с подозрением, предполагая, что они могут быть связаны с нарушениями санкций. Они могут запрашивать информацию о происхождении товаров, конечной цели их использования и методах их транспортировки. Отправка таких данных заранее, конечно, может ускорить процесс проверки, но не исключает вероятности отказа. При этом решение о приеме платежа часто зависит от конкретного менеджера банка: один и тот же платеж может быть принят или отклонен в зависимости от обстоятельств, подчеркивает эксперт. И хотя одни китайские банки могут работать быстрее других, но общая тенденция к ужесточению контроля сохраняется, что приводит к длительным проверкам платежей из России и частым отказам. В подобных условиях, когда платеж может надолго «застрять» или вовсе отклониться, развиваются альтернативные варианты перевода средств в обход ограничений, говорит Анненко.

Основные варианты переводов денег в Китай в 2024 году Фото - © Unsplash.com Из-за ужесточения санкций и ограничений на переводы из России в Китай, российские компании ищут новые способы провести платеж. Эксперт рассказал об основных вариантах, которые сейчас можно использовать для перевода денег в Китай. Прямой перевод в китайский банк Некоторые китайские банки продолжают работать с Россией, несмотря на сложную обстановку. Например, ВТБ предлагает свои услуги с комиссией около 5% за проведение платежей в юанях, отправляя средства на VTB Bank (PJSC) Shanghai Branch. Помимо этого, с РФ сотрудничают различные региональные банки, особенно приграничные, среди них можно выделить: Harbin Bank, Heihe Rural Commercial Bank и другие локальные банки на стороне Китая. Такие банки работают совместно с российскими приграничными банками, такими как АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк), Примсоцбанк. Но время проведения платежа может доходить до 20-25 дней, при этом платеж могут вернуть назад и удержать комиссионный сбор банка-корреспондента. Преимущества: Надежность и прозрачность транзакций.

Официальный характер перевода. Недостатки: Долгие сроки проведения (до 20-25 дней).

Высокие риски отказов и возвратов платежей.

Возможные удержания комиссионного сбора банка-корреспондента. Использование платежных агентов Платежные агенты помогают проводить транзакции через третьи страны, что позволяет обходить прямые санкции. Комиссии за такие услуги начинаются от 6%. Агенты предлагают безопасные и эффективные варианты для перевода денег в Китай, обеспечивая конфиденциальность и минимизируя риски отказов. Работают агенты обычно через Киргизию, Казахстан, ОАЭ и Таиланд, что позволяет им гибко и надежно проводить платежи в обход санкционных ограничений. Преимущества: Обход санкций.

Надежность при использовании проверенных сервисов, например, UmintPay (тут еще назвать слабых конкурентов).

Быстрая обработка транзакций. Недостатки: Высокая комиссия (от 6% и выше).

Есть вероятность нарваться на мошенников. Криптовалютные переводы Некоторые компании уже начали использовать криптовалюты для проведения международных платежей. Как все работает: российская компания переводит деньги в криптовалюту, которая затем отправляется в страну, где криптовалюты легализованы. Там криптовалюта обменивается на юани и переводится китайскому поставщику. Метод остается рискованным и требует тщательной юридической и финансовой проработки. Преимущества: Быстрота и доступность транзакций.

Низкие комиссии по сравнению с традиционными методами.

Высокий уровень конфиденциальности.

Глобальная доступность. Недостатки: Волатильность криптовалют.

Правовые риски в некоторых странах.

Безопасность криптовалютных кошельков.

Возможность потери средств при утрате ключей доступа к кошельку. Переводы через карту банка другой страны Российские компании и физические лица используют банковские карты, выпущенные в третьих странах, для проведения платежей в Китай. Так они обходят прямые ограничения, наложенные на российские банки. Преимущества: Возможность обхода санкций и ограничений.

Быстрая обработка транзакций.

Меньшая зависимость от санкционных списков российских банков. Недостатки: Высокие комиссии за использование карт и конвертацию валют.

Риски блокировки карт и счетов.

Ограниченная сумма переводов. Менялы и брокеры Метод включает использование посредников, которые помогают переводить деньги через сложные схемы, обходя прямые банковские каналы, на которые наложены санкции. Менялы и брокеры проводят обмен валюты и переводы через личные сети контактов и банковские счета, часто используя наличные деньги или криптовалюту. Преимущества: Быстрота проведения операций.

Возможность проведения нестандартных транзакций. Недостатки: Высокие комиссии.

Высокие риски мошенничества.

Отсутствие формальных гарантий.